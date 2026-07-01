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KVÍZ: Od pravopisu po planety. Jak obstojíte ve 100 otázkách ze základní školy?
Jak dobře si pamatujete učivo ze základky? Připravili jsme pro vás na konec školního roku velký kvíz z češtiny, matematiky, dějepisu, zeměpisu i přírodních věd. Odpovězte na 100 otázek a zjistěte,...
Čím méně látky, tím lépe. Slavné krásky ukázaly v bikinách téměř vše
Evropu sužují horka, která nemají obdoby. Nejlépe je u vody a v bikinách, které jsou co nejúspornější. A přesně takové často volí i známé krásky. Podívejte se do naší galerie na slavné ženy, které se...
Sestry Naderovy pobláznily internet. V odvážných modelech ukazují téměř vše
Sestry Naderovy – Brooks, Mary Holland, Grace Ann a Sarah Jane, jsou čtveřice mladých modelek a hvězd reality show z Louisiany. V New Yorku budují kariéru v módním průmyslu a staly se populární díky...
Sexuální scény ve filmech: Slavní herci prozradili, proč je nesnášeli
Ve filmu a v seriálech to vypadá, že si sexuální scény herci a herečky nesmírně užívají. Skutečnost je ale taková, že si to snad nikdy nikdo ze slavných hvězd neužil. Naopak to považují za vcelku...
Dřina, pot a slzy kvůli dítěti. Monika v Extrémních proměnách zhubla 57 kilo
Monika si na život s obezitou zvykla a asi by se o změnu ani nezačala snažit, kdyby neslyšela od svého lékaře šokující verdikt: pokud zásadně nezhubne, nemá šanci přirozeně otěhotnět. Jenže ...
Nespoléhají se jen na herectví, tyto hvězdy pronikly i do jiných oborů
Investují, spoléhají se na původní vzdělání, myslí na zadní vrátka a herectví je pro ně sice na prvním místě ve většině případů, ale mohly by dělat něco jiného. Řeč je o Hollywoodských hvězdách,...
Projděte se potokem ke zdraví. Poradíme, jak se pustit do vodoléčby správně
Málokdo tuší, co všechno dokáže obyčejná voda. Posiluje imunitu, podporuje zdravý spánek, zklidňuje nervy, tiší migrény, omlazuje, navrací duševní pohodu... A to všechno za hubičku. Využijte toho.
Rajčatová dieta? Ale jistě! Utužíte zdraví, zlepšíte pleť a ještě si pochutnáte
Rajská jablíčka teď v létě dozrávají a skvěle chutnají. Proč nevyužít jejich šťavnatou chuť k bohulibým účelům? Stimulují totiž látkovou přeměnu a urychlují spalování tuků.
Ve 33 letech mu diagnostikovali ALS. Místo čekání na smrt cestuje a sází stromy
Janovi bylo pouhých 33 let, když se dozvěděl, že trpí amyotrofickou laterální sklerózou (ALS). Nevyléčitelná nemoc mu postupně bere sílu, řeč i pohyb. Přesto neztrácí chuť do života, plánuje výlety,...
Sušenky, čokoládky, řízky. Pavol se zbavil přejídání a shodil 67 kil
Pavol Kudroč patřil mezi účastníky Extrémních proměn Slovensko mezi největší vtipálky a veselé kopy. Trenér Maroš Molnár ale pod maskou baviče odhalil citlivého chlapa, který se ani ve třiačtyřiceti...
28 hodin běhu? Máte prostor vyřešit si v sobě trápení, líčí závod ultraběžkyně
Z Athén do Sparty. Trať dlouhou 246 kilometrů uběhla Kateřina Kašparová za necelých 28 hodin. „Byl to ten nejkrásnější závod, i když během něj řádil hurikán a měla jsem halucinace,“ říká běžkyně a...
Tito slavní mají v červenci narozeniny. Patří sem ty největší hvězdy
Podívejte se do naší galerie na zahraniční i české hvězdy, které v červenci čekají velké oslavy jejich narozenin. Někomu by jejich skutečný věk hádal jen málokdo. Patří sem osobnosti jako Harrison...
Po 40 vám kardio na boky nezabere. Tělo si žádá úplně jiný přístup
Po čtyřicítce se tělo mění a s ním i způsob, jakým ukládá tuk. Zatímco ve dvaceti stačilo pár dní vynechat večeři, po 40 vstupují do hry hormony, přirozený úbytek svalů a změna metabolismu. Zhubnout...
Panny zvolní, Štírům hrozí úlety. Horoskop na červenec pro všechna znamení
Je tady první prázdninový měsíc, který z hlediska hvězd přináší další výzvy a příležitosti. V pokračování našeho seriálu horoskopů astrolog Milan Gelnar prozradí, co červenec 2026 přinese jednotlivým...
Stylově nejen v oblacích. Šest tipů od stylistky, v čem vyrazit na letiště
Dlouhé sezení prakticky bez hnutí, čekání na letištích a prostoje při přestupech dnes nemusejí nutně znamenat kompromis mezi pohodlím a stylem. Vhodně zvolené materiály a promyšlené vrstvení jsou...
V létě trpí i oči. Jak je ochránit před sluncem, chlorem i klimatizací
Slunce, pyl, vítr, chlorovaná voda i klimatizace. V létě dostávají oči pořádně zabrat a výsledkem mohou být nepříjemné zdravotní potíže. Stačí přitom dodržovat několik jednoduchých pravidel, která...
Opečená brambora má méně kalorií než rozmačkaná. Je to škrobem, líčí expertka
Lenka Fotrová učí vařit zdravě, lahodně i výhodně. Nakolik jí v kuchyni pomáhá chemické vzdělání? Jak prospěje vejcím citron? A proč občas neuškodí smažák? Tipy nejen na to, jak si opravdu pochutnat...