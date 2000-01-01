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Podívejte se do naší galerie na čtyřicet světových osobností, které se dnes „topí“ v penězích, ale v minulosti žily v chudobě. Všechen svůj majetek si musely tyto hvězdy tvrdě vydřít a rozhodně znají hodnotu peněz. Buď už v dětství nebo později ve svých začátcích opravdu dřely bídu s nouzí.
Autor: koláž iDNES.cz
Jeden z nejlepších basketbalistů historie LeBron James se narodil šestnáctileté svobodné matce v Akronu v Ohiu. V dětství se neustále stěhovali z místa na místo, protože matka nemohla najít stabilní práci a rodina žila v naprosté chudobě. Jeho život je dnes o tolik jiný.
Autor: Chris Szagola, AP
Švédská fotbalová legenda Zlatan Ibrahimovič vyrůstal v drsném imigrantském ghettu Rosengård v Malmö. Jeho rodiče se rozvedli, když mu byly dva roky. Zlatan často mluvil o tom, že doma měli prázdnou lednici a jako kluk kradl kola, aby se vůbec dostal na trénink. Dnes si na chudobu opravdu stěžovat nemůže a je rád, že si šel za svým fotbalovým snem, i když mu říkali, že nemůže být hvězdou, když pochází z nuzných poměrů.
Autor: ROBERTO BREGANI / EPA, Profimedia.cz
Bývalý šampion UFC Francis Ngannou v těžké váze prožil dětství v Kamerunu. Od svých deseti let musel tvrdě pracovat v písečném lomu za pár desítek centů denně, aby pomohl rodině uživit se, a neměl peníze ani na základní školní pomůcky. Dnes je hvězdou a finančně pomáhá široké rodině.
Autor: Profimedia.cz
Jeden z nejlepších fotbalistů historie Cristiano Ronaldo vyrůstal v chudé čtvrti na ostrově Madeira. Jeho matka byla kuchařka a otec zahradník, který bojoval s alkoholismem. Ronaldo sdílel jeden pokoj se třemi svými sourozenci. Dnes má tolik peněz, o kterých se mu ani nesnilo.
Autor: Profimedia.cz
Autorka Harryho Pottera spisovatelka J. K. Rowlingová sice nepocházela z chudých poměrů od narození, ale před vydáním první knihy se ocitla na absolutním dně. Jako matka samoživitelka žila ve Skotsku ze státních sociálních dávek a trpěla depresemi. Díky úspěchu s příběhem malého čaroděje se z ní stala miliardářka.
Autor: AP
Moderátorka Oprah Winfrey se narodila svobodné náctileté matce ve venkovském Mississippi. V dětství žila v takové chudobě, že občas musela nosit šaty ušité z pytlů od brambor. „Naučila jsem se vážit si každé vydělané koruny. Vím, jaké to je, když pocházíte z rodiny, kde nejsou peníze. Už tehdy jsem věděla, že pokud jednou v životě uspěji, budu pomáhat dětem, které se narodily do špatných poměrů,“ uvedla moderátorka ve své show. Dnes patří mezi nejvlivnější mediální magnátky a miliardářky na světě.
Autor: Reuters
Spoluzakladatel a šéf společnosti WhatsApp Jan Koum se narodil na Ukrajině. V roce 1992 imigroval s matkou do USA, kde žili v malé garsonce z vládní podpory. Jan musel zametat podlahy v místním obchodě a s matkou stáli dlouhé fronty na potravinové lístky. Svou firmu později prodal Facebooku za přibližně 19 miliard dolarů.
Autor: Profimedia.cz
Slavný raper Eminem vyrůstal s labilní matkou v chudinských čtvrtích Detroitu a Missouri. Žili v maringotkách a sociálních bytech, rodina byla závislá na sociálních dávkách a Eminem byl na školách neustále terčem šikany. „Myslel jsem, že dopadnu špatně. Měl jsem tehdy pocit, že nemůžu dosáhnout ničeho dobrého. Ale osud se mnou měl jiné plány,“ uvedl později. Dnes stále patří mezi nejznámější rapery světa a má se dobře.
Autor: Profimedia.cz
Ikona country hudby Dolly Partonová se narodila jako čtvrté z dvanácti dětí ve venkovském Tennessee. Celá rodina žila v jednopokojové srubové chatrči bez elektřiny a tekoucí vody. Její otec byl negramotný a rodina byla tak chudá, že doktorovi, který Dolly odrodil, zaplatili pytlem kukuřičné mouky. „Když jsem začala vydělávat peníze, věděla jsem, že budu dřít ještě víc, abych mohla pomoct co nejvíc lidem. A především vlastní rodině,“ uvedla Partonová, která byla jednou z nejvýraznějších světových filantropek.
Autor: AP
Slavný komik a herec Jim Carrey prožil drsné dospívání v Kanadě. Když jeho otec ztratil práci účetního, rodina přišla o dům a musela žít v dodávce. Jim v šestnácti letech odešel ze školy a pracoval jako noční vrátný a uklízeč v továrně, aby rodině pomohl přežít. Dnes je z něj jedna z největších hollywoodských hvězd.
Autor: AP
Jeden z nejúspěšnějších herců všech dob Tom Cruise prožil dětství v naprosté finanční tísni. Jeho otec rodinu opustil a Tom musel od svých osmi let pracovat, aby matce pomohl uživit sourozence. Rodina se kvůli nedostatku peněz neustále stěhovala. Dnes má jeho majetek obrovskou hodnotu. Nikdy neusnul na vavřínech, nezpychl a dál dře, ačkoli by už dávno nic dělat nemusel.
Autor: Reuters
Držitelka Oscara, Emmy a Tony herečka Viola Davisová vyrůstala v tak hluboké chudobě, že v dětství často neměla co jíst, musela jídlo krást z popelnic a doma bojovala s potkany. Vyrůstala v polorozpadlém domě v Rhode Islandu. O svém současném životě jako dítě snila a nikdy nepřestala věřit, že se jednou stane úspěšnou herečkou.
Autor: AP
Dvojnásobná držitelka Oscara Hilary Swanková prožila dětství v parku pro obytné přívěsy (trailer park). Když jí bylo patnáct, její matka přišla o práci, sbalily věci do starého auta a odjedly do Kalifornie, kde žily několik týdnů v autě, než si vydělaly na nájem. „Vím, co je to chudoba. Vím, co je to strach, že se nenajíte. A proto vím, jakou opravdovou hodnotu mají peníze. Nikdy nebudu sedět v koutě a nedělat nic,“ uvedla herečka pro Daily Report.
Autor: Profimedia.cz
Legendární kulturista, herec a politik Arnold Schwarzenegger vyrůstal v poválečném Rakousku ve velmi skromném domě bez tekoucí vody, ústředního topení či splachovacího toalety. Jako děti musel s bratrem nosit vodu ze studny. A odmala věděl, co je to práce. Peněz si vážil, dobře je investoval a dnes je „za vodou“.
Autor: VDN Promo
Hudební magnát a jeden z nejbohatších raperů světa Jay-Z vyrůstal v nechvalně známém sociálním bytovém komplexu Marcy Projects v Brooklynu. V mládí se v drsném prostředí pohyboval na hraně zákona a prodával drogy, aby finančně přežil, než ho zachránil hip-hop.
Autor: AP
Hvězda seriálu Sex ve městě, herečka Sarah Jessica Parkerová vyrůstala v rodině s osmi dětmi, která byla závislá na sociální podpoře. Doma jim často kvůli nezaplaceným účtům vypínali elektřinu a oslavy narozenin nebo Vánoc byly pro rodinu luxusem, který si nemohli dovolit. Dnes si na peníze rozhodně stěžovat nemůže a díky dřině má pohádkový život.
Autor: Profimedia.cz
Spoluzakladatel technologického gigantu Oracle a jeden z nejbohatších lidí planety Larry Ellison se narodil svobodné matce, která ho v devíti měsících dala k adopci své tetě a strýci. Vyrůstal v dělnickém prostředí v Chicagu v malém bytě a na studia si musel vydělávat sám pomocnými pracemi.
Autor: ČTK
„Rodiče byli závislí na alkoholu, stěhovali jsme se z místa na místo. Nebyli jsme úplně na dně, měli jsme co jíst. Ale do kapsy jsme měli hluboko a život s takovými rodiči nebyl jednoduchý. Už jako malá holka jsem si řekla, že takový život já mít nechci a pro své budoucí děti musím makat,“ uvedla herečka Demi Moore, která je v současnosti jednou z největších světových hvězd pro server Business Insider.
Autor: Profimedia.cz
„Můj otec byl naprostý šílenec, který prodával naše věci, aby měl na drogy. A dokonce zapálil dům, když v něm ještě byla moje matka. Mé dětství bylo šílenství samo o sobě. Chtěla jsem víc, chtěla jsem jiný život, kde se nebudu muset každou noc bát, co se stane, až se probudím.“ uvedla pro Business Insider raperka Nicki Minaj, která patří v současnosti mezi raperskou světovou špičku a má se opravdu jako královna.
Autor: Profimedia.cz
„Na Manhattan jsem se přestěhovala sama jako dospívající dívka. Bylo to pro mě vzrušující období, i když jsem neměla vůbec nic. Nevěděla jsem, jestli se najím, nevěděla jsem tehdy nic. Ale měla jsem sen. Chtěla jsem se stát zpěvačkou, kterou budou znát po celém světě. A toho snu jsem se držela. Spala jsem v podstatě jen na matraci na zemi. Psala jsem si písničky a byla příšerná servírka. Moje demo nahrávka se nakonec dostala do společnosti Sony a oni se mnou podepsali smlouvu. A tak začal můj pohádkový život,“ uvedla ve svém pořadu sama zpěvačka Mariah Carey.
Autor: AP
Než se proslavil jako Marky Mark a začal získávat role v hollywoodských trhácích, dostával se Mark Wahlberg jako náctiletý v Bostonu do problémů se zákonem. Tento herec pocházel z rozvrácené rodiny a dospívání strávil obchodováním s drogami, uspokojováním své závislosti na kokainu a účastí na rvačkách. Právě jedna z těchto potyček ho přivedla do vězení za pokus o vraždu. Naštěstí se ale vše obrátilo k lepšímu, dal se na víru a správnou cestu a dnes je z něj hollywoodská hvězda vydělávající jmění.
Autor: Profimedia.cz
V seriálu Super drbna hrála herečka Leighton Meesterová prominentní dívku z prostředí New Yorku. Ale jak sama uvedla, z reálného života pro tuto roli nemohla čerpat vůbec nic. Herečka se totiž narodila ve vězení, zatímco si její matka odpykávala trest za pašování drog. Dětství strávila Meesterová na Floridě u babičky, dokud nebyla matka propuštěna a obě se znovu nespojily. Peněz měly s matkou málo a zachránilo ji až herectví. Dnes má život, který pro ni není samozřejmostí a váží si toho, jakou má podporu u fanoušků.
Autor: AP
Než se Chris Pratt stal hvězdou filmových sérií jako Strážci Galaxie a Jurský svět, zanechal studia na vysoké škole a žil v dodávce na Havaji. Měl obavy o svou budoucnost a už nevěřil, že se na něj usměje štěstí. Přesto se z něj nakonec stala jedna z největších světových hvězd a dnes si možná i právě proto tak rozumí se svým tchánem Arnoldem Schwarzeneggerem. Oba museli hodně dřít, aby se dostali tam, kde nyní jsou.
Autor: Shutterstock
„Doslova jsem neměla ani vindru ani střechu nad hlavou a dlužila jsem – aniž bych o tom věděla – víc peněz, než si vůbec dokážete představit, a to dvěma bankám a úřadu FDIC,“ zavzpomínala herečka Jane Seymourová v roce 2024 pro Business Insider. Než se stala hvězdou, měla velké finanční problémy a dodnes říká, že se jí občas o této době zdá a probudí se vyděšená, že nemá ani vindru.
Autor: AP
Herec Walton Goggins přijel do Los Angeles z Georgie v devatenácti letech. Ačkoli věřil, že se jako herec dokáže prosadit, zároveň si uvědomoval, že to nebude snadné – a tak se pustil do práce. A v počátcích dřel bídu s nouzí. „V kapse jsem měl 300 dolarů. Vystačilo mi to na měsíc. Hned první ráno po příjezdu do LA jsem nastoupil do práce ve fitness centru a dřel jsem. Nevzdával jsem svůj sen,“ řekl serveru BI. A dřina i neustálé obcházení konkurzů se nakonec vyplatilo.
Autor: AP
Jon Hamm je dalším hercem, který měl těžké začátky. Situace hvězdy seriálu Fargo byla v počátcích jeho kariéry tak vážná, že mu v kapse zbývalo pouhých pět dolarů a majitelce bytu dlužil nájemné za téměř celý rok. „Prosil jsem ji, aby počkala a vydržela, věděl jsem, že budu dělat všechno, abych to splatil. A to jsem také udělal. Všechno jsem vrátil,“ uvedl pro People dnes velmi úspěšný herec.
Autor: Profimedia.cz
Herec Glen Powell otevřeně hovořil o svých problémech s financemi především v době pandemie covidu. Tehdy měl na účtu jen pár dolarů a čekal na to, až dostane peníze za roli v Top Gunu. „Dlouho to se mnou vypadalo bledě. Ale pak se začalo blýskat na lepší časy a já jsem vděčný za to, že se mi dostalo podpory,“ uvedl před čtyřmi lety herec, který je dnes na vrcholu slávy a velmi populární. Problémy s financemi už nemusí řešit, ale myslí na zadní vrátka a stále si výrazně spoří.
Autor: Reuters
Dnes úspěšná zpěvačka, herečka a miliardářka Selena Gomezová se narodila, když její matce bylo pouhých šestnáct let. Vyrůstaly v Texasu v těžké finanční tísni. Selena vzpomíná, jak s matkou v autě počítaly drobné mince ze spořicího prasátka, aby měly vůbec na benzín a levné jídlo z dolarového menu. Takový život už je minulostí, ale Selena říká, že na něj nikdy nezapomene a bude si vážit každé pracovní příležitosti.
Autor: Reuters
První afroamerická držitelka Oscara za nejlepší ženský herecký výkon Halle Berry zažila po přestěhování do New Yorku takový nedostatek peněz, že skončila v útulku pro bezdomovce. Její matka jí tehdy odmítla poslat peníze, což Halle podle jejích slov naučilo samostatnosti a dalo jí sílu bojovat o kariéru.
Autor: Profimedia.cz
Dnešní uznávaná hvězda country hudby Shania Twain prožila dětství v kanadském Ontariu v hluboké chudobě. V domě často netekla voda a nebylo v něm jídlo, takže Shania chodila do školy hladová. Aby pomohla rodině platit účty, už od osmi let zpívala po nocích v barech za pár dolarů.
Autor: AP
Legendární boxer Mike Tyson vyrůstal v jedné z nejnebezpečnějších čtvrtí Brooklynu (Brownsville). Jeho rodina byla tak chudá, že žili v polorozpadlých bytech bez topení a teplé vody. Mike byl do svých třinácti let více než třicetkrát zatčen za drobnou kriminalitu, než ho v polepšovně objevil boxerský trenér Cus D’Amato.
Autor: AP
Jeden z nejlepších boxerů všech dob Manny Pacquiao vyrůstal na Filipínách v takové bídě, že rodina jedla jen jednou denně. Ve čtrnácti letech odešel z domova na ulici, protože jeho matka neměla dost peněz, aby uživila všechny děti. Odjel do Manily, kde žil jako bezdomovec a živil se pouličními zápasy za méně než dva dolary.
Autor: Profimedia.cz
Módní magnát a miliardář Ralph Lauren se narodil v Bronxu imigrantům z Běloruska. Vyrůstal v chudé dělnické čtvrti a jako kluk nosil obnošené oblečení po svých starších bratrech. Už na základní škole prodával svým spolužákům kravaty, aby si vydělal kapesné, což předurčilo jeho budoucí kariéru.
Autor: Reuters
Přestože dnes patří Keanu Reeves k nejoblíbenějším hercům, jeho dětství a mládí bylo plné strádání. Otec rodinu opustil, když byly Keanovi tři roky (později byl zatčen za prodej drog). Rodina se neustále stěhovala z místa na místo, Keanu vystřídal čtyři střední školy a potýkal se s těžkou dyslexií.
Autor: Mario Anzuoni, Reuters
Když bylo zpěvačce Shakiře osm let, její otec zkrachoval a rodina přišla o veškerý majetek. Aby Shakira pochopila, že na tom nejsou nejhůř, vzal ji otec do místního parku ukázat děti, které žily na ulici v absolutní bídě. Tento moment ji hluboce ovlivnil a motivoval k tomu, aby úspěchem v hudbě rodinu zachránila.
Autor: AP
Známá raperka Cardi B vyrůstala v drsných podmínkách v Bronxu v New Yorku. V mládí byla členkou pouličního gangu a zažila domácí násilí ze strany tehdejšího partnera. Aby unikla z chudoby a násilného vztahu, začala v devatenácti letech pracovat jako striptérka, což jí umožnilo našetřit peníze a začít hudební kariéru.
Autor: Profimedia.cz
Legendární král fotbalu Pelé vyrůstal v brazilském slumu v chudobě tak velké, že si rodina nemohla dovolit koupit ani fotbalový míč. Malý Pelé trénoval tak, že kopal do staré ponožky vycpané novinami a svázané provázkem. Na živobytí si vydělával jako čistič bot na nádraží.
Autor: Profimedia.cz
Chilský fotbalový útočník Alexis Sánchez vyrůstal v chudém hornickém městečku Tocopilla. Jeho otec rodinu opustil a matka prala prádlo a prodávala ryby. Alexis musel od dětství mýt auta na hřbitově nebo čistit boty. Své první kopačky dostal až v patnácti letech od starosty města, který si všiml jeho talentu.
Autor: ČTK
Dnes jeden z nejbohatších filmových magnátů a producentů v Hollywoodu Tyler Perry prožil brutální dětství plné týrání. Když se pokoušel prosadit své první divadelní hry, investoval do nich všechny úspory a zkrachoval. Skončil na ulici a žil střídavě v autě a v levných motelech plných švábů.
Autor: ČTK
Slavný filmový drsňák Danny Trejo vyrůstal v drsných čtvrtích Los Angeles a už od dětství byl kvůli chudobě a rodinnému prostředí zatažen do světa drog a loupeží. Strávil celkem jedenáct let v nejtěžších amerických věznicích (včetně San Quentinu), než v rámci odvykacího programu objevil box a následně herectví.
Autor: AP