Podzim je tu, listy se pomalu zbarvují a lidé se těší na oslavu Halloweenu. Kdo ovšem v tomto měsíci slaví, těší se navíc ještě na oslavu narozenin. Podívejte se do naší galerie, které známé tváře v říjnu budou mít zase o rok víc a zřejmě je čekají oslavy. Někteří oslaví významná životní jubilea.
Autor: koláž iDNES.cz
1. 10. oslaví zpěvačka Ilona Csáková šestapadesáté narozeniny.
Autor: Teki Shine/FTV Prima
1. 10. slaví narozeniny i hollywoodský herec a hudebník Zach Galifianakis. Bude mu sedmapadesát let.
Autor: Profimedia.cz
2. 10. slaví narozeniny známý český herec Petr Štěpánek. Bude mu osmasedmdesát let.
Autor: © Česká televize / Zuzana Páchová
3. 10. bude mít narozeniny česká herečka a zpěvačka Barbora Poláková. Trojnásobná maminka oslaví třiačtyřicáté narozeniny.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
3. 10. slaví narozeniny i hvězda seriálu Stranger Things, herec Noah Schnapp. Bude mu dvaadvacet let.
Autor: AP
5. 10. má narozeniny herec Rudolf Hrušínský mladší. Bude mít krásné kulaté osmdesáté narozeniny.
Autor: Slavomír Kubeš, MAFRA
5. 10. bude důvod k oslavám i u herečky Kate Winsletové. Ta oslaví jednapadesáté narozeniny.
Autor: ČTK
6. 10. slaví narozeniny český herec Václav Knop. Bude mu sedmasedmdesát let.
Autor: Teki Shine/FTV Prima
6. 10. oslaví narozeniny i původem australský herec Ioan Gruffudd. Bude mu třiapadesát let.
Autor: AP
7. 10. slaví narozeniny herec Lukáš Hlavica. Bude mu jednašedesát let.
Autor: OneHotBook
9. 10. má narozeniny herečka Gabriela Mikulková. Bude jí osmačtyřicet let.
Autor: © Josef Hradil NDM Ostrava
10. 10. má narozeniny herec a sportovec tělem i duší Jakub Kohák. Bude mu čtyřiapadesát let.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
12. 10. slaví narozeniny zpěvačka ze skupiny Holki Klára Kolomazníková. Bude jí sedmačtyřicet let.
Autor: Profimedia.cz
13. 10. má narozeniny herec Václav Upír Krejčí. Bude mu jednasedmdesát let.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
14. 10. má narozeniny herečka Vlasta Peterková. Bude jí jednaosmdesát let.
Autor: FTV Prima
16. 10. má narozeniny herec, komik a moderátor Ondřej Sokol. Bude mu pětapadesát let.
Autor: TV Nova
17. 10. slaví narozeniny tanečnice Kristýna Coufalová. Bude jí jednačtyřicet let.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
18. 10. slaví narozeniny hudebník Vlastimil Horváth. Bude mu devětačtyřicet let.
Autor: Petr Pilař, iDNES.cz
18. 10. slaví narozeniny i herec Zac Efron. Tomu bude devětatřicet let.
Autor: Instagram @zacefron
20. 10. slaví narozeniny herec Jaroslav Plesl. Tomu bude dvaapadesát let.
Autor: © Česká televize / Petra Závodná
21. 10. slaví narozeniny herec Oldřich Navrátil. Tomu bude čtyřiasedmdesát let.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
21. 10. slaví narozeniny i podnikatelka a influencerka Kim Kardashianová. Bude jí šestačtyřicet let.
Autor: AP
22. 10. bude mít narozeniny bývalá modelka Julia Zugarová. Bude jí čtyřicet let.
Autor: Marek Navrátil, iDNES.cz
22. 10. slaví narozeniny i herec Jeff Goldblum. Bude mu čtyřiasedmdesát let.
Autor: Amanda Perobelli, Reuters
23. 10. má narozeniny herec Jiří Mádl. Oslaví čtyřicáté narozeniny.
Autor: Lenka Hatašová
24. 10. oslaví narozeniny moderátorka Pavlína Danková. Bude jí třiašedesát let.
Autor: archiv Runtour České pojišťovny
27. 10. slaví narozeniny zpěvák Václav Noid Bárta. Bude mu šestačtyřicet let.
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
28. 10. má narozeniny herečka Pavla Beretová. Bude jí třiačtyřicet let.
Autor: Patrik Borecký
29. 10. má narozeniny hudebník František Černý. Oslaví devětašedesát let.
Autor: Archiv Kultury Žďár
30. 10. slaví narozeniny herec Martin Pechlát. Bude mu dvaapadesát let.
Autor: Michal Fanta
31. 10. slaví narozeniny i herec Rob Schneider. Bude mu třiašedesát let.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz