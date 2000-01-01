náhledy
Australští hasiči a jejich kalendář se sexy fotografiemi se zvířaty už je známý po celém světě. S novinkou ale přicházejí na Novém Zélandu. Vydali vůbec první národní kalendář na podporu výzkumu rakoviny prsu, ve kterém se objevuje třináct žen. Výtěžek z prodeje půjde na charitu.
Autor: koláž iDNES.cz
Krásky odhodily svršky a ukázaly se v černých podprsenkách s odhaleným bříškem.
Autor: Profimedia.cz
Fotografie jsou decentní a neodhalují víc, než je třeba. Tvůrci kalendáře doufají, že se prodá aspoň pět tisíc kalendářů a vybere se co nejvíc peněz.
Autor: Profimedia.cz
Hasičky se takto fotily poprvé a říkají, že rozhodně ne naposledy. Focení pro ně bylo zajímavým zpestřením jejich náročné práce.
Autor: Profimedia.cz
„V kalendáři je třináct hasiček z devíti hasičských stanic z celkem třech měst na Novém Zélandu,“ uvedli tvůrci kalendáře podrobnosti.
Autor: Profimedia.cz
Ukazovaly jen svou ženskou krásu, ale nevylučují, že by se v příštím roce mohly fotit podobně jako jejich mužští kolegové společně se zvířaty.
Autor: Profimedia.cz
Práce hasičky není jednoduchá. Pro každou z hasiček je mnohem těžší tahat všechno náčiní. „Je to poslání. Nemůžete se na tuto práci koukat jako na činnost, ze které chcete dostat co nejvíc peněz. Děláme to s láskou a rády,“ uvedly hasičky.
Autor: Profimedia.cz
„Doufáme, že nás budou mít na stěně hasiči po celém světě. Myslíme, že především je by náš kalendář mohl zaujmout,“ smály se ženy.
Autor: Profimedia.cz
„Udělaly jsme to pro dobrou věc. Veškeré peníze půjdou na charitativní účely. Rozhodně to má smysl. Výzkum rakoviny prsu může jednou zachránit spoustu žen,“ myslí si hasičky.
Autor: Profimedia.cz
Nejen hasiči mají dokonalé svaly. I hasičky musí mít super kondici a fyzičku a tvrdě dřou v posilovně.
Autor: Profimedia.cz
Všechny ženy vystoupily ze své komfortní zóny a ukázaly se jen v podprsence a kalhotách.
Autor: Profimedia.cz
„Jsme rády, že jsme mohly pomoct a nyní jen doufáme, že se kalendář dostane k co nejvíce lidem,“ uvedla jedna z hasiček během focení.
Autor: Profimedia.cz