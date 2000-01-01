náhledy
Alex Aspasia je plus size modelkou a váží sto dvaasedmdesát kilo. Podle lidí vypadá jako velryba a měla by se sebou něco dělat. Každý den čelí vlně nepříjemných zpráv od haterů, kteří ji urážejí a přejí jí dokonce smrt. Přesto se měnit nehodlá, odsuzuje injekce na hubnutí a oblé křivky dál propaguje.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
„Někdo je toho názoru, že krásná žena je jen ta štíhlá. Já jsem zase toho názoru, že krásná žena je ta, která má velikost oblečení XXL. Každý máme zkrátka jiný pohled na krásu,“ myslí si.
Autor: Profimedia.cz
Alex měří sto dvaaosmdesát centimetrů a váží sto dvaasedmdesát kilo. „Byla jsem vždy ta velké holka. Jsem taková. A taková budu. Nechci se pro nikoho měnit. Myslím, že je velmi neslušné někomu říkat, ať zhubne nebo přibere. To je soukromá věc,“ podotkla pro Daily Mail.
Autor: Profimedia.cz
Kráska z USA se rozhodla živit jako plus size modelka a v tomto oboru má velký úspěch. „Kdybych byla štíhlá jako každá druhá holka, těžko by si mě někdo všiml,“ myslí si.
Autor: Profimedia.cz
Má odvahu ukázat se v opravdu extrémních outfitech. Sama říká, že to dělá, aby dodala sebevědomí jiným ženám. „Je neskutečně smutné, že se některé ženy s velikostí XXL a dál stydí svléknout i před vlastním parterem. Holky, jste krásné i boubelaté,“ vzkázala všem.
Autor: Profimedia.cz
U moře se cítí skvěle a nestydí se svlékat do bikin. Zvykla si na neustálé pohledy lidí, pro které je stále obezita nepřijatelná. „Koukají se na mě jako na nějakého exota. Je to o zvyku. Před lety bych možná byla nervózní. Ale dnes ta kila hrdě nosím,“ sdělila.
Autor: Profimedia.cz
Alex nemá žádné problémy spojené s obezitou. Říká, že jsou veškeré výsledky v pořádku a těší se dobrému zdraví. Její lékař přesto podotkl, že by měla myslet na budoucnost. „Nesedím jen doma. Hýbu se, jím zdravě,“ doplnila.
Autor: Profimedia.cz
Alex v minulosti přiznala, že to štíhlejší ženy mají v životě o dost jednodušší. „Jdou do obchodu a hned si něco mohou koupit. Na štíhlé ženy jsou v každém krámě desítky super outfitů. My musíme víc lovit. A kromě toho já třeba potřebuji i dvě sedadla v letadle, abych cestovala pohodlně,“ postěžovala si.
Autor: Profimedia.cz
„Lidé mi každý den píší otřesné věci. Nechápu, jak mohou s tak obrovskou zlobou v sobě vůbec existovat a podívat se pak sami na sebe do zrcadla,“ zamýšlela se na hatery žena.
Autor: Profimedia.cz
Letadlem cestuje ráda, ale vždy je pro ni cesta o něco dražší. Musí si totiž kupovat rovnou dvě letenky pro dvě sedadla, aby cestovala pohodlně nejen ona. „Nechci omezovat někoho, kdo by případně seděl vedle mě. Byl by kvůli mě utlačovaný a to nedopustím,“ podotkla.
Autor: Profimedia.cz
Alex se nezdráhá oblékat ani saténové oblečení, které ještě víc podtrhuje její kila navíc.
Autor: Profimedia.cz
„Tolikrát už jsem slyšela, že jsem velryba, že si snad nechám tohle zvíře někam vytetovat,“ smála se v jednom ze svých videí na Instagramu.
Autor: Profimedia.cz
Odhalené bříško a krátký top? Jak vidíte, takové oblečení si může dovolit i žena z kategorie plus size. „V oblékání se neomezuji,“ uvedla.
Autor: Profimedia.cz
Alex miluje cestování. „Dává mi to pocit svobody. Objevuji nová místa. To mi nikdo nevezme, zážitky jsou pro mě tím nejcennějším,“ doplnila.
Autor: Profimedia.cz
„Miluji své bříško, velký zadek, strie i celulitidu. To všechno většinu žen denně irituje, já jsem se ale naučila to mít ráda a žije se mi šťastněji,“ míní.
Autor: Profimedia.cz
„Když se začnete mít rádi, váš život se rázem začne obracet k lepšímu,“ vzkázala boubelkám.
Autor: Profimedia.cz
Zároveň ale uvedla, že nerada chodí ven bez líčení. „Mám to ráda. Je to moje záliba. Líčení si užívám,“ uvedla.
Autor: Profimedia.cz