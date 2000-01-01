náhledy
Jsou úspěšní, jsou krásní, jsou populární a žádaní. Taková jsou fešáci z Velké Británie, kteří ženám nedají spát. Podívejte se do naší galerie, o koho se jedná. Řeč není jen o hercích, v kurzu jsou mezi dívkami a ženami i muži jiných profesí. Patří sem třeba Neil Amin-Smith, Damson Idris a další.
Autor: koláž iDNES.cz
Fešák Milan Neil Amin-Smith hraje na housle jako bůh a ještě k tomu na pódiu rád ukazuje své vypracované svaly. Navíc tento šestatřicetiletý brunet není žádný hlupák, ale velmi vzdělaný muž, který se pohybuje ve světě financí a politiky.
Autor: ČTK
Damson Idris je britský herec, podnikatel a producent. Je mu čtyřiatřicet let a je miláčkem žen.
Autor: AP
Sedmadvacetiletý fotbalista Eberechi Eze na travnaté ploše neskutečně válí. Není divu, že je pro dívky atraktivní.
Autor: AP
Třicetiletý herec Paul Mescal z Irska už pronikl až do Hollywoodu a zájem o něj tedy mají fanynky nejen ve Velké Británii.
Autor: AP
Britský tenista Jack Draper je u žen oblíbený nejen pro své sportovní výkony, ale i vlídný úsměv.
Autor: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images
Herec Tom Hardy je dávno hvězdou po celém světě, ale v Británii na něj fanynky rozhodně nezapomínají a stále se objevuje na vysokých příčkách, co se oblíbenosti týče.
Autor: Profimedia.cz
Raper, konferenciér a internetová osobnost Skepta není moc uznáván starší generací. Mladí z něj však šílí.
Autor: Profimedia.cz
Pětatřicetiletý herec a model Callum Turner ví, jak zaujmout fanynky. Stačí se usmát a má o fanoušky postaráno.
Autor: AP
Romeo Beckham je mezi dívkami v Británii oblíbený. Živí se jako model a fotbalista a zcela jistě dělá radost rodičům, fotbalistovi Davidu Beckhamovi a návrhářce Victorii Beckhamové.
Autor: Reuters
Šestadvacetiletý model Lennon Gallagher jako by z oka vypadl slavnému tatínkovi, hudebníkovi Liamu Gallagherovi. Nyní boduje Lennon, před lety byl v hledáčku dívek jeho otec.
Autor: Profimedia.cz
Finanční analytik lord Frederick Windsor je členem královské rodiny, a ačkoli už je zadaný, stále se na něj dámy nemohou vynadívat.
Autor: Reuters
Sedmatřicetiletý herec Jonathan Bailey, známý ze seriálu Bridgertonovi, patří k nejpohlednějším fešákům.
Autor: AP
V kurzu je i raper a zpěvák Stormzy. Má bez čtyř centimetrů dva metry a je mu dvaatřicet let.
Autor: Reuters
Zpěvák a herec Harry Styles je dnes celosvětovou hvězdou, ale jeho kořeny jsou v Británii a tam má také největší fanouškovskou základnu.
Autor: Profimedia.cz
Jednatřicetiletý herec a zpěvák Nicholas Galitzine má podle odborníků před sebou hvězdou kariéru.
Autor: Profimedia.cz
Jednačtyřicetiletý herec a hudebník Theo James zazářil především v seriálu Gentlemani. A od té doby se na něj upírá o mnoho víc ženských očí po celém světě, než tomu bylo dříve.
Autor: ČTK
Devětatřicetiletý herec Will Sharpe má ambice stát se dobrým režisérem a pohybovat se spíš za kamerou než před ní. To je však podle jeho fanoušků velká škoda.
Autor: © Pathé
Pětatřicetiletý britský herec Ben Hardy podal skvělý výkon například ve snímku Bohemian Rhapsody.
Autor: Reuters
Herec Nicholas Hoult před kamerou exceloval už jako malý kluk, málokoho by asi tehdy napadlo, jaký fešák z něj jednou bude.
Autor: Getty Images
Model Kit Price má velkou fanouškovskou základnu na Instagramu. Sleduje ho téměř tři sta tisíc lidí.
Autor: Profimedia.cz
Pětadvacetiletý herec Rocco Ritchie má o zájem postaráno už díky slavným rodičům. Jeho maminka Madonna způsobí rozruch všude, kde se ukáže. Není tedy divu, že fanynky šílí i z něho, když má tak slavné kořeny.
Autor: Profimedia.cz
Thomas Straker je britský šéfkuchař, který cílí na mladé a snaží se je přimět k vaření, místo aby si kupovali jídlo v rychlém občerstveni. A fanynky se jen rozplývají nad tím, jak moc sexy je, když muž umí dobře vařit.
Autor: Profimedia.cz
Fotbalista Omar Sowunmi to dokáže pěkně rozparádit na hřišti a fanynek má zástupy.
Autor: Profimedia.cz
Henry Highley se živí jako dražitel. Těžko říct, zda si dámy dobře prohlížejí objekty dražby, když se jich účastní tento fešák.
Autor: Profimedia.cz
Dvacetiletý Alastair Wallace Stewart je synem hudebníka Roda Stewarta a zdá se, že bude brzy slavnější a žádanější než jeho tatínek.
Autor: Profimedia.cz