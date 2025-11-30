Plus size modelka sdílí se světem každodenní radosti i strasti

Autor:
  11:02
Alex Aspasia je plus size modelkou a váží sto dvaasedmdesát kilo. Podle lidí vypadá jako velryba a měla by se sebou něco dělat. Každý den čelí vlně nepříjemných zpráv od haterů, kteří ji urážejí a přejí jí dokonce smrt. Přesto se měnit nehodlá, odsuzuje injekce na hubnutí a oblé křivky dál propaguje.
