Vadí vám opálená ramínka nebo vás jen horní díl bikin nepříjemně tlačí? Nejste samy, i slavné ženy se jim chtějí pokud možno vyhnout a ukazují se nahoře bez. Podívejte se do galerie, které VIP krásky se nestydí ukázat v celé své kráse.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Jedna z vítězek brazilské populární soutěže o nejkrásnější zadeček Miss BumBum influencerka a modelka Erica Canela chodí na pláži nahoře bez, ale ramínka a plavky přesto viditelné má. Nejde ovšem o pozůstatek opalování se na slunci, nechala si udělat nástřik.
Autor: Profimedia.cz
Moderátorka Heather Marianna odhodila vrchní díl bikin na dovolené v Miami u bazénu. Později se zakryla do županu.
Autor: Profimedia.cz
Kanadská herečka a modelka má ohledně ukazování poprsí jasno. „Mám zdravá prsa, která jsou má a miluji je. Na opalování se nahoře bez nevidím nic odpudivého,“ uvedla pro People kráska.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Ashley Youdanová hrála i ve filmech pro dospělé. Odhalování se tedy pro ni není ničím neobvyklým. Přesto si na pláži ňadra raději zakrývala.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Jon Manzie na rodinné dovolené dováděla ve vlnách jen ve spodním díle bikin.
Autor: Profimedia.cz
Americká herečka Maitland Wardová potěšila fotografií bez plavek fanoušky rovnou na svém účtu na Instagramu.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka Rita Ora také zastává názor, že když má hezká a zdravá přírodní ňadra, ráda je na dovolené ukáže.
Autor: Profimedia.cz
Modelka a herečka Kelly Brooková a její perfektně tvarovaná postava na pláži v Malibu.
Autor: Profimedia.cz
Australská modelka se schovávala za klobouk, ale ňadra na dovolené u moře ukázala.
Autor: Profimedia.cz
Moderátorka a herečka Chelsea Handlerová s přáteli na jachtě hrdě poprsí vystavila a dokonce se s odhalenou fotografií pochlubila na internetu.
Autor: Profimedia.cz
Hvězda reality show Lisa Appletonová na dovolené u bazénu nahoře bez. A to v době, kdy měla jen pár dnů po faceliftu.
Autor: Profimedia.cz
Modelka India Reynoldsová má postavu, kterou by jí mohla leckterá žena závidět.
Autor: Profimedia.cz