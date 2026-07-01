Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Tito slavní mají v červenci narozeniny. Patří sem ty největší hvězdy

Autor:
  8:19
Tyto hvězdy v červenci slaví narozeniny. Pamela Andersonová v Los Angeles na Zlatých glóbech (11. ledna 2026) Martin Písařík v Show Jana Krause (15. října 2025) Margot Robbie na Met Gala v New Yorku (4. května 2026) Moderátorka Zorka Hejdová (Love Island 2025) Tom Cruise (Surrey, Anglie, 17. prosince 2024) Jana Švandová (25. září 2025) Zpěvák Post Malone Michal Slaný Hernan Crespo Potkali jsme se v pražské vinárně na Petrském náměstí, nedaleko odtud bydlí s... Sylvester Stallone v New Yorku (16. září 2025)
Podívejte se do naší galerie na zahraniční i české hvězdy, které v červenci čekají velké oslavy jejich narozenin. Někomu by jejich skutečný věk hádal jen málokdo. Patří sem osobnosti jako Harrison Ford, Vojtěch Dyk, Margot Robbie, Jennifer Lopezová a další.

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (13 příspěvků)

Nejčtenější

KVÍZ: Od pravopisu po planety. Jak obstojíte ve 100 otázkách ze základní školy?

Ilustrační fotografie

Jak dobře si pamatujete učivo ze základky? Připravili jsme pro vás na konec školního roku velký kvíz z češtiny, matematiky, dějepisu, zeměpisu i přírodních věd. Odpovězte na 100 otázek a zjistěte,...

Čím méně látky, tím lépe. Slavné krásky ukázaly v bikinách téměř vše

Nač se zahalovat, když je na pláži horko?

Evropu sužují horka, která nemají obdoby. Nejlépe je u vody a v bikinách, které jsou co nejúspornější. A přesně takové často volí i známé krásky. Podívejte se do naší galerie na slavné ženy, které se...

Sestry Naderovy pobláznily internet. V odvážných modelech ukazují téměř vše

Sestry Naderovy. Sarah Jane Nader, Mary Holland Nader, Brooks Nader, Grace Ann...

Sestry Naderovy – Brooks, Mary Holland, Grace Ann a Sarah Jane, jsou čtveřice mladých modelek a hvězd reality show z Louisiany. V New Yorku budují kariéru v módním průmyslu a staly se populární díky...

Sexuální scény ve filmech: Slavní herci prozradili, proč je nesnášeli

Slavní a sexuální scény

Ve filmu a v seriálech to vypadá, že si sexuální scény herci a herečky nesmírně užívají. Skutečnost je ale taková, že si to snad nikdy nikdo ze slavných hvězd neužil. Naopak to považují za vcelku...

Dřina, pot a slzy kvůli dítěti. Monika v Extrémních proměnách zhubla 57 kilo

Extrémní proměny Slovensko 2026 - Monika Pajtinková

Monika si na život s obezitou zvykla a asi by se o změnu ani nezačala snažit, kdyby neslyšela od svého lékaře šokující verdikt: pokud zásadně nezhubne, nemá šanci přirozeně otěhotnět. Jenže ...

Nespoléhají se jen na herectví, tyto hvězdy pronikly i do jiných oborů

Tyto hvězdy by mohly kromě herectví dělat bez okolků jinou profesi.

Investují, spoléhají se na původní vzdělání, myslí na zadní vrátka a herectví je pro ně sice na prvním místě ve většině případů, ale mohly by dělat něco jiného. Řeč je o Hollywoodských hvězdách,...

2. července 2026  8:39

Projděte se potokem ke zdraví. Poradíme, jak se pustit do vodoléčby správně

Kneippovo espresso a chodníček: Léčivá síla (ne)obyčejné vody

Málokdo tuší, co všechno dokáže obyčejná voda. Posiluje imunitu, podporuje zdravý spánek, zklidňuje nervy, tiší migrény, omlazuje, navrací duševní pohodu... A to všechno za hubičku. Využijte toho.

2. července 2026

Rajčatová dieta? Ale jistě! Utužíte zdraví, zlepšíte pleť a ještě si pochutnáte

Jezte rajčata proti vráskám. Zdá se vám to divné? Jenže to je pravda, rajčata...

Rajská jablíčka teď v létě dozrávají a skvěle chutnají. Proč nevyužít jejich šťavnatou chuť k bohulibým účelům? Stimulují totiž látkovou přeměnu a urychlují spalování tuků.

2. července 2026

Ve 33 letech mu diagnostikovali ALS. Místo čekání na smrt cestuje a sází stromy

Po stanovení diagnózy si začal Jan plnit sny a cestovat.

Janovi bylo pouhých 33 let, když se dozvěděl, že trpí amyotrofickou laterální sklerózou (ALS). Nevyléčitelná nemoc mu postupně bere sílu, řeč i pohyb. Přesto neztrácí chuť do života, plánuje výlety,...

2. července 2026

Sušenky, čokoládky, řízky. Pavol se zbavil přejídání a shodil 67 kil

Extrémní proměny Slovensko Pavol Kudroč

Pavol Kudroč patřil mezi účastníky Extrémních proměn Slovensko mezi největší vtipálky a veselé kopy. Trenér Maroš Molnár ale pod maskou baviče odhalil citlivého chlapa, který se ani ve třiačtyřiceti...

2. července 2026

28 hodin běhu? Máte prostor vyřešit si v sobě trápení, líčí závod ultraběžkyně

Premium
Kateřina Kašparová

Z Athén do Sparty. Trať dlouhou 246 kilometrů uběhla Kateřina Kašparová za necelých 28 hodin. „Byl to ten nejkrásnější závod, i když během něj řádil hurikán a měla jsem halucinace,“ říká běžkyně a...

1. července 2026

Tito slavní mají v červenci narozeniny. Patří sem ty největší hvězdy

Tyto hvězdy v červenci slaví narozeniny.

Podívejte se do naší galerie na zahraniční i české hvězdy, které v červenci čekají velké oslavy jejich narozenin. Někomu by jejich skutečný věk hádal jen málokdo. Patří sem osobnosti jako Harrison...

1. července 2026  8:19

Po 40 vám kardio na boky nezabere. Tělo si žádá úplně jiný přístup

Hubnutí s Ozempicem nemusí být běh na dlouhou trať.

Po čtyřicítce se tělo mění a s ním i způsob, jakým ukládá tuk. Zatímco ve dvaceti stačilo pár dní vynechat večeři, po 40 vstupují do hry hormony, přirozený úbytek svalů a změna metabolismu. Zhubnout...

1. července 2026

Panny zvolní, Štírům hrozí úlety. Horoskop na červenec pro všechna znamení

Premium
Ilustrační fotografie

Je tady první prázdninový měsíc, který z hlediska hvězd přináší další výzvy a příležitosti. V pokračování našeho seriálu horoskopů astrolog Milan Gelnar prozradí, co červenec 2026 přinese jednotlivým...

1. července 2026

Stylově nejen v oblacích. Šest tipů od stylistky, v čem vyrazit na letiště

Ilustrační snímek

Dlouhé sezení prakticky bez hnutí, čekání na letištích a prostoje při přestupech dnes nemusejí nutně znamenat kompromis mezi pohodlím a stylem. Vhodně zvolené materiály a promyšlené vrstvení jsou...

1. července 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

V létě trpí i oči. Jak je ochránit před sluncem, chlorem i klimatizací

Ilustrační fotografie

Slunce, pyl, vítr, chlorovaná voda i klimatizace. V létě dostávají oči pořádně zabrat a výsledkem mohou být nepříjemné zdravotní potíže. Stačí přitom dodržovat několik jednoduchých pravidel, která...

1. července 2026

Opečená brambora má méně kalorií než rozmačkaná. Je to škrobem, líčí expertka

Premium
Lenka Fotrová učí VAŘIT ZDRAVĚ, LAHODNĚ I VÝHODNĚ. Nakolik jí v kuchyni...

Lenka Fotrová učí vařit zdravě, lahodně i výhodně. Nakolik jí v kuchyni pomáhá chemické vzdělání? Jak prospěje vejcím citron? A proč občas neuškodí smažák? Tipy nejen na to, jak si opravdu pochutnat...

30. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.