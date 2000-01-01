náhledy
Podívejte se do naší galerie na krásky, které začínaly s modelingem mnohdy opravdu brzy a jejich kariéra byla nezapomenutelná. Bodovaly hlavně v devadesátých letech a formovaly světový modeling. Jsou inspirativní, houževnaté a snaží se pomáhat, kde se dá.
Autor: koláž iDNES.cz
Topmodelce Kendall Jennerové nezle upřít extrémní popularitu, které dosáhla především díky účinkování v reality show The Kardashians. Faktem ale je, že se modelingu na profesionální úrovni věnuje od čtrnácti let a opakovaně se umístila na předních příčkách coby nejlépe placená modelka světa.
Autor: AP
Modelka Alessandra Ambrosio ze zapsala do povědomí lidí po celém světě jako andílek značky Victoria’s Secret. Přehlídku šla celkem čtrnáctkrát. Kromě toho opakovaně předváděla pro prestižní značky jako je Dior nebo Armani. Je několikanásobnou maminkou, ale v pětačtyřiceti letech je stále jednou z nejžádanějších modelek.
Autor: AP
Modelka Chanel Iman začala s modelingem už ve dvanácti letech. Byla jednou z finalistek reality show Supermodelka. Má za sebou spoustu přehlídek včetně předvádění pro Victoria’s Secret a reklamních kampaní a je také mediální osobností, filantropkou a herečkou.
Autor: Reuters
Jerry Hallová byla v sedmdesátých letech jednou z nejpopulárnějších světových modelek. Objevila se na obálkách mnoha časopisů a sloužila jako múza pro umělce, jako byl Andy Warhol. Její popularita jí pomohla k finančnímu úspěchu, což se v té době ne všem modelkám podařilo. Kamkoli vešla, byla se svými sto osmdesáti centimetry nepřehlédnutelná.
Autor: Profimedia.cz
Cheryl Tiegsová byla také velmi populární v sedmdesátých letech. Často se objevovala na obálce časopisu Sports Illustrated, ale měla také lukrativní smlouvy, včetně smluv s Cover Girl.
Autor: Profimedia.cz
Grace Jonesová odstartovala svou kariéru jako modelka, když jí bylo osmnáct let. Později se vrhla i na dráhu herečky a blýskla se například v Jamesi Bondovi. Byla velkou inspirací světovým hvězdám jako jsou zpěvačky Beyoncé nebo Lady Gaga.
Autor: Reuters
Tatjana Patitzová působivým způsobem propojila 80. a 90. léta a její kariéra prudce vzrostla na přelomu dekád ikonickou obálkou britského Vogue v lednu 1990 (pózovala po boku Cindy Crawfordové, Naomi Campbellové, Christy Turlingtonové a Lindy Evangelisty) a vystoupením v albu George Michaela „Freedom! ‚90“.
Autor: Reuters
Sestry Gigi a Bella Hadidovy jsou ve světě modelingu extrémně úspěšné a obě patří mezi nejlépe placené modelky. Rodiče mohou být právem pyšní.
Autor: Profimedia.cz
Joan Smallsová je Portoričanka a byla první hispánskou modelkou, která se stala mluvčí Estée Lauder (mimo jiné i smluvní partnerkou). Začínala jako komerční modelka a poté přešla k práci na mole – následně chodila přehlídky pro špičkové návrháře a účastnila se focení pro editoriály.
Autor: Reuters
Brooke Shieldsová je dobře známá jako herečka. Málokdo ale ví, že začínala jako modelka už v kojeneckém věku. Ve čtrnácti letech byla v té době nejmladší modelkou, která se objevila na obálce magazínu Vogue. Mimo jiné se objevila ve velmi populárních a velmi kontroverzních reklamách Calvina Kleina – také jako náctiletá.
Autor: Reuters
Liu Wenová je všeobecně uváděná jako první čínská supermodelka, která dosáhla řady prvenství. Stala se první čínskou modelkou, která se objevila na přehlídce značky Victoria’s Secret, první východoasijskou tváří kosmetiky Estée Lauder a druhou čínskou modelkou, která se objevila v americkém Vogue.
Autor: Victoria's Secret
Kathy Irelandová dosáhla statusu supermodelky v 80. letech a pokračovala v něm i v 90. letech – včetně, třinácti po sobě jdoucích čísel plavkového speciálu Sports Illustrated. Jejím brilantním krokem bylo založení licenční společnosti Kathy Ireland Worldwide (kiWW) s hodnotou miliard dolarů.
Autor: Reuters
Heidi Klumová byla první německá modelka, která se stala andílkem Victoria’s Secret (léta byla stálicí na módních přehlídkách) a modelkou časopisu Sports Illustrated. Mimo jiné byla moderátorka pořadu Project Runway.
Autor: AP
Beverly Johnsonová byla první černošská modelka, která se v roce 1974 objevila na obálce amerického Vogue. Celkem se objevila na více než 500 obálkách časopisů a je jí připisována zásluha za změnu tohoto odvětví směrem k inkluzivnějšímu. Je také herečkou, autorkou, zpěvačkou a podnikatelkou.
Autor: Profimedia.cz
Elle Macphersonová je někdy označovaná jako „Tělo“ (přezdívku jí v roce 1989 určil časopis TIME), se na obálce časopisu Sports Illustrated objevila celkem pětkrát. Založila také Elle Macpherson Intimates a další obchodní podniky, věnovala se herectví a je mediální osobností.
Autor: Profimedia.cz
Jean Patchett byla jedna z nejznámějších modelek své doby. Působila od 40. do 60. let 20. století (v porovnání s ostatními tehdejšími modelkami byla známá svým klidným a chladnokrevným chováním). Proslavila se ikonickými obálkami Vogue a fotografií, která je uložena ve Smithsonově institutu.
Autor: Irving Penn / Christies
Modelka Linda Evangelista byla hvězdou devadesátých let. Její kariéra byla v té době na vrcholu a dodnes je považována za jednu z nejkrásnějších žen světa. S to i přesto, že měla období, kdy právě kvůli vzhledu nevycházela téměř z domu. Měla totiž alergickou reakci na kosmetický zákrok a dlouhou dobu byla zohyzděná.
Autor: Reuters
Gisele Bündchenová se objevila na více než 1 200 obálkách časopisů. Ve 20. letech 21. století se opět stala plodnou modelkou, včetně opětovného spojení s Victoria’s Secret.
Autor: Profimedia.cz
Claudia Schifferová se zviditelnila v roce 1989 díky úspěšné kampani značky Guess. Byla připodobňována k herečce Brigitte Bardotové a v devadesátých letech byla na vrcholu své kariéry. Stala se také tváří značky Chanel. Ačkoli dnes se modelingu aktivně nevěnuje, stále patří mezi nejúspěšnější světové modelky.
Autor: AP
Modelka Adriana Lima je nejdéle působící tváří značky Victoria’s Secret (přehlídky chodila devatenáct let) byla také tváří značky Maybelline. Je také mediálně aktivní, od moderování pořadu American Beauty Stars až po roli v soutěži Dannyho parťáci. Podílela se také na kampani Victoria’s Secret Icons v roce 2023.
Autor: AP
Jean Shrimptonová je považovaná za jednu z prvních světových supermodelek. Popularizovala přirozenější, ležérnější street style fotografii prostřednictvím své spolupráce s fotografem Davidem Baileym. Pomohla také popularizovat minisukně a byla označena za „tvář 60. let“. „Zprvu jsem si myslela, že je modeling jednoduchá záležitost, že se stačí jen hezky usmívat. Pak jsem ale zjistila, že je třeba dodat výrazům patřičnou hloubku,“ uvedla Shrimptonová.
Autor: Getty Images
Pat Clevelandová je jedna z prvních černošských modelek, které se v Americe proslavily. Byla nejproduktivnější v 60. a 70. letech. Toužila stát se návrhářkou. Nakonec se stala stálicí Studia 54 (a múzou Andyho Warhola). Dokonce si založila vlastní agenturu.
Autor: koláž iDNES.cz
Christy Turlingtonová se proslavila jako supermodelka v 80. letech a pokračovala ve své modelingové kariéře i v 90. letech. Měla významnou práci s Calvinem Kleinem a značkou Maybelline a byla jednou z modelek, které se objevily v hudebním klipu George Michaela „Freedom! ‚90“.
Autor: Profimedia.cz
Eva Herzigová původem z Česka je celosvětově proslulá supermodelka a příležitostná herečka, často přezdívaná „Marilyn Monroe východu“. V 90. letech se proslavila jako tvář značky Guess a ikonické kampaně „Hello Boys“ pro Triumph. Spolupracovala s nejvýznamnějšími módními domy jako Versace, Dior či Louis Vuitton.
Autor: Profimedia.cz
Tyra Banksová je slavná americká supermodelka, herečka, producentka a moderátorka. Proslavila se jako první Afroameričanka na obálce GQ a Sports Illustrated Swimsuit Issue a stala se průkopnicí v modelingu. Je známá především jako tvůrkyně a moderátorka reality show Amerika hledá topmodelku (America’s Next Top Model).
Autor: AP
Cindy Crawfordová je americká supermodelka, herečka a podnikatelka, která se stala jednou z nejikoničtějších tváří módního průmyslu 80. a 90. let. Proslavila se především svou výraznou krásou a mateřským znaménkem nad horním rtem.
Autor: AP
Twiggy, vlastním jménem Lesley Lawsonová, je slavná britská modelka, herečka a zpěvačka, která se stala ikonou 60. let. Proslavila se svým velmi štíhlým, chlapeckým vzhledem, krátkým účesem a výrazným líčením očí, čímž zásadně změnila tehdejší ideál krásy.
Autor: Reuters
Kate Mossová je celosvětově proslulá anglická supermodelka a módní návrhářka, která v 90. letech definovala módní průmysl a styl známý jako „heroin chic“. Byla objevena v roce 1988 ve čtrnácti letech na letišti, stala se tváří mnoha značek (např. Calvin Klein, Chanel, Dior) a ikonou, která změnila estetiku modelingu svou autentičností.
Autor: Profimedia.cz
Naomi Campbellová je legendární britská supermodelka, herečka a zpěvačka, jedna z nejznámějších tváří 80. a 90. let. Byla první černoškou na obálce časopisů Time a Vogue. Proslavila se ikonickou chůzí po molu nebo aktivismem proti rasismu v módním průmyslu.
Autor: ČTK
Iman Mohamed Abdulmajidová je světoznámá somálsko-americká supermodelka, herečka, podnikatelka a módní ikona. V sedmdesátých a osmdesátých letech byla na vrcholu kariéry.
Autor: Profimedia.cz
Cara Delevingne je známá anglická modelka, herečka a zpěvačka, která se proslavila jako jedna z nejvyhledávanějších topmodelek pro značky jako Chanel či Burberry. Jako herečka zaujala ve filmech Papírová města (2015) a Sebevražedný oddíl (2016). Je známá svým výrazným obočím a genderfluid identitou.
Autor: Reuters
Kate Uptonová je americká modelka a příležitostná herečka, proslulá především svými obálkami v Sports Illustrated Swimsuit Issue a plnějšími tvary. V roce 2013 byla vyhlášena modelkou roku na Newyorském týdnu módy. Zahrála si například ve filmu Jedna za všechny (2014).
Autor: AP
Karlie Klossová je světoznámá americká modelka, podnikatelka a filantropka. S modelingem začínala už ve čtrnácti letech a nechyběla ani na přehlídkách značky Victoria’s Secret.
Autor: AP
Miranda Kerrová je slavná australská topmodelka a podnikatelka, která se proslavila jako první australský anděl značky Victoria’s Secret. V módním průmyslu působí od 13 let. Je známá svým zdravým životním stylem, založila vlastní kosmetickou značku Kora Organics a je matkou čtyř dětí.
Autor: AP
Christie Brinkley je světoznámá americká modelka, herečka a podnikatelka. Proslavila se zejména v 70. a 80. letech 20. století a stala se jednou z nejúspěšnějších a nejikoničtějších tváří modelingového průmyslu.
Autor: AP