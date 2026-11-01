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Gosling, Stone, Šoposká. Tyto celebrity slaví v listopadu narozeniny

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Tyto slavné osobnosti mají v listopadu důvod k radosti, slaví narozeniny. Penn Badgley v New Yorku (23. dubna 2025) Pavel Zedníček (květen 2026) David Schwimmer (14. května 2024) Zdeněk Dušek v Karlových Varech (4. července 2024) Její sestra Kendall Jennerová se oblékla i obula do puntíků. Černobílé... Michal Nesvadba Matthew McConaughey v Torontu (5. září 2025) Daniel Landa na festivalu Hrady CZ na Bezdězu (29. srpna 2026) Bryan Adams na koncertě v Hradci Králové. (3. srpna 2025) Jan Zadražil Emma Stone
Každý den i měsíc je důvod k radosti. Vždy se najde někdo, kdo zrovna slaví narozeniny. Podívejte se do naší galerie, které slavné osobnosti slaví narozeniny v měsíci listopadu. Patří sem hvězdy jako Ryan Gosling, Emma Stone ale i české osobnosti jako Jitka Boho nebo Petra Černocká.

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