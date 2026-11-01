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Móda z Hradu. Dámy vsadily na výrazné barvy, pánové porušovali dress code
Po roce jsme se opět dočkali předávání státních vyznamenání. Příležitosti, pro kterou (nejen) politici nahodí to nejlepší ze svých šatníků. To „nejlepší“ u většiny včetně prezidenta a premiéra opět...
KVÍZ: Pravda, nebo lež? 50 překvapivých tvrzení, která vám pořádně zamotají hlavu
Co když některé věci, které jste celý život považovali za pravdivé, vůbec neplatí? A co když jsou naopak skutečností informace, které znějí jako naprostý nesmysl? Svět kolem nás je plný překvapivých...
KVÍZ: Otíka zná každý. Poznáte ale i další postavy z českých filmů?
Známé filmy možná poznáte během několika sekund, ale co jména jejich hrdinů a vedlejších postav? Otestujte si, jak dobře se orientujete v české a československé kinematografii. O voucher na Chytrý...
Násilníci z řad slavných. Těchto 50 známých mužů se dopustilo násilí na ženách
Podívejte se, kteří slavní muži ze zahraničí udělali životní chybu, když se dopustili násilí na ženách. Někdy šlo o zdánlivě nevinnou rodinnou potyčku, jindy měly jejich útoky fatální následky. Zcela...
Slavné mužské páry spojuje láska. Některé vztahy trvají už desítky let
Podívejte se do galerie na páry, které jsou důkazem, že pravá láska zkrátka i „hory přenáší“. Slavným mužům to báječně klape a mnozí z nich už založili i rodiny a společně vychovávají potomky. Patří...
Za plastiku v Turecku dala 170 tisíc. Lidé se jí vysmívají, ona je nadšená
Internetoví trollové se do ženy pustili, že vypadá jako by si nechala udělat plastiku ve stánku u ulice. Sama je ale s plastikou z Turecka Deirdre McCarthy spokojená. A to i přes fakt, že po zákroku...
Šediny jsou v módě. Věnujte jim tu správnou péči a hrdě je vyneste do ulic
Dříve ženy stříbrné pramínky schovávaly, dnes je hrdě nosí. Inspirujte se tipy kadeřníků a celebrit! Pokud se o šediny správně postaráte, dodají vám neopakovatelný styl.
Snídaně jako základ dne? Není třeba, do žádného jídla se nutit nemusíte
Odnepaměti nám bylo vštěpováno, že bez snídaně se člověk neobejde. Mnozí odborníci na výživu se však shodují, že to není tak úplně pravda... kdy přestává ve zdravém přístupu dávat smysl?
Gosling, Stone, Šoposká. Tyto celebrity slaví v listopadu narozeniny
Každý den i měsíc je důvod k radosti. Vždy se najde někdo, kdo zrovna slaví narozeniny. Podívejte se do naší galerie, které slavné osobnosti slaví narozeniny v měsíci listopadu. Patří sem hvězdy jako...
Horoskop na listopad: Býci musí brzdit, Blížence a Panny čeká úspěch a zisk
Je tady listopad, který z hlediska hvězd přináší nové výzvy a příležitosti. V pokračování našeho seriálu horoskopů astrolog Milan Gelnar prozradí, co jedenáctý měsíc roku 2026 nabídne jednotlivým...
Není kašel jako kašel. Suchý a vlhký se léčí jinak, záleží na jednom rozdílu
Suchý kašel potřebuje jiný přístup než vlhký. Rozpoznat základní druhy kašle se vyplatí také proto, abychom věděli, kdy si vystačíme s domácí léčbou a kdy už máme jít k lékaři.
KVÍZ: Jak dobře znáte halloweenské a dušičkové tradice?
Dýně, strašidelné kostýmy, pavouci a hlavně neskutečné množství dekorací a sladkostí – to je nejen Halloween, ale i další svátky, které lidé na celém světě slaví, když jednou za rok vzpomínají na své...
Vaječníky pracují i po menopauze. Vědci našli nečekanou souvislost s rakovinou
Menopauzou končí plodné období v životě ženy, nikoli však veškerá činnost vaječníků. Potvrzuje to studie, kterou nyní publikovali američtí vědci. Ukazuje, že tkáň vaječníků se dál výrazně mění, a to...
Horoskop pro každé znamení na 45. týden roku 2026
Přicházející dny nabídnou prostor pro hlubší sebezpytování, ujasnění si hodnot a rozumné nakládání s vlastními silami. Zatímco někteří pocítí vlnu vnitřního klidu a intuice, jiné čeká upevňování...
Bolí vás záda, svaly nebo klouby? Kdy pomůže pohyb a kdy raději odpočívat
Bolest zad, svalů nebo kloubů dokáže pořádně znepříjemnit život. Nemusí za ní ale stát jen přibývající věk nebo zdravotní problémy. Často souvisí s dlouhým sezením, jednostrannou zátěží či nezvyklou...
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Nejen muži bývají násilníci. Slavné ženy, které napadly své partnery
Podívejte se do naší galerie, které slavné ženy se chovaly agresivně vůči mužům a dostaly se kvůli tomu do problémů se zákonem. Většinou se jednalo o domácí násilí a drobné potyčky. A většina těchto...
Projděte podzimem šik a v teple. Kabáty jsou aktuální must have kousek
Chladné dny nemusejí znamenat kompromis mezi pohodlím a stylem. Stačí sáhnout po správném kabátu, který vás příjemně zahřeje a zároveň se stane elegantní součástí vašeho podzimního šatníku.