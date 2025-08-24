|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Krásky z přelomu milénia: jaké byly dřív a jaké jsou dnes
Tajemství, která vyšla na povrch až po smrti slavných tváří
Někdy šlo o maličkosti, jindy se odhalila tajemství, z kterých mrazilo. Podívejte se do naší galerie, o kterých slavných hvězdách vyšlo najevo něco šokujícího až po jejich smrti. Patří sem zpěvačka...
Krásky z přelomu milénia: jaké byly dřív a jaké jsou dnes
Byly až příliš krásné, příliš štíhlé nebo naopak měly kila navíc. Krásky z dob milénia si vyslechly mnohé připomínky na svůj vzhled. Jak vypadaly před víc než dvaceti lety a jak vypadají dnes?...
Když slavní ztratí milovaného. Nečekaná úmrtí v životě celebrit
Ztráta blízké osoby je pro každého neštěstí, i když z tohoto světa neodešel za tragických okolností. Jakmile jde ale o úmrtí, které nebylo přirozenou smrtí, je bolest ještě o něco větší. Podívejte se...
„Moc“ pro někoho, akorát pro Itálii. Hana Vagnerová našla v Římě skutečný domov
Točí v Itálii, castingy má v Americe, partnera ve Francii, a přesto se stále objevuje i na českých obrazovkách. Hanu Vagnerovou můžete aktuálně vidět ve filmu Pod parou. My s ní kromě tématu nového...
Léto zdaleka nekončí. Inspirujte se u vody kráskami v bikinách s kanýry
Podívejte se do naší galerie, jaké bikiny rády nosí VIP ženy k vodě. Sází často na jednoduchost, ale v tomto případě si dovolily vynést roztomilé kanýry. A neskutečně jim sednou. Volí barevné i se...
Věkový rozdíl čtyřiceti let je jako nic, říká zamilovaný pár
Dvaatřicetiletá Yugen a dvaasedmdesátiletý Brian z Velké Británie mají mezi sebou věkový rozdíl čtyřicet let. Když se seznámili, bylo Yugen šestadvacet a málokdo věřil, že spolu vydrží. Přesto jejich...
Léto vyvolává nostalgii. Neubíjejte se vzpomínkami, žijte tady a teď
Léto je pro mnoho žen obdobím, kdy je ovládne vnitřní pocit, že čas nabírá zcela jiný rytmus. A to je najednou nutí přemýšlet o tom, co bylo a co už dávno není. Je ovšem důležité umět z těchto pocitů...
Co nám poví mraky? Věštěte z oblohy jako Řekové, beránci přináší radost
Víte o tom, že svou budoucnost můžete vyčíst při pohledu na nebe? Zkuste to, je to zábavná činnost na letní lelkování na dece a leckdy se to i vyplní.
Krásky z přelomu milénia: jaké byly dřív a jaké jsou dnes
Byly až příliš krásné, příliš štíhlé nebo naopak měly kila navíc. Krásky z dob milénia si vyslechly mnohé připomínky na svůj vzhled. Jak vypadaly před víc než dvaceti lety a jak vypadají dnes?...
Letní záněty močových cest: co je spouští a jak se jim bránit
Slunce, koupání a cestování, to všechno může znamenat pro močové cesty riziko. V létě totiž přibývá zánětů i jiných urologických potíží. Poradíme vám, na co byste si měli dát pozor a jak případné...
Růžová z řepy, modrá ze zelí. Jak na potravinářská barviva po domácku
Chystáte tematickou party nebo třeba narozeninový dort a chcete, aby váš kulinářský výtvor zářil co nejzářivějšími barvami? Nejnovější trend je vlastně návrat ke kořenům – kupovaná potravinářská...
Houbová polévka s bramborami
Lehké
30 min
Chodíte rádi na houby? Pokud ano, jistě upotřebíte recept na výtečnou polévku.
Vidět prsa manželky? Nepřijatelné. Historička o sexu i seznamování v 19. století
Historička Lenka Křížová se zabývá životem v 19. století. Vydala knihu o milenkách, manželkách a matkách, které to tehdy neměly vůbec snadné. Pokrytecká společnost tolerovala návštěvy mužů v...
Z tlouštíka normální chlap. Muži se to povedlo díky tvrdé dřině
Šestatřicetiletý Dale Forrest měl dříve nadváhu a lékař si s ním nevěděl rady. V roce 2015 se mu podařilo výrazně zhubnout, ale kila kvůli osamělosti a depresím nabral zpět. Nyní má za sebou...
Drinky proti horku: skvěle chutnají a ještě fungují proti pocení
Pomocí našich receptů posílíte svůj krevní oběh a zmírníte nepříjemné pocení. A jeden super čaj dokonce působí zázračně i proti bolestem hlavy. Vyzkoušejte naše letní drinky.
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)
Horoskop pro každé znamení na 35. týden roku 2025
Jaký pro nás bude přelom prázdnin a nového školního roku podle hvězd? Berani, neskládejte se z přicházejícího září. Každý den je zázrak, i ten podzimní. Váhy, vy budete řešit vztahy. Buď ty minulé,...
Léto zdaleka nekončí. Inspirujte se u vody kráskami v bikinách s kanýry
Podívejte se do naší galerie, jaké bikiny rády nosí VIP ženy k vodě. Sází často na jednoduchost, ale v tomto případě si dovolily vynést roztomilé kanýry. A neskutečně jim sednou. Volí barevné i se...