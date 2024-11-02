Podívejte se do naší galerie na známé osobnosti ze světa i z Česka, které se v srpnu těší na oslavu svých narozenin. Někteří slaví kulatiny, jiní si na ně ještě počkají. Patří sem osobnosti jako Chris Hemsworth, Charlize Theronová, Vlasta Korec, Štefan Margita, Jan Kraus a mnoho dalších.
Autor: koláž iDNES.cz
1.8. oslaví sedmačtyřicáté narozeniny herec Jason Momoa. Hvězda filmu jako Aquaman nebo seriálu Hra o trůny.
Autor: AP
1.8. slaví narozeniny moderátorka Rádia Blaník Iva Lecká. Bude jí sedmačtyřicet let.
Autor: Markéta Hanzlíková
2.8. oslaví své krásné kulaté padesáté narozeniny herec Sam Worthington. Hvězda filmů jako Avatar nebo Souboj titánů.
Autor: ČTK
2.8. bude mít důvod k oslavám i moderátor Rey Koranteng. Bude mu dvaapadesát let.
Autor: Dalibor Puchta
3.8. slaví sedmačtyřicáté narozeniny herečka Evangelina Lilly. Hvězda seriálu Ztraceni.
Autor: Profimedia.cz
3.8. slaví narozeniny i zpěvák Štefan Margita. Bude mu krásných kulatých sedmdesát let.
Autor: Supraphon
4.8. má narozeniny manželka prince Harryho herečka Meghan Markle. Bude jí pětačtyřicet let.
Autor: Netflix
4.8. slaví narozeniny i český herec Vlastimil Zavřel. Bude mu dvaasedmdesát let.
Autor: Prima Cool
5.8. oslaví narozeniny narozeniny německá zpěvačka Helene Fischerová. Bude jí dvaačtyřicet let.
Autor: Profimedia.cz
5.8. bude důvod k oslavám i u české herečky Jany Plodkové. Bude jí pětačtyřicet let.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
6.8. bude slavit narozeniny i moderátor Martin Čermák. Bude mu pětatřicet let.
Autor: TV Nova
7.8. bude slavit narozeniny herečka Charlize Theronová. Hvězda filmů jako Ďáblův advokát nebo Šílený Max oslaví jednapadesáté narozeniny.
Autor: ČTK
7.8. bude mít narozeniny i moderátor Petr Salava. Bude mu jednasedmdesát let.
Autor: Archiv D. Uličníka
8.8. slaví narozeniny herec Dustin Hoffman. Hvězda filmů jako Rain Man nebo Půlnoční kovboj oslaví devětaosmdesátku.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
8.8. má narozeniny i zpěvačka Sofie Filippi. Bude jí osmadvacet let.
Autor: Archiv S. Filippi
9.8. slaví narozeniny herečka Gillian Andersonová. Hvězda seriálu Akta X oslaví osmapadesátku.
Autor: AP
9.8. bude slavit i herec a moderátor Petry Rychlý. Bude mu jednašedesát let.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
10.8. bude velká párty u Kardashianů. Slaví totiž sestra Kim Kardashianové podnikatelka a modelka Kylie Jennerová. Bude jí devětadvacet let.
Autor: Instagram @kyliejenner
10.8. bude slavit i slavný český trenér a mistr Evropy a světa ve sportovním aerobiku David Huff. Bude mu čtyřiapadesát let.
Autor: Petr Topič, MAFRA
11.8. slaví narozeniny slavní australský herec Chris Hemsworth. Fešák, který se proslavil rolí Thora, oslaví třiačtyřicáté narozeniny.
Autor: Reuters
11.8. slaví narozeniny i frontman skupiny Mirai. Mirai Navrátil oslaví čtyřiatřicátiny.
Autor: Jan Pešek, MF DNES
13.8. bude slavit narozeniny zpěvák James Morrison. Bude mu dvaačtyřicet let.
Autor: Universal Music
14.8. slaví narozeniny i herec a režisér Braňo Holiček. Bude mu jednačtyřicet let.
Autor: Lukáš Urban
15.8. slaví narozeniny hollywoodský fešák herec Ben Affleck. Hvězda filmu jako Pearl Harbor oslaví čtyřiapadesáté narozeniny.
Autor: AP
15.8. slaví narozeniny i známý český moderátor a herc Jan Kraus. Bude mu třiasedmdesát let.
Autor: FTV Prima
16.8. slaví narozeniny popoví ikona zpěvačka Madonna. Bude jí osmašedesát let.
Autor: Pilar Olivares, Reuters
16.8. slaví narozeniny i modelka Renata Langmannová. Bude jí krásných kulatých čtyřicet let.
Autor: Calzedonia
17.8. slaví narozeniny i režisér Filip Renč. Bude mu jednašedesát let.
Autor: Herminapress
18.8. slaví narozeniny i moderátor a sportovní komentátor Robert Záruba. Bude mu devětapadesát let.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
19.8. slaví narozeniny bývalý prezident USA Bill Clinton. Bude mu kulatých osmdesát let.
Autor: archiv Miloše Schmiedbergera
19.8. slaví narozeniny i herečka a moderátorka Adéla Gondíková. Bude jí třiapadesát let.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
20.8. slaví narozeniny i moderátor Vlasta Korec. Bude mu čtyřiapadesát let.
Autor: Marek Navrátil , iDNES.cz
21.8. slaví narozeniny hvězda seriálu Sex ve městě herečka Kim Cattrallová. Bude jí krásných kulatých sedmdesát let.
Autor: Reuters
21.8. bude důvod k oslavám i u herce Filipa Blažka. Oslaví totiž třiapadesáté narozeniny.
Autor: © Česká televize / Marie Anna Baráková
22.8. má narozeniny i herec Radek Holub. Ten oslaví osmapadesátku.
Autor: archiv České televize
23.8. slaví i český herec Štěpán Benoni. Bude mu dvaačtyřicet let.
Autor: Studio DVA
24.8. oslaví narozeniny hvězda filmů o Harrym Potterovi herec Rupert Grint. Bude mu osmatřicet let.
Autor: AP
24.8. bude mít důvod k radosti a oslavám i český moderátor a herec Jan Rosák. Bude mu devětasedmdesát let.
Autor: Profimedia.cz
25.8. bude slavit i herec Lukáš Langmajer. Bude mu šestačtyřicet let.
Autor: archiv TV Nova
26.8. oslaví narozeniny i zpěvačka Livie Kuchařová. Bude jí čtyřiatřicet let.
Autor: Marek Navrátil , iDNES.cz
27.8 bude mít narozeniny hvězda seriálu Chirurgové herečka Chandra Wilsonová. Bude jí sedmapadesát let.
Autor: AP
27.8. bude slavit i politička Lucie Talmanová. Bude jí devětapadesát let.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
28.8.bude slavil i profesionální sportovec Petr Pohl. Bude má krásných kulatých čtyřicet let.
Autor: Václav Šlauf, MAFRA
29.8. slaví narozeniny i český herec a komik Jaroslav Sypal. Bude mu osmašedesát let.
Autor: Milan Nováček
30.8. slaví narozeniny i herec Jakub Prachař. Bude mu třiačtyřicet let.
Autor: Voyo
31.8. slaví narozeniny hollywoodský fešák herec Richard Gere. Bude mu sedmasedmdesát let.
Autor: Reuters