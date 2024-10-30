Slavíte v květnu narozeniny? Možná je máte ve stejný den jako některá z hollywoodských nebo českých hvězd. Podívejte se do naší galerie, kdo tento měsíc oslaví narozeniny. Patří sem hvězdy jako Tomáš Klus, Megan Foxová, Aleš Háma, Adele, Sabrina Carpenterová a další.
Prvního května slaví narozeniny herec Jamie Dornan známý například z filmu Padesát odstínů šedi. A na dortu bude mít čtyřiačtyřicet svíček.
Ve stejný den má narozeniny i moderátor a hudebník Miloš Pokorný. A svíček na dortu bude dvaašedesát.
Druhého května slaví narozeniny fotbalista David Beckham. Letos už oslavuje jednapadesáté narozeniny.
Ve stejný den jako Beckham slaví narozeniny hudebník David Koller. Letos slaví šestašedesátku.
Třetího května oslavuje narozeniny hollywoodská herečka Christina Hendricksová známá ze snímků jako Santa je pořád úchyl nebo Drive. Na dortu si sfoukne jednapadesát svíček.
A devětapadesáté narozeniny oslaví třetího legendární česká herečka Jiřina Bohdalová, která excelovala ve filmech jako Vrásky z lásky, Světáci, Nesmrtelná teta, Fany a dalších.
A ve stejný den slaví narozeniny i herečka a moderátorka Gabriela Filippi, které bude pětapadesát let.
Pátého oslaví šestašedesátileté narozeniny český herec Marek Vašut.
O den později slaví narozeniny hollywoodský fešák Geroge Clooney známý z filmů jako Dannyho parťáci nebo Od soumraku do úsvitu. Letos mu bude pětašedesát let.
A v Česku oslaví narozeniny 6. května fešák Aleš Háma. Bude mu třiapadesát let.
Sedmého slaví narozeniny italská modelka a podnikatelka Chiara Ferragni. Letos jí bude devětatřicet let.
A ve stejný den oslaví Adam Mišík devětadvacáté narozeniny.
Moderátorka Iva Kubelková bude ve stejný den slavit devětačtyřicáté narozeniny.
Devátého oslaví třicetiny herec Noah Centineo známý z filmů jako Dokonalé rande nebo Všem klukům, které jsem milovala.
Třiapadesáté narozeniny ve stejný den oslaví český herec Marek Taclík známý například z filmů jako Jedna ruka netleská nebo Martin a Venuše.
Ve stejný den oslaví kulatiny herečka Vlasta Žehrová. Bude jí sedmdesát let. Excelovala ve filmech jako Tancuj Matyldo nebo Andílek na nervy.
Jedenáctého slaví narozeniny populární zpěvačka Sabrina Carpenterová. Bude jí sedmadvacet let.
Narozeniny v tentýž den oslaví i komička a moderátorka Zuzana Bubílková. Bude jí čtyřiasedmdesát let.
Dvanáctého slaví narozeniny herec Emilio Estevez. (Na snímku vpravo) Je známý z filmů jako Snídaňový klub nebo Poušť. Bude oslavovat čtyřiašedesát.
Ve stejný den bude slavit i český návrhář Josef Klír pětapadesáté narozeniny.
Herec Robert Pattinson známý ze snímků jako Stmívání nebo Batman oslaví třináctého kulatiny. Bude mu čtyřicet let.
Herečka Zuzana Slavíková oslaví ve stejný den jednašedesáté narozeniny.
O den později oslaví herečka Cate Blanchettová známá ze snímků jako Debbie a její parťačky nebo Operace Black Bag sedmapadesát let.
A ve stejný den bude slavit čtyřiačtyřicet zpěvačka ze skupiny Holki Nikola Šobichová.
Patnáctého oslaví čtyřiapadesát let herec David Charvet známý ze seriálu Pobřežní hlídka nebo filmu Kluk od vedle.
A ve stejný den se budou veselit i u zpěváka a herce Tomáše Kluse. Oslaví totiž kulatou čtyřicítku.
Šestnáctého slaví narozeniny herečka a influencerka Megan Foxová. Bude jí stejně jako Tomáš Klusovi – čtyřicet.
A ve stejný den oslaví narozeniny herec Ondřej Vetchý, který se blýskl ve filmech jako Báječná léta pod psa nebo Ženy v běhu. Bude mu čtyřiašedesát let.
Ve stejný den má narozeniny zpěvák Jiří Korn. Bude mu sedmasedmdesát let.
Herec Karel Roden tentýž den oslaví čtyřiašedesáté narozeniny.
Devatenáctého slaví narozeniny herečka Natalia Oreiro známá například ze seriálu Divoký anděl. Bude jí devětačtyřicet let.
Ve stejný den se bude slavit i u české herečky Ivy Janžurové. Bude jí pětaosmdesát let.
Dvacátého slaví narozeniny herec Matt Czuchry známý ze seriálu Gilmorova děvčata. Bude mu devětačtyřicet let.
Tentýž den bude slavit narozeniny fotbalista Petr Čech. Bude mu čtyřiačtyřicet let.
21. května slaví narozeniny herečka Kate Phillipsová, která hrála například v seriálu Panství Downton. Bude jí sedmatřicet let.
Ve stejný den oslaví kulaté osmdesátiny herec Ivan Vyskočil.
Ve stejný den slaví narozeniny herec Miroslav Hanuš. Bude mu třiašedesát let.
25. května slaví narozeniny herec Cillian Murphy známý z filmů jako Oppenheimer nebo 28 dní poté. Bude slavit půl století.
Ve stejný den oslaví narozeniny herečka Eliška Balzerová. Bude jí sedmasedmdesát let.
Ve stejný den se bude slavit i u herce Martina Zounara. Oslaví devětapadesáté narozeniny.
Ve stejný den slaví narozeniny i český herec Luděk Sobota. Bude mu třiaosmdesát let.
Ve stejný den se bude slavit i u zpěvačky Martiny Pártlové. Té bude sedmačtyřicet let.
Ve stejný den oslaví česká herečka Lucie Šteflová jednatřicet let.
Ve stejný den slaví i hokejista Jiří Šlégr. Letos oslavuje pětapadesát let.
Poslední květnový den slaví narozeniny herečka a modelka Brooke Shieldsová, bude jí jednašedesát let.
31. května slaví i modelka Veronika Vařeková. Bude jí devětačtyřicet let.
