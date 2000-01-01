náhledy
Byly až příliš krásné, příliš štíhlé nebo naopak měly kila navíc. Krásky z dob milénia si vyslechly mnohé připomínky na svůj vzhled. Jak vypadaly před víc než dvaceti lety a jak vypadají dnes? Podívejte se do naší galerie na slavné ženy, jejichž hvězda září dodnes.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Modelka Nicole Richie byla mnohokrát kvůli poruše příjmu potravy hospitalizována. Kvůli pár kilům navíc se do ní neustále pouštěla média a ona to nenesla dobře. Dnes říká, že je se svým tělem vyrovnaná. „Naučila jsem se mít ráda, ale byla to dlouhá a bolestná cesta,“ uvedla pro People.
Autor: koláž iDNES.cz
Herečka Nicole Kidmanová byla štíhlá v minulosti a štíhlá je i dnes. Mnohokrát byly probírány její úpravy vzhledu a fakt, že neumí stárnout. Je ale svá a dělá vše tak, aby byla hlavně ona sama se sebou spokojená.
Autor: koláž iDNES.cz
Herečka Lindsay Lohanová byla nejprve až moc oplácaná, pak zase moc štíhlá. Nyní je zase podle mnohých moc umělá a předělaná. Tak či tak, i po alkoholových eskapádách dokázala jít dál a dnes je opět na výslunní.
Autor: koláž iDNES.cz
Topmodelka Gisele Bündchenová byla štíhlá v mládí a je i dnes. Postavu má téměř stejnou, ale zadarmo ji nemá. Za vším stojí střídmost ve stravě i spousta pohybu.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Dědička hotelového impéria Paris Hiltonová v minulosti uvedla, že ji děsí představa, že by měla přibrat. Dokonce uvedla, že měla panickou hrůzu z těhotenství. Sice má dvě děti, ale jen díky náhradní matce. A díky tomu se jí také daří mnohem lépe udržovat stále štíhlou postavu.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Zpěvačka Shakira si na svou postavu také vyslechla mnoho komentářů. „Zkoušela jsem držet dietu, protože jsem si někde přečetla, že mám moc tlustý zadek. Naštěstí mě to brzy přešlo a došlo mi, že je důležité hlavně moje zdraví,“ uvedla.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Herečka Mila Kunisová vypadá, jako by popíjela lektvar věčného mládí. Od dob puberty se příliš nezměnila.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Zpěvačka Christina Aguilera opakovaně hubla a přibírala. Dnes si udržuje stabilní hmotnost díky lékům proti obezitě.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Herečka Audrey Tautou stárne s grácií. Nemá žádné úpravy vzhledu a přesto je stále krásná.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Herečka Natalie Portmanová sice zestárla, ale na kráse jí to neubralo. Postavu má stále stejnou a vděčí za to vegetariánství a józe.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Herečka Charlize Theronová byla půvabná v mládí a je i dnes. Její neodolatelný „kukuč“ nedá mnohým mužům spát.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Herečka Jessica Alba uvedla, že kvůli postavě v mládí držela hladovky a málem si tím zničila zdraví. Dnes už „neblbne“ a postavu si udržuje pravidelným cvičením i vyváženým jídelníčkem. „Jako máma si nemohu dovolit hazardovat se zdravím,“ míní.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Zpěvačka Britney Spearsová nějaké to kilo přibrala, ale velkou hlavu si s tím nedělá. Dál pravidelně zásobuje fanoušky na sociálních sítích příspěvky, kde je jen ve spodním prádle nebo v bikinách.
Autor: koláž iDNES.cz, ČTK
Herečka a zpěvačka Jennifer Lopezová má na pódiu takový energetický výdej, že se jí dokonalá postava udržuje téměř sama. Na posilovnu ovšem nezanevřela. Ba naopak. „Myslím, že je velmi důležité, aby s vámi někdo cvičil a dával pozor na to, abyste měli rovná záda nebo si během posilováni neublížili,“ uvedla pro People.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Topmodelka Kate Mossová nikdy diety nedržela. Jak sama uvedla, většinou totiž jedla jako vrabec. A postavu má dodnes štíhlou.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Herečka Scarlett Johanssonová má pár vrásek navíc, ale postavu má stále jako lusk.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Herečka Courteney Coxová má plastiky v obličeji, ale tělo je dílem přírody a její tvrdé dřiny.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Melissa Joan Hartová říká, že každý rok přibere půl kila. „A nejde to dolů. Jestli se dožiji stovky, nechci se vidět,“ smála se.
Autor: koláž iDNES.cz
Herečka Gillian Andersonová otevřeně přiznala, že se v kondici udržuje sexem.
Autor: koláž iDNES.cz
Cvičení, zdravá strava, meditace, jóga a příjemné rituály. To je recept na super vzhled herečky Jennifer Anistonové.
Autor: koláž iDNES.cz