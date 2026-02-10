|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Populární a sexy. Tito fešáci ve Velké Británii ovládli ženská srdce
Žádoucí ošklivost. Kontroverzní česká olympijská kolekce v konkurenci obstojí
Vypadá to, že se blýská na lepší časy. Český olympijský výbor snad konečně pochopil, že olympijská kolekce může být jak účelným, tak i módním počinem. Oděvy pro hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo...
Krásky, které letos budou na zimních olympijských hrách
Jsou nejen skvělé ve sportu, ale navíc jsou i velmi pohledné. Podívejte se do naší galerie na hvězdné sportovkyně, které letos dorazí na Zimní olympijské hry 2026 v Miláně a jsou in i na sociálních...
Itálie zklamání, Německo trapas. Které olympijské kolekce budily nejvíc emocí
Zahájení olympiády bylo již tradičně také o módě. Jak vidno, řada národů nástupové kolekce neřeší tak jako my, spokojila se s prostými bundami. Příjemná překvapení v podobě neotřelých oděvů si...
Žena zhubla díky injekcím. Pak přišel šok, narostla jí extrémní prsa
Třicetiletá Britka Tianna Moonová z Velké Británie byla v sedmém nebi, když se jí konečně po trápení s nadváhou podařilo díky injekcím na hubnutí a operaci shodit přebytečná kila. Radost ale brzy...
Trapasy slavných na place. Tak se znemožnili před ostatními
Každému z nás se někdy stal trapas, na který by raději zapomněl. A jinak na tom nejsou ani slavné hvězdy, které trapasy prožily rovnou během natáčení a nikdy na ně nezapomenou. Podívejte se do naší...
Zůstalo to v rodině. Slavní, kteří si vzali své příbuzné nebo s nimi randili
Podívejte se do naší galerie na osobnosti, které zahořely láskou ke vzdálenému příbuznému a v mnoha případech si ho i vzaly. Patří mezi ně lidé z britské královské rodiny, politici ale i celebrity....
Naučte se nastavit hranice. Ne není konec světa, ale nádech pro vás
Připadáte si vyčerpaní, bez energie a máte pocit, že od vás ostatní víc berou, než vy od nich přijímáte? Měli byste se naučit asertivní komunikaci – tedy ovládat umění říci „ne“ bez výčitek svědomí....
Kosmetika ve stylu hygge. Cílem je vypadat dokonale odpočatě
Jak nejlépe dokázat okolnímu světu, že je vám hej? Tak, že budete vypadat odpočatě. Hydratovaná a jemná pleť a make-up pod taktovkou přirozenosti k tomu směřují. Vyzkoušejte hygge trendy.
Když stres nikdy nekončí, ani odpočinek nepomáhá. Co s tím?
Stres se stal běžnou součástí našich životů. Nepřichází už jen ve vypjatých situacích, ale doprovází nás nenápadně každý den – v práci, doma, ve vztazích i ve chvílích, kdy bychom si měli odpočinout....
Přijměte minulost i vlastní citlivost. Jak být laskavější k sobě i druhým
To, na čem v životě skutečně záleží, se neodehrává ve velkých gestech ani v tom, kolik toho dokážete unést, ale v tichých rozhodnutích, která nikdo jiný nevidí, a přesto je cítíte v každé buňce. I...
Krvácení či bolesti? Mnohdy už neléčitelné. Gynekoložka o rakovině děložního čípku
S lidským papilomavirem se za svůj život může setkat prakticky každý. Ačkoliv se s ním organismus dokáže často vypořádat sám, v těch závažnějších případech způsobuje třeba rakovinu děložního čípku....
Žena málem zemřela pod troskami, při životě ji držel neznámý hlas
Maayan Sebagová z Izraele si užívala vysněnou dovolenou v Číně a pomalu si odškrtávala všechna místa, která se jí podařilo navštívit. Čekalo ji už jen pár výletů a pak se chystala odcestovat zpět...
Populární a sexy. Tito fešáci ve Velké Británii ovládli ženská srdce
Jsou úspěšní, jsou krásní, jsou populární a žádaní. Taková jsou fešáci z Velké Británie, kteří ženám nedají spát. Podívejte se do naší galerie, o koho se jedná. Řeč není jen o hercích, v kurzu jsou...
Jak vybrat správnou matraci? Podle postavy, polohy spánku i potřeb
Výběr matrace je jedním z nejdůležitějších rozhodnutí pro vaše zdraví. Špatná volba nevede jen k nevyspání, ale k postupnému poškozování pohybového aparátu. Jak se ale vyznat v parametrech, když...
S migrénou se učím žít. První záchvat přišel tři měsíce po porodu
Až do devětatřiceti let jsem žila aktivně, vychovávala tři děti, věnovala se rodině a sportu. Pak přišel náhlý zlom. Tři měsíce po porodu nejmladšího syna. Čtenářka Daniela napsala další díl seriálu...
Pronájem, Byty 1+kk, 33m2 - Teplice
Alejní, Teplice
9 800 Kč/měsíc
Zamilujte si módu z hlubin oceánu. Takto se nosí zelenomodrá
Jedna z nejvýraznějších barev roku v sobě spojuje eleganci temné noci a svěžest oceánu. Zelenomodrá otevírá prostor pro stylingové experimenty.
Ofina i blond odstíny. To jsou trendy v účesech pro tento rok
Už vám nový rok přinesl něco nového? Jestli se k vám, pokud jde o novinky, zatím chová víc než skoupě, pomozte si sama. Pořiďte se třeba nové vlasy – letošní trendy jsou velmi slušivé.