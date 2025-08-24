Krásky z přelomu milénia: jaké byly dřív a jaké jsou dnes

Bibiana Martina Hykl
Byly až příliš krásné, příliš štíhlé nebo naopak měly kila navíc. Krásky z dob milénia si vyslechly mnohé připomínky na svůj vzhled. Jak vypadaly před víc než dvaceti lety a jak vypadají dnes? Podívejte se do naší galerie na slavné ženy, jejichž hvězda září dodnes.
Slavné krásky, které oslňovaly svět v miléniu a oslňují i dnes. Nicole Richie Nicole Kidmanová Lindsay Lohanová Gisele Bündchenová Paris Hiltonová Shakira Mila Kunisová Christina Aguilera Audrey Tautou Natalie Portmanová Charlize Theronová

