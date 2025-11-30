|
Plus size modelka sdílí se světem každodenní radosti i strasti
Nejžádanější kráska Hollywoodu? Sydney Sweeney a její bujné vnady
Osmadvacetiletá herečka Sydney Sweeney si užívá své místo na výslunní Hollywoodu. Ne vždy ji tento nablýskaný svět vítal s otevřenou náručí. „Udělej si něco s tím obličejem,“ říkali. Nakonec si ale...
Zemřela Pam Hoggová, návrhářka uměla svými modely šokovat
Návrhářka Pam Hoggová patřila k nejvýraznějším osobnostem britské módní scény – rebelka, která dokázala propojit punk, umění, hudbu i vysokou módu do jednoho nezaměnitelného stylu. Její smrt ve věku...
Potupné vážení a ponižování. Bývalá tanečnice odhalila praktiky konzervatoře
Devětatřicetiletá Klára Novopacká měla sen jako spousta mladých dívek. Chtěla být tanečnicí. Na konzervatoř se dostala, ale už od počátku jí bylo sdělováno, že má skluz a nebude mít dobré známky....
Vzhled na prvním místě. Herečka Gia Skova ukazuje svou dokonalou krásu
Čtyřiatřicetiletá herečka a modelka Gia Skova měří sto sedmdesát centimetrů a ve světě modelingu by tak neměla mít větší úspěch. Přesto se dokázala prodrat i k lukrativnějším zakázkám. Nejvíc jí to...
Elizabeth Hurley jako šedesátnice i mladá dívka. Téměř se nemění
Už pár měsíců patří herečka a modelka Elizabeth Hurley mezi šedesátnice, ale málokdo by jí takový věk hádal. Postavu má roky stejnou a jen pár vrásek na obličeji ukazuje, že už jí dávno není dvacet...
Roky se zohyzděnými ňadry na sklonku života herečku trápily
Dnes již zesnulá herečka Tawny Kitaenová trpěla kvůli zohyzděným ňadrům ještě pár let před tím, než zemřela. Když tehdy navštívila kliniku plastické chirurgie, čekal ji navíc šok. Lékaři jí totiž na...
Příběh Dominiky: Miluju ho, ale nemůžu žít s jeho kočkou. Jsem na ni alergická
Nikdy bych nevěřila, že mojí lásce bude někdy stát v cestě domácí zvíře. Už jsem zažila potíže kvůli bývalce i záškodnickou skorotchyni, ale kočičí problém jsem ještě neměla. Až teď. S přítelem jsem...
Schovaná krása: spodní prádlo může být elegantní i pohodlné
Aktuální trendy ve spodním prádle zahrnují zemité a hřejivé barvy, nadčasové a elegantní materiály a také kombinaci elegance a pohodlí.
Protančete zimu s kozačkami na nohách. Jaké vyberete?
Kozačky k chladnému období neodmyslitelně patří. Letos se nosí střihy nad i pod kolena, kožené i semišové, tlumené odstíny, ale taky výrazné barvy. Vyberte si svůj pár, ve kterém odchodíte klidně...
Co čeká vaše znamení na začátku prosince? Úplněk ovlivní city i rozhodnutí
Týden začíná a hvězdy vašemu znamení mohou pomoct k tomu, abyste následující dny nejen zvládli, ale také si je užili, případně se vyvarovali rozhodnutí, která by se vám nemusela vyplatit. Co vás čeká?
Když střeva volají o pomoc. Jak poznat narušený mikrobiom a napravit trávení
Naše tělo s námi komunikuje každý den – jen mu naslouchat. Nadýmání, zácpa, tlak v břiše nebo nečekané změny nálady nejsou náhoda. Často jde o signály, že střevní mikrobiom ztrácí rovnováhu. A právě...
Hruškový koláč s oříškovou drobenkou
Lehké
40 min
Jemný a vláčný koláč, který kombinuje sladkost zralých hrušek s křupavou oříškovou drobenkou.
Zrádci spí méně než čtyři hodiny denně. Potřebujeme odolné hráče, říká producentka
Od VyVolených až po Zrádce. Jana Vondroušová se v prostředí reality show pohybuje už dvacet let. „Točit dnes nový pořad, který se bude vysílat až za rok, by byl velký risk. Reality show reagují na...
Alex Aspasia je plus size modelkou a váží sto dvaasedmdesát kilo. Podle lidí vypadá jako velryba a měla by se sebou něco dělat. Každý den čelí vlně nepříjemných zpráv od haterů, kteří ji urážejí a...
Stop přehnanému úklidu a pečení. Na tohle se o adventu rozhodně vykašlete
Je tu po roce zase advent. Pro někoho období radostného vánočního chystání a těšení, pro jiného depresivní doba stresu, shonu a nesplněných představ. Záleží jen na vás, která z těchto dvou skupin vás...
Bílkoviny jsou nutnou součástí talíře všech. Nejsou jen pro sportovce
Nezbytnou součástí stravy jsou bílkoviny. Zatímco dříve se o nich mluvilo zejména ve spojení se sportovci, nyní dobře víme, že je potřebujeme všichni. Bez ohledu na věk nebo stavbu těla. Máte jich v...