Šestatřicetiletá herečka Nina Dobrevová má dokonalou postavu, kterou se nezdráhá ukazovat v plavkách. Fotografiemi pak těší fanoušky, kteří její snímky v bikinách zbožňují. Podívejte se, co slavná kráska obléká na pláž nebo k bazénu. Miluje bikiny, ale volí i originální jednodílné plavky.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Červené celkové plavky s rafinovaně řešeným výstřihem podtrhují hereččinu štíhlou postavu.
Autor: Profimedia.cz
Nina si se svými křivkami může dovolit jakékoli bikiny a bude v nich vypadat skvěle. Dnes je se svým tělem vyrovnaná, ale v minulosti tomu tak zdaleka nebylo. „Každá žena o sobě pochybuje. A kdo je veřejně známý, ten o sobě pochybuje ještě víc,“ uvedla pro People.
Autor: Profimedia.cz
Herečka pravidelně sportuje a nic neponechává náhodě. Chce vypadat dobře a věří, že si štíhlou postavu udrží jednou i po narození dětí, které by si moc přála. „Neříkám, že mi něco chybí. Ale rozhodně na otázku mateřství neříkám ne,“ uvedla.
Autor: Profimedia.cz
Se sklenkou v ruce se fotí i pro fanoušky. Už mnohokrát jí bylo vyčítáno, že tím podporuje alkoholismus. Herečka ale odvětila, že miluje osvěžující nealkoholické drinky.
Autor: Profimedia.cz
V modrých celkových plavkách vyrazila na plavbu na kajacích. Odvážně se do velmi chladné vody šla i smočit.
Autor: Profimedia.cz
Na dovolené nezapomíná na pohyb, takže kromě plavání chodí ráno běhat a po resortu se často pohybuje na kole, pokud je to jen trochu možné.
Autor: Profimedia.cz
V minulosti zazářila v seriálu Upíří deníky, filmu Milostná past nebo snímku Zedník.
Autor: Profimedia.cz
Sexy umí být herečka Nina Dobrevová i na červeném koberci. Na Vanity Fair Oscar Party z roku 2024 vynesla stříbrný model s odhaleným břichem. Utnula tak tehdy spekulace o svém údajném těhotenství.
Autor: Reuters
V roce 2022 se objevila na společenské akci ve večerní róbě s výstřihem, který by si mohla dovolit jen málokterá kráska.
Autor: Reuters