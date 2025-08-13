|
Sexy na pláži? Inspirujte se modely herečky Niny Dobrevové
Nevšední pár se těší na potomka. Lidé jejich nadšení nesdílí
Třiadvacetiletá Jessy Bunny je velkou milovnicí plastik a není tak divu, že se zamilovala do transgender ženy, která má stejný koníček. A co víc, podařilo se jim počít potomka, který co nevidět...
Slavné ženy, které se rády opalují nahoře bez. Kdo u vody odhodil plavky?
Vadí vám opálená ramínka nebo vás jen horní díl bikin nepříjemně tlačí? Nejste samy, i slavné ženy se jim chtějí pokud možno vyhnout a ukazují se nahoře bez. Podívejte se do galerie, které VIP krásky...
Bez sklapovaček i hladovění. Deset rad, jak se zbavit tuku na břiše
Výživoví specialisté upozorňují, že si nejde tak úplně vybrat, z jaké části těla zhubneme. Když však zařadíte do svého životního stylu pár nových návyků, určité výsledky se dostaví. A to nejen v...
Jaké letní šaty nosit po čtyřicítce, aby podtrhly vaši přirozenou krásu
Jaké zvolit letní šaty po čtyřicítce, ve kterých se budete cítit hezčí a mladší? Vsaďte na kvalitu, vzdušné materiály a jednoduché střihy, které podtrhují přirozenost.
Žena chtěla dokonalý chrup. Dnes ho má a září do dálky
Jednadvacetiletá Georgie McKenzie toužila po dokonalém chrupu, ale nemohla si ho dovolit v rodné Velké Británii. Proto se rozhodla odcestovat do Turecka, kde si chrup nechala vytvořit. Počáteční šok...
Sebevědomá i v plavkách? Nesrovnávejte se s jinými a mějte se ráda
Vidět samu sebe v plavkách a nepropadnout panice dá někdy opravdu pořádně zabrat. Pomoc je ale na blízku... přestaňte se srovnávat s ostatními a naučte se mít na sobě ráda alespoň něco.
Úžeh, dehydratace. Poradíme, jak řešit šest nejčastějších letních rizik
Prázdniny a dovolené jsou v plném proudu, čas prožitý na slunci ale bohužel může přinést spoustu zdravotních komplikací. Na co byste si měli dát pozor?
Vím o jeho nevěře, ale dělám, jako by se nic nestalo. Nechci ho ztratit
Někdo by řekl, že být splachovací může představovat v životě povahovou výhodu. Nic se ale nesmí přehánět. Na příkladu dvou čtenářek si pojďme ukázat, kam až může vést, když na sobě necháte „štípat...
Kortizolový koktejl dobývá TikTok. Zázrak proti stresu, nebo jen placebo?
Nealkoholický koktejl, po kterém budete lépe spát, zbavíte se stresu, a možná i zhubnete. Tak tiktokeři popisují nový virální nápoj, který má snižovat hladinu stresového hormonu kortizolu. Opravdu to...
Dávali jí pár měsíců života: Rakovina mě naučila žít a mít se ráda
V roce 2021 se dozvěděla vážnou diagnózu: rakovina slinivky. I když lékaři dávali Zoře Šťastné jen pár měsíců života, naučila se s nemocí žít a přežít. Tehdy jí i její rodině nejvíce pomohla...
Banánový dort s čokoládovou pěnou
Náročné
50 min
Každý oslavenec ocení s láskou upečený dort.
Děti dnes netrápí spalničky, ale obezita a vysoký tlak. Jsou méně šťastné, říká lékař
Už přes třicet let léčí nemocné děti a má za tu dobu velké srovnání. Dříve se běžně setkával se spalničkami nebo příušnicemi, nyní řeší hlavně obezitu, vysoký tlak a psychosomatické problémy. Podle...
Žena byla příliš sexy na Vatikán, musela se zahalit do prostěradla
DJ a tatérka Sabrina Almeida se pochlubila nepříjemným zážitkem z Vatikánu, kam zavítala na dovolenou. Byla až příliš odhalená a na odiv ukazovala svou silikonem vylepšenou hruď, takže se musela...
Boho bombshell: vlasový trend roku 2025 inspirovaný Dakotou Johnson na KVIFF
Podle jedné neoficiální statistiky, kterou by snad podepsal každý kadeřník, se v tuto chvíli někde na světě odehrává scénář: klientka vytahuje z telefonu fotku Dakoty Johnson a se slovy „Takhle,...
Orgasmus není jen o potěšení, prospěje vám i fyzicky
Je radostí, rozkoší, ale pomáhá i zdraví, a to v mnoha ohledech. Proto si svět každoročně 8. srpna připomíná Světový den orgasmu. Proč by ho ženy v žádném věku neměly podceňovat a měli ho ve svém...
Pastelová elegance. Tyto odstíny vás rozzáří a udělají z vás dámu
Jsou jemné, jsou něžné, ale v žádném případě ne nudné. V pastelových odstínech si užijete léto jako pravá dáma.
Na dovolené s kamarádkou. Proč to může být skvělý plán stejně jako průšvih?
Nemusíte být nutně singl, abyste mohla vyrazit na dovolenou s kamarádkou. Někdy si prostě potřebujeme odpočinout od všeho – a právě s ní. Jaké to bude mít výhody? A kde byste mohly naopak narazit?