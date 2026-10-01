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My všichni školou povinní: jak vypadaly jeho hvězdy dřív a po letech
My všichni školou povinní je legendární třináctidílný československý televizní seriál z roku 1984, ve kterém excelovaly mnohé herecké hvězdy. Některé z nich jsou stálicemi české herecké scény dodnes,...
KVÍZ: Zahrajte si na doktora. Poznáte 40 nemocí podle příznaků?
Bolest břicha, záhadná vyrážka, dušnost nebo potíže se zrakem. Poznáte, co se za nimi skrývá? Nasaďte pomyslný bílý plášť a pusťte se do našeho kvízu. Čtyřicet pacientů, čtyřicet diagnóz. Kolikrát se...
Douglas a jeho Catherine slaví. Podívejte se, jak se měnili od seznámení
Začali spolu randit v roce 1998 a málokdo věřil, že jim vztah vydrží déle než pár měsíců. Catherine Zeta-Jonesová a Michael Douglas ale pochybovače překvapili. Přestože je dělí přesně 25 let, oba se...
Přátelé, Kobra 11 i Krok za krokem. Jak se změnily hvězdy seriálů 90. let
Přátelé, Krok za krokem, Ženatý se závazky, Kobra 11, To je vražda, napsala nebo Hvězdná brána. To je výčet jen několika seriálů, které se v devadesátých letech v Česku objevovaly na televizních...
Kdo slaví narozeniny v říjnu? Tyto slavné tváře čekají i velká jubilea
Podzim je tu, listy se pomalu zbarvují a lidé se těší na oslavu Halloweenu. Kdo ovšem v tomto měsíci slaví, těší se navíc ještě na oslavu narozenin. Podívejte se do naší galerie, které známé tváře v...
Kynutý skořicový pletenec: Voňavé pečení ke kávě
Střední
80 min
Nadýchané kynuté těsto, máslo, hnědý cukr a skořice jsou osvědčená kombinace, která se hodí hlavně...
Influencer Mariano di Vaio: Sexy Ital, kterého milují ženy po celém světě
Mariano Di Vaio je jedním z celosvětově nejúspěšnějších italských influencerů, digitálních podnikatelů, modelů a herců. Proslavil se jako průkopník pánské internetové módy a dnes patří mezi klíčové...
Jak se zbavit tuku na břiše? Ani stovka sklapovaček denně ho nespálí
Tuk na břiše nepředstavuje jen estetický problém. Zatímco ten podkožní vás trápí spíše při zapínání kalhot, nebezpečný viscerální tuk leží hlouběji v břišní dutině a obaluje vnitřní orgány. Produkuje...
Sedm zlatých pravidel pro vážný vztah. Nejde jen o sex, lásku nebo peníze
Láska je sice pro fungování dlouhodobého vztahu důležitá, ale také bývá slepá a sama o sobě ho mnohdy prostě neudrží. Odborníci upozorňují, že spokojené partnerství stojí nejen na citech, ale také na...
Aromaterapie pomáhá. Která vůně vyřeší bolest hlavy a chvíle stresu?
Levandule pomáhá se spánkem, máta s bolestí hlavy a eukalyptus při rýmě. Aromaterapie ukazuje, jak jednotlivé vůně využít pro psychickou nebo tělesnou pohodu. Používáte doma spásné olejíčky?
Puntíky vládnou. Kdo se teček bojí, může je pustit jen na doplňky
Velké puntíky působí odvážněji, drobné zase jemně a žensky. A pokud si netroufáte na výrazný vzor od hlavy až k patě, začněte třeba šátkem, kabelkou, punčochami nebo halenkou. Tečky vám vykouzlí...
Kam mizí výplata? Expertka radí, jak zkrotit rozpočet a kde najít úspory
Kam se každý měsíc ztratí výplata, i když máte pocit, že neutrácíte za nic výjimečného? A proč situaci nevyřeší ani vyšší plat? „Větší klid nezačíná u stovek tisíc na účtu, ale tam, kde máte peníze...
Budíte se každou noc ve stejnou dobu? Možná máte zdravotní problém
Usnete bez problémů, ale kolem druhé, třetí nebo čtvrté ráno otevřete oči. A další noc znovu. Opakované probouzení v podobnou hodinu nemusí znamenat nic vážného. Někdy za ním ale stojí stres,...
Ve zdravotnictví občas není prostor a čas na respekt a naslouchání, říká lékařka
Cokoli uděláte v rámci první pomoci, je lepší než nedělat nic, upozorňuje dětská lékařka a specialistka na resuscitaci Jana Djakow. Sama si navíc prošla náročnou zkušeností, když její syn utrpěl...
Retro s aktovkou na zádech. Kdo vyhrál čtenářskou fotosoutěž na téma škola?
Vybavte si s námi své roky ve škole, ať už to bylo dávno, nebo před pár lety, a podívejte se na fotky z rodinného alba, které nám poslali naši čtenáři do soutěže nazvané Vzpomínáme na školní léta....
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Jakub z Výměny manželek vyhrál sázku, Slováková mu zaplatí dovolenou
Jakub Gabriel Vávra se s Nelou Slovákovou vsadil během natáčení Výměny manželek, díl se vysílal na začátku ledna. V sázce zaznělo, že pokud zhubne na pětaosmdesát kilo, zaplatí mu influencerka...
Žena až ve třiadvaceti letech zjistila, že má Downův syndrom
Už od mala měla Ashley Zambelli pocit, že je jiná než ostatní. Podle lékařů ale byla normální a zdravá. Až díky diagnóze jednoho ze svých dětí sama po vyšetřeních zjistila, že má Downův syndrom. „Byl...