Dnes září ve filmech a seriálech, ale v mládí začínaly jako modelky. Řeč je o slavných herečkách, které se k filmu dostaly postupně díky modelingu, kde si jich všimli právě lidé od filmu. Patří sem herečky jako Milla Jovovichová, Brooke Shieldsová, Sharon Stone a další.
Autor: koláž iDNES.cz
První zkušenosti s modelingem měla Cara Delevingne už v deseti letech, kdy fotila pro magazín Vogue Italia. Před kamerou debutovala v roce 2012 menší rolí princezny Sorokinové v dramatu Anna Karenina. Pak se blýskal ve filmech jako Papírová města nebo Sebevražedný oddíl.
Autor: koláž iDNES.cz
Cameron Diazová začala s modelingem v šestnácti letech a s hraním ve filmech začala ve 21 až 22 letech, přičemž jejím přelomovým debutem byla komedie Maska z roku 1994.
Autor: koláž iDNES.cz
Monica Bellucci začala s modelingem již ve třinácti letech, kdy pózovala pro fotografa, a k filmu přešla na začátku 90. let. Hrála ve snímcích jako Byte nebo Maléna.
Autor: koláž iDNES.cz
Charlize Theronová začala s modelingem v šestnácti letech, kdy vyhrála soutěž a odešla do Milána. K herectví přešla po zranění kolene, přičemž ve filmech začala hrát v polovině 90. let. Zazářila ve filmech jako Ďáblův advokát nebo To je náš hit!.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Anjelica Hustonová začala svou kariéru jako modelka koncem 60. let, konkrétně kolem roku 1967–1968, a naplno se modelingu věnovala začátkem 70. let, kdy byla múzou návrháře Halstona a fotili ji fotografové jako Richard Avedon. S herectvím začínala ve filmech svého otce Johna Hustona na konci 60. let, přičemž průlomové role přišly v 80. letech. Hrála ve snímcích jako Procházka s láskou a smrtí nebo Addamsova rodina .
Autor: koláž iDNES.cz
Brooke Shieldsová stála před fotoaparátem jako modelka už v jedenácti měsících. Pak postupně začala hrát v reklamách jako malá holčička a k filmu už to daleko neměla. Hrála ve filmech jako Modrá laguna nebo Děvčátko.
Autor: koláž iDNES.cz
Cybill Shepherdová začala svou kariéru jako modelka v polovině 60. let a k herectví přešla na začátku 70. let. Hrála ve filmech jako Poslední představení nebo Taxi Driver.
Autor: koláž iDNES.cz
Demi Moore začala s modelingem krátce poté, co v 16 letech opustila školu. S hereckou kariérou začala na přelomu 70. a 80. let, přičemž ve filmech debutovala v roce 1981. Zahrála si ve snímcích jako Choices nebo Duch.
Autor: koláž iDNES.cz
Diane Krugerová začala svou kariéru jako modelka na počátku 90. let, konkrétně v roce 1992. A k herectví přešla s filmovým debutem v roce 2002. Hrála ve filmech jako Troja nebo Lovci pokladů.
Autor: koláž iDNES.cz
Famke Janssenová začala svou kariéru jako modelka v polovině 80. let a k herectví přešla na počátku 90. let. Zahrála si ve snímcích jako Zlaté oko nebo Vraždy na pobřeží.
Autor: koláž iDNES.cz
Gal Gadotová začala s modelingem v roce 2004 po vítězství v soutěži Miss Israel. S hereckou kariérou začala v roce 2007 v izraelském seriálu, přičemž mezinárodní filmový debut přišel v roce 2009. Hrála ve filmech jako Rychle a zběsile nebo Smrt na Nilu.
Autor: koláž iDNES.cz
Halle Berry začala svou kariéru jako modelka a účastnice soutěží krásy v polovině 80. let, zatímco s herectvím před filmovou kamerou začala na přelomu 80. a 90. let. Hrála ve snímcích jako Poslední skaut nebo Pouze obchod.
Autor: koláž iDNES.cz
Jaime Kingová začala s modelingem velmi brzy, již ve svých 13 letech. Ve filmu začala hrát koncem 90. let, přičemž její výraznější herecká kariéra odstartovala na počátku tisíciletí. Hrála ve snímcích jako Lights Out.
Autor: koláž iDNES.cz
Jennifer Connelly začala svou kariéru jako dětská modelka, když jí bylo pouhých deset let, kdy se objevovala v novinových a časopiseckých reklamách a později v televizních spotech. K herectví se dostala krátce poté přes modelingovou agenturu. Hrála ve filmech jako Hledám místo nebo Some Girls.
Autor: koláž iDNES.cz
Jessica Lange začala svou kariéru jako modelka počátkem 70. let v New Yorku a k filmu se dostala v roce 1976. Během své bohaté kariéry získala dva Oscary a stala se uznávanou herečkou. Zahrála si ve snímcích jako King Kong.
Autor: koláž iDNES.cz
Julia Roberts zahájila svou kariéru v showbyznysu polovině 80. let, přičemž modelingem si zpočátku přivydělávala, než se prosadila u filmu. Její přelomovou rolí byla Vivian ve filmu Pretty woman.
Autor: koláž iDNES.cz
Milla Jovovich začala s modelingem i herectvím již v útlém dětství, přičemž modelingové úspěchy přišly o něco dříve než první filmové role. Hrála například ve filmu Pátý element.
Autor: koláž iDNES.cz
Rebecca Romijnová začala kariéru modelky v devadesátých letech. Poté se přidal i film. Hrála ve snímcích jako Femme Fatale nebo X-Men.
Autor: koláž iDNES.cz
Rene Russo začala svou kariéru jako velmi úspěšná modelka v 70. letech 20. století a k herectví přešla na konci 80. let, přičemž filmovou hvězdou se stala v 90. letech. Zahrála si ve filmech jako S nasazením života nebo Výkupné.
Autor: koláž iDNES.cz
Rosie Huntington-Whiteley začala s modelingem v roce 2003 ve věku 16 let a s hraním ve filmech začala v roce 2011. Je známá především jako andílek Victoria’s Secret a svými rolemi v akčních filmech jako například Transformers.
Autor: koláž iDNES.cz
Sharon Stone začala svou kariéru jako úspěšná modelka v roce 1977 a k filmu přešla na začátku 80. let, přičemž její první významnější role přišly v průběhu let osmdesátých. Byla hvězdou snímků jako Allan Quatermain a ztracené město zlata nebo Total Recall.
Autor: koláž iDNES.cz
Sienna Millerová začala svou kariéru jako fotomodelka koncem 90. let, přičemž významněji se prosadila kolem roku 2001. Hrála ve filmech jako Hvězdný prach nebo Alfie.
Autor: koláž iDNES.cz
Tricia Helferová je kanadská herečka a bývalá supermodelka, která s modelingem začala v sedmnácti letech a k herectví přešla na začátku roku 2000. Hrála ve filmech jako Jeremiah.
Autor: koláž iDNES.cz
Twiggy vlastním jménem Lesley Lawsonová začala svou modelingovou kariéru v polovině 60. let a rychle se stala jednou z prvních mezinárodních supermodelek. Herectví se začala intenzivněji věnovat na začátku 70. let. Hrála ve filmech jako W nebo Club Paradise.
Autor: koláž iDNES.cz
Uma Thurmanová začala svou kariéru jako modelka již v patnácti letech a k filmu přešla krátce poté. Excelovala například ve snímku Kill Bill.
Autor: koláž iDNES.cz
Abbey Lee Kershaw, známá převážně jako Abbey Lee, je australská modelka a herečka, která prošla úspěšnou transformací z přehlídkových mol na filmové plátno. Hrála ve filmech jako Šílený Max nebo Neon Demon.
Autor: koláž iDNES.cz
Ali MacGrawová začala svou kariéru v módním průmyslu koncem 50. let a k herectví přešla na konci 60. let. Hrála ve snímcích jako Dynasty.
Autor: koláž iDNES.cz
Amber Valletta začala s modelingem v 15 letech, kdy ji matka zapsala do agentury Linda Layman Agency. S herectvím před kamerou začala aktivněji na počátku 21. století, přičemž její první filmové role přišly v roce 2000. Hrála ve filmech jako Život s Helenou.
Autor: koláž iDNES.cz
Andie MacDowell začala s modelingem koncem 70. let, konkrétně v roce 1978, a ve filmech začala hrát v polovině 80. let, přičemž průlom zaznamenala koncem téže dekády. Hrála například ve filmu Čtyři svatby a jeden pohřeb.
Autor: koláž iDNES.cz
Angelina Jolie začala s modelingem v raném věku, konkrétně kolem svých čtrnácti let, a profesionální hereckou kariéru ve filmech zahájila na počátku 90. let, přičemž první větší role přišla až v devadesátých letech. Hrála ve filmech jako Nebezpečná síť nebo Gia.
Autor: koláž iDNES.cz