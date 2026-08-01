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KVÍZ: Od anatomie k orgasmu. Velký kvíz o sexu a tajných zákoutích lidského těla
Jak dobře se vyznáte v pojmech ze světa erotiky a sexu? Víte, kdy se slaví den ženského orgasmu? Ať trochu tápete, nebo si myslíte, že patříte mezi skutečné znalce, vyzkoušejte si své znalosti v...
Po melounu můžete skončit i v nemocnici. Přednosta kliniky varuje
Meloun patří mezi nejoblíbenější letní pochoutku a většina lidí ho považuje za ideální osvěžení. Jenže pokud ho člověk sní příliš mnoho, může zároveň přijmout velké množství tekutin. Zatímco zdravý...
Tyto slavné hvězdy se netají bisexualitou. Některé vás možná překvapí
Přiznat sexualitu není vždy jednoduché pro „obyčejné“ smrtelníky, natož pro hvězdy, které jsou pod drobnohledem celého světa. Přesto jsou tací, kteří se hrdě vyjádřili právě na toto téma. Podívejte...
Sedmdesát slavných hvězd promluvilo o děsivém dětství. Jejich osudy šokují
Podívejte se do naší galerie na sedmdesát slavných osobností, které se svěřily s otřesnými zážitky, které prožily v dětství. Jedná se o vzpomínky, které by nejraději tyto hvězdy zapomněly, ale těžko...
Zápach prdů upozorní na zánět, slinivku i nádor. Jak ho ovlivňuje spánek a to, co jíme
Děláme to všichni. Bez výjimky. Prd je zvuk, který neuznává tituly ani etiketu. Malý akustický důkaz toho, že jsme především biologické bytosti. Nevyžádaný, leč upřímný. Zkusme ho pro změnu vnímat...
Voňavé letní maličkosti: tyto pomocníky oceníte ve vaší koupelně
Léto přeje lehkosti, svěžesti a péči, která podtrhne vaši přirozenou krásu. Přinášíme výběr kosmetických novinek, které rozzáří pleť, provoní letní dny a dopřejí pokožce i vlasům přesně to, po čem...
Blíženci sklidí obdiv, Ryby se zasní. Horoskop na srpen pro všechna znamení
Je tady druhý prázdninový měsíc, který z hlediska hvězd přináší další výzvy a příležitosti. V pokračování našeho seriálu horoskopů astrolog Milan Gelnar prozradí, co srpen 2026 přinese jednotlivým...
Horoskop pro každé znamení na 32. týden roku 2026
Jaké budou naše další srpnové dny podle hvězd? Býci, pokud budete v práci, počítejte s větším tlakem. Dokážete ho však usměrnit tím, kolik si toho na sebe necháte naložit. Štíři, i vám práce může...
Srpnoví oslavenci: Tyto slavné tváře čekají narozeniny i velká jubilea
Podívejte se do naší galerie na známé osobnosti ze světa i z Česka, které se v srpnu těší na oslavu svých narozenin. Někteří slaví kulatiny, jiní si na ně ještě počkají. Patří sem osobnosti jako...
Po porodu se tělo mění ještě dlouhé měsíce. Co vás čeká?
Během těhotenství prochází tělo obrovskou proměnou. A to nejen tou, která je vidět na první pohled. Hormonální horská dráha ovšem s příchodem miminka na svět nekončí. K úplnému zotavení dochází...
Steroidy nejsou zkratkou k úspěchu. Ničí játra, ledviny i plodnost, varuje lékař
Hitem sociálních sítí jsou videa propagující „doplňky“ na růst svalů. Lékaři ale varují, že jde často o nereálné nebo přímo lživé informace, které vyzdvihují benefity a opomíjí rizika. „Většina...
Mysleli si, že bere drogy. Ve skutečnosti jí kvůli nemoci vypadaly zuby
Když bylo Becce z USA dvaadvacet let, sdělil jí zubař, že jí musí vytrhat všechny zuby. Začaly totiž padat. Na vině byl nedostatek vitamínů a minerálů. „Lidé si mysleli, že beru drogy. Ale nic...
Nejkrásnější australští herci: Prohlédněte si 60 největších fešáků
Podívejte se do naší galerie na výběr šedesáti herců z Austrálie, kteří bodují u diváků. Někteří už jsou hereckými bardy, jiní jsou součástí mladé generace, která teprve na své místo na výslunní...
Přípravy na dovolenou od A do Z: na tohle určitě nezapomeňte
Možná, že do vaší dovolené ještě nějaký ten čas zbývá, je ale dobré začít s přípravami. Díky tomu vás před odjezdem nepřekvapí žádné komplikace a volné dny si maximálně užijete.
Svěží jako mořský vánek. Tak se budete cítit, až obléknete modrou
Modrá barva připomíná mořskou hladinu, svěží vánek i bezstarostné dny prázdnin. Nosí se ve všech odstínech a jistě si z nich vyberete takový, který bude slušet právě vám.
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20 filmových polibků, které si budete chtít přehrávat pořád dokola
Možná už jsme tak žhavé polibky v životě prožily, rozhodně si je ale nikdy nenecháme ujít na filmovém plátně. Sesbíraly jsme pro vás dvacet nejikoničtějších polibků, které umí vyvolat šimrání v břiše...
Trápí vás únava? Než sáhnete po kávě, vyzkoušejte těchto 30 potravin
Únava vás dohání už dopoledne a odpoledne sotva fungujete? Než sáhnete po dalším šálku kávy, podívejte se na svůj jídelníček. Právě z něj tělo získává živiny, které potřebuje ke svému správnému...