|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Hasičky z Nového Zélandu se po vzoru australských kolegů odhalily
Bez fleecové mikiny, ale ne bez přešlapů. Kdo na Hradě zazářil a kdo zklamal
Letošní udílení státních vyznamenání se obešlo bez větších trapasů. Trauma z fleecové mikiny, která se ve Vladislavském sále objevila před jedenácti lety, tak zase můžeme na rok zasunout do...
Už si nejsou podobní. Slavní, kteří se proměnili během pár let
Za jejich proměnami stály plastiky, hubnutí, přibírání ale i obyčejné stárnutí. Podívejte se do naší galerie na světové hvězdy, které už si nejsou podobné. Přesto podle svých slov žijí spokojený...
Hasičky z Nového Zélandu se po vzoru australských kolegů odhalily
Australští hasiči a jejich kalendář se sexy fotografiemi se zvířaty už je známý po celém světě. S novinkou ale přicházejí na Novém Zélandu. Vydali vůbec první národní kalendář na podporu výzkumu...
Z princezny luxusu politickou ikonou: Ivanka Trump slaví 44. narozeniny
Dcera amerického prezidenta Ivanka Trumpová slaví 44. narozeniny. Za svůj život prošla fascinující proměnou – od nevýrazné dívky ze světa luxusu přes sebevědomou tvář rodinného impéria až po vlivnou...
Znamení, která nejsou stvořena pro vztah, ale budou super milenci či kamarádi
Tak s těmito lidmi do partnerství raději nechoďte, nepatříte-li k těm, kteří mají rádi adrenalin a rozchody. Ovšem, pokud hledáte skvělého milence nebo kamaráda, pak vám tato znamení poslouží nejlépe...
Malý versus velký penis. Oba extrémy můžou být v posteli problém
Máme rozdílné preference. Některé ženy baží po velikosti, jiné po šířce a dalším je to fuk. Jedno je ale jisté: každý extrém může být problém. Nechoďme kolem horké kaše. Řeč je o penisech. Příliš...
Migréna nezpůsobuje trvalé poškození, existují však dvě výjimky, líčí profesor Bar
Migréna nás sice neohrožuje na životě, ale může nám z něj udělat peklo. Přichází bez varování, často ve chvílích, kdy potřebujete fungovat a vůbec se to nehodí. Je jedním z nejběžnějších, ale zároveň...
Chtěla největší prsa v USA. Po vyjmutí implantátů jí začala sama růst
Dvojnásobná čtyřiatřicetiletá maminka Neyleen Ashley chtěla mít největší prsa v USA. A snažila se ze všech sil, aby se jich dočkala. Má za sebou několik plastických operací a to nejen v oblasti...
Listopadový úplněk 2025 v Býku vybízí k pohodlí. Udělejte si čas pro sebe
Ve středu 5. listopadu 2025 ve 14:19 hodin se na obloze objeví bobří úplněk. Měsíční fáze spojená s přípravou na zimu, stabilitou a návratem k sobě.
Znamení, která nejsou stvořena pro vztah, ale budou super milenci či kamarádi
Tak s těmito lidmi do partnerství raději nechoďte, nepatříte-li k těm, kteří mají rádi adrenalin a rozchody. Ovšem, pokud hledáte skvělého milence nebo kamaráda, pak vám tato znamení poslouží nejlépe...
Jak vybrat elektrokolo? Zvažte, kde budete jezdit a zkoumejte baterii
Máte v plánu pořídit si elektrokolo a tápete, jaký typ je pro vás nejvhodnější? Žádný strach, nejde o nic složitého – výběr je jednodušší, než se na první pohled může zdát. Poradíme vám, jakými...
Udělejte v botníku inventuru. Nosí se vše od mokasín po kozačky
Boty nejsou jen praktickým prvkem našeho outfitu. Chceme také, aby šly ruku v ruce s módními trendy, aby byly pohledné, zajímavé, osobité, sexy, také pohodlné, dobře udržovatelné, a to pořád ještě...
Dávní předci kódují do potomků signály o nebezpečí, vysvětluje terapeutka
Je vědecky dokázáno, že každé dítě si už od narození přináší do života nejen geny svých předků, ale také biologickou stopu toho, co zažily až čtyři generace před námi. „Silné zkušenosti mohou...
Banánový koláč
Lehké
50 min
Máte doma zralé banány? Upečte z nich skvělý koláč.
Robot je budoucnost, vyvinula ho armáda. Jednou můžeme operovat z domu, líčí lékař
V pražské Nemocnici Na Homolce operuje břišní dutiny pomocí robotického systému Da Vinci. Robot podle něj přináší samé výhody a do budoucna bude možná operovat úplně sám. Ulehčuje práci lékařům a...
Pronájem 1+kk 30 m2 + balkón 3 m2 + garáž
Líbalova, Praha 4 - Chodov
17 000 Kč/měsíc
Hasičky z Nového Zélandu se po vzoru australských kolegů odhalily
Australští hasiči a jejich kalendář se sexy fotografiemi se zvířaty už je známý po celém světě. S novinkou ale přicházejí na Novém Zélandu. Vydali vůbec první národní kalendář na podporu výzkumu...
AI není přítel. Odborníci popisují, proč si z chatbotů nedělat terapeuta
Umělá inteligence se stala pro spoustu lidí dostupným posluchačem, který nabízí pochopení a porozumění, aniž by člověk musel čekat a platit terapeuta. Podle odborníků ale může být svěřování se...