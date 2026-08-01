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Srpnoví oslavenci: Tyto slavné tváře čekají narozeniny i velká jubilea

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Tyto VIP v srpnu slaví narozeniny. Jason Momoa na premiéře filmu Není čas zemřít (Londýn, 28. září 2021) Iva je známá „zdobilka“ a její bydlení je vyzdobené do posledního místečka. Sam Worthington na premiéře filmu Avatar: The Way of Water (Londýn, 6. prosince... Rey Koranteng na vernisáži Roberta Vana (6. května 2025) Evangeline Lilly Štefan Margita na křtu svého alba Andělé strážní (2. října 2025) Záběr z nové televizní show vévodkyně ze Sussexu s názvem S láskou, Meghan Vlastimil Zavřel při dabováni seriálu Simpsonovi Helene Fischerová Jana Plodková během debaty o herecké sebeprezentaci a představení nové... Geri Hornerová (Londýn, 8. listopadu 2023)
Podívejte se do naší galerie na známé osobnosti ze světa i z Česka, které se v srpnu těší na oslavu svých narozenin. Někteří slaví kulatiny, jiní si na ně ještě počkají. Patří sem osobnosti jako Chris Hemsworth, Charlize Theronová, Vlasta Korec, Štefan Margita, Jan Kraus a mnoho dalších.

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