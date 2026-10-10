Každý den i měsíc je důvod k radosti. Vždy se najde někdo, kdo zrovna slaví narozeniny. Podívejte se do naší galerie, které slavné osobnosti slaví narozeniny v měsíci listopadu. Patří sem hvězdy jako Ryan Gosling, Emma Stone ale i české osobnosti jako Jitka Boho nebo Petra Černocká.
Autor: koláž iDNES.CZ
1. 11. slaví své sedmasedmdesáté narozeniny i český herec Pavel Zedníček.
Autor: Prima Hvězdné léto pod žižkovskou věží
2. 11. slaví narozeniny i český herec Zdeněk Dušek. Bude mu čtyřiaosmdesát let.
Autor: CNC / Martin Hykl, Profimedia.cz
3. 11. má narozeniny i herec a bavič Michal Nesvadba. Bude mu devětašedesát let.
Autor: FTV Prima / Teki Shine
4. 11. slaví narozeniny hollywoodská herec Matthew McConaughey. Bude mu sedmapadesát let.
Autor: Reuters
4. 11. slaví narozeniny i český zpěvák Daniel Landa. Bude mu osmapadesát let.
Autor: Jan Pešek, MF DNES
5. 11. slaví narozeniny i český herec Jan Zadražil. Bude mu jednapadesát let.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
6. 11. má narozeniny i český zpěvák Martin Pošta. Bude mít krásné kulaté narozeniny, oslaví šedesátku.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
7. 11. má narozeniny i česká herečka a modelka Kateřina Klausová. Bude jí pětatřicet let.
Autor: Herminapress
8. 11. slaví narozeniny i česká herečka Amélie Pokorná. Bude jí dvaadvacet let.
Autor: FTV Prima
9. 11. má narozeniny i herec Miroslav Táborský. Bude mu sedmašedesát let.
Autor: Anna Vavríková, MAFRA
10. 11. slaví narozeniny i česká herečka Taťjana Medvecká. Bude jí třiasedmdesát let.
Autor: Teki Shine
11. 11. má narozeniny i česká modelka a zpěvačka Jitka Boho. Bude jí pětatřicet let.
Autor: Herminapress
13. 11. má narozeniny i česká zpěvačka Marie Rottrová. Bude jí pětaosmdesát let.
Autor: Teki Shine/FTV Prima
14. 11. slaví narozeniny i český sportovec František Čermák. Bude mu padesát let.
Autor: Profimedia.cz
15. 11. má narozeniny i česká herečka Lucie Zedníčková. Bude jí osmapadesát let.
Autor: Hotel International Brno
16. 11. slaví narozeniny i česká herečka Alena Procházková. Bude jí jednaosmdesát let.
Autor: © Česká televize / Pavla Černá
17. 11. slaví narozeniny i profesionální tanečnice Lucie Hunčárová. Bude jí jednačtyřicet let.
Autor: Profimedia.cz
18. 11. má narozeniny i bývalá česká modelka Gabriela Dvořáková. Bude jí osmatřicet let.
Autor: Profimedia.cz
19. 11. má narozeniny i česká zpěvačka Petra Janů. Bude jí čtyřiasedmdesát let.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
20. 11. slaví narozeniny i kontroverzní osobnost Aleš Bejr. Bude mu devětačtyřicet let.
Autor: Red Face
21. 11. má narozeniny i česká moderátorka Kateřina Kristelová. Bude jí sedmačtyřicet let.
Autor: Herminapress
22. 11. slaví narozeniny i herec Radek Kuchař. Bude mu osmačtyřicet let.
Autor: Jan Ráček
23. 11. slaví narozeniny i česká zpěvačka Heidi Janků. Bude jí čtyřiašedesát let.
Autor: Václav Nekvapil, archiv Heidi Janků
25. 11. slaví narozeniny i český herec Rostislav Novák starší. Bude mu osmasedmdesát let.
Autor: Profimedia.cz
26. 11. má narozeniny i česká zpěvačka Aneta Langerová. Bude jí kulatých čtyřicet.
Autor: Helena Kadlčíková
27. 11. má narozeniny hudebník Parov Stelar. Bude mu dvaapadesát let.
Autor: Facebook/ Parov Stelar
27. 11. má narozeniny i český teista Radek Štěpánek. Bude mu osmačtyřicet let.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
28. 11. slaví narozeniny i česká modelka Andrea Bezděková. Bude jí dvaatřicet let.
Autor: Herminapress
29. 11. slaví narozeniny i český herec Matěj Hádek. Bude mu jednapadesát let.
Autor: FTV Prima
30. 11. má narozeniny i česká herečka Kateřina Macháčková. Bude jí sedmasedmdesát let.
Autor: Jan Zátorský, MAFRA