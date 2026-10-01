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Kdo slaví narozeniny v říjnu? Tyto slavné tváře čekají i velká jubilea

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Slavní, kteří mají v říjnu narozeniny. Ilona Csáková v show 7 pádů Honzy Dědka (30. září 2025) Zach Galifianakis (říjen 2014) Petr Štěpánek v dokumentu Lásky Petra Štěpánka (2023) Sting na festivalu Metronone Prague 2026 (Letiště Letňany, Praha). Divadlo začala hrát ve dvanácti letech, v pětadvaceti pak v sobě objevila... Noah Schnapp na Critics Choice Awards v Santa Monice (4. ledna 2026) Hlaučovy Letnice vyšly i jako audiokniha, kterou načetli Matouš Ruml (na... Dakota Johnsonová jako hvězda reklamní kampaně značky Calvin Klein (březen 2026) O své velké lásce k rybařině napsal herec dokonce i knihu s výmluvným názvem Na... Kate Winsletová zvolila pánský styl a přišla v černém obleku (Governors Awards,... Václav Knop v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (3. září 2024)
Podzim je tu, listy se pomalu zbarvují a lidé se těší na oslavu Halloweenu. Kdo ovšem v tomto měsíci slaví, těší se navíc ještě na oslavu narozenin. Podívejte se do naší galerie, které známé tváře v říjnu budou mít zase o rok víc a zřejmě je čekají oslavy. Někteří oslaví významná životní jubilea.

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