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Podívejte se do naší galerie na zahraniční i české hvězdy, které v červenci čekají velké oslavy jejich narozenin. Někomu by jejich skutečný věk hádal jen málokdo. Patří sem osobnosti jako Harrison Ford, Vojtěch Dyk, Margot Robbie, Jennifer Lopezová a další.
Autor: koláž iDNES.cz
Ve stejný den slaví český herec Martin Písařík své sedmačtyřicáté narozeniny.
Autor: FTV Prima
Ve stejný den slavní své šestatřicáté narozeniny i česká moderátorka Zorka Hejdová.
Autor: TV Nova
Ve stejný den oslaví své devětasedmdesáté narozeniny i česká herečka Jana Švandová.
Autor: Profimedia.cz
4. 7. slavní jednatřicáté narozeniny raper Post Malone.
Autor: Live Nation
Ve stejný den slaví kulaté padesáté narozeniny i český herec Michal Slaný.
Autor: Lenka Hatašová
Ve stejný den slaví kulaté šedesáté narozeniny český herec a hudebník Jiří Macháček.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Ve stejný den má narozeniny i hudebník Tomas Sean Pšenička. Bude slavit jednadvacet let.
Autor: © Česká televize
Ve stejný den bude slavit osmadvacáté narozeniny i muž roku 2025 Jiří Veselý.
Autor: Herminapress
Ve stejný den slaví pětačtyřicáté narozeniny i česká modelka Vlaďka Erbová.
Autor: Instagram @vladka_erbova_
Ve stejný den má osmačtyřicáté narozeniny i česká herečka Tatiana Dyková.
Autor: TV Nova
Ve stejný den slaví devětačtyřicáté narozeniny i česká herečka Ivana Jirešová.
Autor: Česká televize/Martínek
Ve stejný den slaví třiačtyřicáté narozeniny i český herec, hudebník a dabér Jan Maxián.
Autor: TV Nova
Ve stejný den slaví šestatřicáté narozeniny i český zpěvák Josef Vágner.
Autor: Teki Shine/FTV Prima
Ve stejný den slaví krásné kulaté čtyřicáté narozeniny i česká herečka Barbora Mottlová.
Autor: CNC Martin Hykl, Profimedia.cz
Ve stejný den slaví třiašedesáté narozeniny i režisér a scénograf Šimon Caban.
Autor: Richard Kocourek
Ve stejný den slaví sedmačtyřicáté narozeniny i český herec Petr Lněnička.
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
Ve stejný den slaví dvaačtyřicáté narozeniny i herečka Andrea Růžičková.
Autor: FTV Prima
Ve stejný den slaví pětatřicáté narozeniny i česká herečka Denisa Nesvačilová.
Autor: FTV Prima
23. 7. slaví pětašedesáté narozeniny herec Rob Stewart.
Autor: Instagram @robstewartofficial
Ve stejný den slaví jednačtyřicáté narozeniny i český herec a zpěvák Vojtěch Dyk.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Ve stejný den slaví osmačtyřicáté narozeniny i český herec a komik Lukáš Pavlásek.
Autor: FTV Prima
Ve stejný den slaví čtyřiačtyřicáté narozeniny i český komik Martin Hranáč.
Autor: © Donart Film
Ve stejný den slaví třiapadesáté narozeniny i matematik, podnikatel a filantrop Karel Janáček.
Autor: Profimedia.cz
Ve stejný den slaví pětašedesáté narozeniny i český hudebník Janek Ledecký.
Autor: FTV Prima / Teki Shine
Ve stejný den slaví dvaasedmdesáté narozeniny i český hudebník a politik Michael Kocáb.
Autor: Profimedia.cz
29. 7. slaví čtyřiašedesáté narozeniny DJ Carl Cox.
Autor: archiv
Ve stejný den slaví kulaté osmdesáté narozeniny i česká moderátorka Saskia Burešová.
Autor: Zuzana Páchová / Česká televize
Ve stejný den slaví kulaté čtyřicáté narozeniny i český herec a zpěvák Robert Urban.
Autor: FTV Prima / Teki Shine
Ve stejný den slaví sedmasedmdesáté narozeniny i český herec Bolek Polívka.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA