Některé mají přírodní poprsí, jiné si ho nechaly zvětšit za pomoci silikonových implantátů. Tak či tak, v roce 2025 těmto dámám málokdo dokázal koukat do očí. Ukázaly se na červeném koberci s naditým dekoltem a jejich krása brala dech. Přesvědčte se sami v naší galerii.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Modelka a influencerka Lela Vémola má ňadra zvětšená silikonovými implantáty a v jejím případě je opravdu těžké koukat se jinam, než na naditý hrudník. I jako trojnásobná maminka starající se o malé děti umí být sexy a neodolatelná.
Autor: FTV Prima
Stejný případ je i influencerka, podnikatelka a hvězda reality show Denise Ayverdi, které se přezdívá Bobina. Její krása bere dech.
Autor: Instagram Denise Ayverdi, se souhlasem autorky
Jessica Alvesová si říká živoucí Barbie. Její křivky jsou také dílem šikovného plastického chirurga. Málokdo by dnes asi řekl, že dříve bývala mužem. Prošla dokonce kompletní změnou pohlaví.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Christine McGuinnessová má přírodní poprsí a ráda nosí oblečení, ve kterém ňadra vyniknou.
Autor: Profimedia.cz
I modelka a herečka Sofia Vergara vděčí za svá ňadra pouze přírodě. Plastiky ale neodsuzuje a jak sama řekla, možná se pro ně v budoucnu rozhodne.
Autor: Profimedia.cz
Moderátorka a herečka Kristin Chenowethová vměstnala své přírodní poprsí do zelenkavých mini šatů s flitry.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Julia Foxová ví, jak na sebe upozornit a být na červeném koberci za hvězdu. Díky korzetu vynikla její přírodní ňadra a přítomní z ní nemohli spustit oči.
Autor: ČTK
Dokonalé přírodní poprsí má i herečka Salma Hayeková, která v minulosti uvedla, že jí prsa rostou s věkem. „Pořád mi říkají, že mám plastiku. Přísahám bohu, že se mi ta prsa zvětšují sama,“ uvedla pro Elle.
Autor: Profimedia.cz
Zvětšená ňadra silikonovými implantáty má herečka a influencerka Megan Foxová. A své větší poprsí ráda ukazuje.
Autor: Profimedia.cz
Zřejmě nejdokonalejší a nejneodolatelnější poprsí v Hollywoodu má nyní herečka Syndey Sweeney. Blond kráska má přírodní ňadra a muži po ní šílí.
Autor: Profimedia.cz
Zvětšená ňadra má i herečka Demi Moore, která se i po šedesátce ráda fanouškům ukazuje v upnutých šatech s velkým výstřihem.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Teyana Taylorová má přírodní poprsí. Stačilo zvolit vhodný střih šatů a naditý dekolt byl na světě.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Thandie Newtonová vsadila na korzet a ukázala, že i její ňadra jsou neodolatelná.
Autor: ČTK
Modelka a zpěvačka Nicole Scherzingerová si nechala před lety udělat plastiku prsou.
Autor: Profimedia.cz
Mezi krásky po plastikách patří i podnikatelka a profesionální celebrita Kim Kardashianová.
Autor: Profimedia.cz
Přírodní poprsí má modelka Heidi Klumová, která na svých dokonalých křivkách postavila kariéru.
Autor: Profimedia.cz
Obří poprsí vylepšené silikonovými implantáty má influencerka Abigaiil Morrisová.
Autor: Profimedia.cz
Zvětšit ňadra po několika těhotenstvích, porodech a následném kojení si nechala i jogínka a manželka herce Aleca Baldwina Hilaria.
Autor: Profimedia.cz