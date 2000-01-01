náhledy
Sedmačtyřicetiletá zpěvačka Nicole Scherzingerová má před padesátkou dokonalou postavu a její fanoušci se shodují na tom, že vypadá lépe, než když vystupovala s dívčí kapelou Pussycat Dolls. Podívejte se do naší galerie, jak to této tmavovlasé krásce sluší nejen v bikinách.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Nedávno fanoušky zpěvačka potěšila fotografiemi v oblečku, který nápadně připomínal její outfity z dom vystupování s kapelou Pussycat Dolls. Fanoušci spekulují, zda se nechystá návrat kapely na scénu. Scherzingerová ale zatím mlčí.
Autor: Profimedia.cz
Většinou ale fanoušky zásobuje fotografiemi, kde je jen v bikinách a užívá si volného času na pláži nebo u bazénu.
Autor: Profimedia.cz
Odmítá, že by měla nějaké plastiky. Přiznala ovšem, že se nechává hýčkat díky omlazujícím procedurám. Chodí na masáže i neinvazivní zákroky, které jí pomáhají udržovat mladistvý vzhled.
Autor: AP
Několikrát se spekulovalo, zda za sebou nemá plastiku prsou. To ale odmítla a říká, že její poprsí je dílem přírody.
Autor: Profimedia.cz
Ani Nicole ale nelení. Postavu má tvrdě vydřenou. Posilovna je jejím druhým domovem. „Musím být v kondici, abych zvládla svou práci. Není lehké vše udýchat. Musíte mít fyzičku, abyste zvládli běhat po pódiu,“ uvedla pro People.
Autor: Profimedia.cz
O Nicole se říká, že si nic nenechá líbit a nikomu nic nedaruje „zadarmo“. Přesto ale přátelé tvrdí, že je to ta nejvlídnější osoba na světě. „Ona je učiněným andělem. Možná by to do ní málokdo řekl, ale kdykoli potřebuji, je tu pro mě a nesoudí,“ uvedl její blízký přítel pro Dailymail.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka si roky udržuje dlouhé vlasy. Je to její chlouba. Ne všechny vlasy jsou ale její. Nechává si je naplétat.
Autor: Reuters
Zpěvačka v minulosti veřejně přiznala, že bojuje s poruchou příjmu potravy. Trápila ji bulimie. Aby byla plně v pořádku i po psychické stránce, začala před lety docházet na terapie a dodnes spolupracuje s organizacemi, které zvyšují povědomí o poruchách příjmu potravy. „Nemohla jsem už dál lhát fanynkám, které mi plně důvěřovaly. Já bych měla jít příkladem,“ sdělila tehdy.
Autor: Profimedia.cz
Léto zpěvačka trávila u moře po boku svého partnera bývalého ragbisty Thoma Evanse.
Autor: Profimedia.cz
Narodila se na Havaji, ale většinu života žije v Los Angeles. Ráda cestuje po celém světě a nejlépe je jí u moře, protože právě voda a písečné pláže jí připomínají rodný domov.
Autor: Profimedia.cz
„Dříve jsem žila ve velmi temném světě, o kterém měl málokdo potuchy. Buď jsem opravdu tvrdě pracovala nebo se v tichosti trápila,“ uvedla v roce 2019 zpěvačka pro The Guardian.
Autor: Profimedia.cz
Veřejně promluvila o syndromu vyhoření, který ji málem dostal na úplné dno. Nevěděla, jak dál a myslela si, že její život musí brzy skončit. „Pracovala jsem až příliš. Věděla jsem, že už je to moc. Ale nedovolila jsem sama sobě přestat. Měla jsem strach, co by následovalo, kdybych zvolnila,“ uvedla.
Autor: Profimedia.cz
Dnes už je Nicole v pořádku a říká, že jen díky opakovaným terapiím dokáže fungovat.
Autor: Profimedia.cz
Nicole Scherzingerová na Havaji. Na tomto místě trávila čas jako malá holčička a ráda se sem vrací.
Autor: Profimedia.cz
„Nikdy nedovolte druhým, aby ovládali váš život,“ napsala k jednomu ze svých příspěvků na Instagrarmu.
Autor: AP