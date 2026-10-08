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Hvězdy seriálu Chlapci a chlapi tehdy a dnes. Některé byste sotva poznali
Seriál Chlapci a chlapi sledoval osudy mladých mužů, kteří nastoupili k motostřeleckému útvaru Československé lidové armády na základní vojenskou službu. A v roce 1988 byl velmi populární. Podívejte...
Hráli už jako děti. Dnes patří mezi největší hollywoodské hvězdy
Pětatřicet současných hvězd začínalo už v dětství. K filmu přičichla většina z nich ve velmi nízkém věku a kupodivu se stále drží na výslunní a mají své čestné místo v Hollywoodu. Podívejte se, jak...
Co jíst každý den a co jen párkrát týdně? 40 potravin pro zdravější jídelníček
Nemusíte shánět žádné exotické superpotraviny. Zdravý jídelníček lze poskládat z běžných potravin, které dobře znáte. Vybrali jsme 40 z nich a poradíme, čím tělu prospívají, jak často je jíst a na co...
Z chudoby mezi milionáře. 40 hvězd, které si své bohatství musely vydřít
Podívejte se do naší galerie na čtyřicet světových osobností, které se dnes „topí“ v penězích, ale v minulosti žily v chudobě. Všechen svůj majetek si musely tyto hvězdy tvrdě vydřít a rozhodně znají...
Pamatujete si je? 50 seriálových krásek, které okouzlily diváky
Podívejte se do naší galerie na výběr padesáti seriálových krásek, které excelovaly na televizních obrazovkách nebo v dílech na streamovacích platformách. V každém ze seriálů se vždy najde nějaká...
Je matkou tří dětí a má postavu snů. Fitness kráska vydělává miliony
Tammy Hembrowová je jednou z nejúspěšnějších australských fitness influencerek, podnikatelek a celebrit digitálního světa. Své online impérium postavila na sdílení své cesty za fitness, mateřství a...
Zemi čeká zkáza. Těchto 50 herců a hereček ji na plátnech zachraňovalo
Připomeňte si padesát hrdinů a hrdinek, kteří ve filmech i seriálech zachraňovali Zemi. V katastrofických dílech vystupovali jako odvážní a nebojácní a dělali vše pro to, aby planetu zachránili....
Novoluní ve Vahách nastane 10. října. Které znamení ho pocítí nejsilněji?
Říjnové novoluní ve Vahách nastane v sobotu 10. října 2026 ve 17:49 SELČ. Na první pohled by se mohlo zdát, že toto vzdušné znamení přinese do našich životů jen sladkou harmonii, romantiku a nové...
Dobrý spánek znamená dobrou náladu. Jak si jej přinést do ložnic?
Ten špatný je schopný nejen rozhodit fyzické zdraví a způsobovat trvalou únavu a nesoustředěnost, ale odráží se také na psychice. Jak se tedy naučit spát a na co byste si měli dát pozor?
Vaše nehty prozradí zlozvyky i nemoci. U jakých příznaků zpozornět?
Nedostatek vitaminů. To, zda kouříte či jste úzkostní. Ale i různé choroby, jež sužují tělo, se můžou projevit na vašich nehtech. Kdy je dobré zpozornět?
Změna bolí, i když je k lepšímu. Psycholog Špok vysvětluje, proč se jí tolik bojíme
„Na to jsem moc starej. Tohle za nás nebylo. Takhle se to dělalo vždycky.“ Změny často přijímáme neradi a nové věci vnímáme s nedůvěrou. Jak se jim nebránit a zvládat je lépe, vysvětluje v rozhovoru...
Quiet dumping: tiché kopačky vás zničí víc než tvrdý rozchod. Co s tím?
Ze vztahu neodchází, přesto už s vámi dávno není. Quiet dumping je zákeřný vztahový trend a nejzbabělejší způsob, jak opustit partnera. Drží vás v šachu pomocí ticha, nejistoty a vyčerpávající...
Bikiny, volány, zvonáče. Módní přehlídky za socialismu inspirovaly i dráždily
Z dnešního pohledu by se mohlo zdát, že móda nezná hranic. Pojďme se však vrátit pár desetiletí zpět. V dobách budování socialismu šly parádní outfity na export, zatímco v československých obchodech...
Generační propast pod peřinou. Velký věkový rozdíl nemusí být vždy na škodu
Věk je jen číslo, říká se. Když je však rozdíl v datech narození partnerů příliš velký, mění se z prostého čísla na rovnici, kterou řeší oba zúčastnění i jejich okolí. Milostný vztah mezi mladším a...
Z chudoby mezi milionáře. 40 hvězd, které si své bohatství musely vydřít
Podívejte se do naší galerie na čtyřicet světových osobností, které se dnes „topí“ v penězích, ale v minulosti žily v chudobě. Všechen svůj majetek si musely tyto hvězdy tvrdě vydřít a rozhodně znají...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Chcete zhubnout 10 kg? Posilování spálí méně než kardio, přesto má přednost
Chcete shodit deset kilogramů a vaše první myšlenka patří hodině na běžeckém pásu? Kardio sice efektivně zvyšuje kalorický výdej, jako jediná strategie při hubnutí ale selhává. Při výraznější redukci...
Sucho v krku, chrapot a rýma? Proč nestačí jen občasné zvlhčení a co na ně pomůže
Bolest v krku, chrapot a neustálé nutkání ke kašli. Tyto potíže často vnímáme jako nevyhnutelnou daň za sychravé počasí, jako přechodnou nepříjemnost. Jenže pro mnohé, ať už jsou to učitelé, zpěváci,...