Třiatřicetiletá Jen Selterová je americká fitness modelka, podnikatelka a jedna z průkopnic fitness vlivu na sociálních sítích. Proslula především díky provokativním fotografiím, kde bez okolků ukazovala své dokonalé pozadí, za kterým stálo pouze pravidelné cvičení a zdravá strava. Je jednou z mála influencerek, která svět zaujala i bez plastických operací.
Autor: koláž iDNES.cz
Na Instagramu ji sleduje téměř třináct milionů lidí. Mnoho žen po celém světě se jí snaží kopírovat, protože jí závidí úspěch i slávu. Stahují si její fotografie, upravují je a vydávají za své. „Stále jsem ještě v šoku, když brouzdám po sociálních sítích a najednou vidím mou fotografii. Přesněji řečeno fotografii, na které je moje tělo, ale hlava jiné ženy,“ smála se v jednom z příspěvků na svém profilu na Instagramu.
Autor: Profimedia.cz
Když se rozhodovala, jakým směrem se v životě vydá, ani ve snu ji nenapadlo, že by jednou mohla být tak úspěšná. Po střední škole pracovala na recepci v místní posilovně a v ordinaci plastického chirurga. S cvičením začala především kvůli odbourání stresu a své pokroky si začala dokumentovat na Instagramu. „Výsledky plastik jsem viděla každý den. Nemyslím si, že bych se k plastice v budoucnu uchýlila. Už jsem si tím prošla,“ uvedla.
Autor: Instagram Jen Selter
Úspěch na sítích přetavila v byznys a Forbes ji v roce 2017 zařadil na druhé místo v žebříčku nejvlivnějších fitnes influencerů. Působila jako globální ambasadorka značky přenosných mixérů BlendJet a navrhla vlastní kolekci sportovního oblečení ve spolupráci se značkou NA-KD.
Autor: Profimedia.cz
Její pózy fanoušky fascinují. Často se fotí, když cvičí nebo se protahuje. Každá taková fotografie má hned obrovský úspěch.
Autor: Instagram Jen Selter
Už se objevila i v magazínech jako Elle, Vanity Fair, Maxim, Women’s Health nebo Muscle & Fitness. „Věřila jsem jen v sebe samu. Nikomu jsem se nechtěla zavděčit, ukázat. Myslím, že právě díky tomu úspěch přišel. Nepředváděla jsem se, ale byla sama sebou. Jen díky tomu je pak udržitelné dělat to opakovaně. Abyste nevyhořeli. Dělejte to pro sebe, ne pro ostatní,“ míní.
Autor: Profimedia.cz
Její tréninkové rutiny se soustředí primárně na spodní polovinu těla (hýždě a nohy) a střed těla. Mezi její oblíbené cviky patří zanožování (donkey kicks), dřepy s výskokem, výpady a cvičení na schodovém trenažéru (stair master).
Autor: Profimedia.cz
Pravidelně také fanouškům ukazuje, co jí. Velmi si oblíbila vařená vajíčka. Fanouškům ale ukázala, jak se pokaždé pere s jejich loupáním.
Autor: Instagram Jen Selter
Pravidelně také plave. Každý den si dává hodinu v bazénu a uvádí, že je to skvělý způsob, jak zůstat v kondici a tvarovat tělo.
Autor: Profimedia.cz
Prosazuje vyvážený přístup bez extrémních diet. Základem jejího jídelníčku jsou vaječné bílky, ovesné vločky, libové maso, zelenina a zdravé tuky, ale občas si dopřeje i hořkou čokoládu nebo pizzu.
Autor: Instagram Jen Selter
Na svých sítích dnes kromě rychlých domácích tréninků bez vybavení sdílí také snadné recepty, tipy na péči o sebe (self-care), cestování a módu (videa typu GRWM – Get Ready With Me).
Autor: Instagram Jen Selter
Její čisté jmění se odhaduje na přibližně 6 milionů dolarů (v přepočtu zhruba 135–140 milionů Kč), přičemž za jeden sponzorovaný příspěvek si účtuje desítky tisíc dolarů.
Autor: Profimedia.cz
Založila společnost Selter Media (agenturu propojující značky s influencery), uvedla na trh vlastní proteinové tyčinky JenstaBar a módní řadu Gym Looks.
Autor: Profimedia.cz
Působí jako jedna z hlavních tváří fitnes aplikace Fitplan, kde sdílí své cvičební programy. V minulosti spolupracovala se značkami jako Nike, New Balance, Lululemon, Beats by Dre, Samsung nebo Spotify.
Autor: Profimedia.cz
Vyrůstala v židovské rodině na Long Islandu. Její rodiče Jill a Todd se rozvedli a Jen má starší sestru Stephanii. Se svou matkou Jill má velmi blízký vztah a často spolu natáčejí společná cvičební i taneční videa. Říká, že právě rodina ji vždy podporovala ve sportu a zdravém životní stylu.
Autor: Profimedia.cz
O svém milostném životě mluví na veřejnosti jen minimálně. V roce 2018 ji média spojovala s lotyšským basketbalistou Kristapsem Porzinigisem, ale Jen tehdy uvedla, že jsou pouze přátelé.
Autor: Instagram Jen Selter
Je velkou milovnicí zvířat a jejím častým společníkem na sociálních sítích je její pes jménem Gram.
Autor: Instagram Jen Selter
V patnácti letech podstoupila plastiku nosu (rhinoplastiku) u newyorského chirurga Sama Rizka poté, co kvůli vzhledu čelila šikaně na střední škole. Naopak spekulace o zvětšení hýždí dlouhodobě odmítá a zdůrazňuje, že její postava je výsledkem letitého cvičení. V roce 2024 se na svém Instagramu také veřejně ohradila proti komentářům, které jí doporučovaly zvětšení prsou, s tím, že je se svým přirozeným tělem naprosto spokojená.
Autor: Instagram Jen Selter
V lednu 2018 se dostala do hlavních zpráv amerických médií (ABC News), když byla vyvedena z letadla společnosti American Airlines v Miami. Důvodem byla hádka s palubním personálem poté, co se během dvouhodinového zpoždění na ranveji postavila, aby si protáhla nohy a uložila bundu.
Autor: koláž iDNES.cz
Koncem roku 2025 získala v Miami ocenění Healthy Life Influencer 2025 za dlouhodobý přínos v oblasti zdravého životního stylu.
Autor: Profimedia.cz
Na jaře 2026 se Jen na svých sítích svěřila fanouškům, že se již několik let potýká s obsesivním stalkerem. Popsala, že jeden člověk sleduje každý její příspěvek a obtěžuje lidi v jejím okolí, což jí způsobilo silné úzkosti a vedlo k veřejné výzvě za přísnější ověřování identity na sociálních sítích.
Autor: Profimedia.cz
V září 2026 vzbudila pozornost, když na Instagramu veřejně sdílela nenávistný komentář týkající se její postavy. Vysvětlila, že takové zprávy běžně ignoruje, ale tentokrát chtěla upozornit na dopady kyberšikany na mladé lidi trpící poruchami příjmu potravy.
Autor: Profimedia.cz
Za své podnikání a vliv v oblasti zdravého životního stylu získala také prestižní ocenění od organizace Women’s Entrepreneurship Day Organization (WEDO).
Autor: Profimedia.cz
Občas sdílí i poměrně bizarní detaily ze svého života. V rozhovorech například přiznala, že trpí extrémním strachem ze zvracení. Tvrdí, že za celý svůj život nezvracela, a nesnese ani pohled na to, když je špatně někomu jinému.
Autor: Profimedia.cz
Po maturitě na střední škole v Roslynu se rozhodla nejít na univerzitu. Místo toho navštěvovala kurzy kosmetologie a vzala si rok pauzu na hledání vlastní cesty, během níž naplno rozjela své profily na sociálních sítích. „Jako malá holka jsem myslela, že úspěch můžete mít jen ve chvíli, kdy vystudujete vysokou školu. Ale teď už vím, že to tak není,“ sdělila.
Autor: Profimedia.cz
Je milovnicí módy. A především sportovního oblečení má opravdu mraky. Už v počátcích své slávy prozradila pro magazín People, že vlastní 300 až 400 párů legín, z čehož zhruba stovku tvoří jen různé varianty černých legín.
Autor: Profimedia.cz
Přestože inspiruje miliony lidí online, jako osobní trenérka naživo nepůsobí – její jedinou skutečnou „klientkou“, se kterou pravidelně cvičí individuálně, je její vlastní matka Jill.
Autor: Profimedia.cz
Na vrcholu své popularity čelila kritice ze strany certifikovaných trenérů a odborných magazínů (například ze strany redaktorů Men’s Health). Kritici upozorňovali, že její obrovská sledovanost pramení z genetiky a estetiky, nikoli z formálního vzdělání v oblasti fyziologie, a vytýkali jí nepřesnosti v popisech techniky dřepů či fungování svalů. Ona však namítala, že má za sebou mnoho dnů, které trávila samostudiem a vše dělá správně.
Autor: Profimedia.cz
Málokdo ví, že její byznysový model nestojí jen na jejím osobním jménu. Společně se svým týmem vybudovala a spravovala celou síť populárních tematických stránek zaměřených na fitnes a životní styl (motivationforfitness, squatspo nebo thatbikini), přes které dokázala oslovit desítky milionů uživatelů nad rámec svého hlavního profilu.
Autor: Profimedia.cz
Žije v USA, ale spoustu času tráví na dovolených. Kromě amerických destinací ráda cestuje po Evropě a na svých sítích dokumentovala například pobyty v Rakousku.
Autor: Profimedia.cz
Podle rozpisů jejího cvičení (např. v přehledu na GymBeam Blogu nebo v programu POPSUGAR Fitness) začíná desetiminutovým zahřátím na stepperu, pokračuje kruhovým tréninkem se zaměřením na izometrickou výdrž v nejtěžší fázi cviku a končí 20 až 30 minutami kardia.
Autor: Profimedia.cz
V posledních letech klade velký důraz na dlouhověkost (longevity) a regeneraci. Do své rutiny pravidelně zařazuje saunu, parní lázeň a břišní masáže proti nadýmání.
Autor: ČTK
V rozhovorech opakovaně zdůrazňuje, že jejím nejjednodušším a nejúčinnějším tipem pro zdravou pleť i postavu je důsledný pitný režim a dostatek čisté vody. „Lidé zapomínají pít. Dají si kávu, dají si čas, fresh. A myslí si, že to stačí. Ne, nestačí. Musíte pít. Obyčejnou vodu. Stále to opakuji a stále se setkávám s tím, jak je to pro mnohé složité dodržet,“ uvedla.
Autor: Profimedia.cz
Jen nepotkáte v rychlém občerstvení. Nedrží striktní diety, ale zastává přístup založený na umírněnosti. Dvakrát týdně si dopřeje volnější jídlo podle chuti (nejčastěji kvalitní hořkou čokoládu, sýry nebo sushi), zatímco ve zbytku týdne se vyhýbá průmyslově zpracovaným potravinám.
Autor: ČTK
Sledující stále obdivují, jak je disciplinovaná. Sama ale přiznává, že ne každý den má chuť cvičit a občas se musí přemlouvat. Nejvíc ji dokáže nakopnout dobrý playlist se starší hudbou (old-school hity) a stažení vlasů do drdolu. „S rozpuštěnými vlasy cvičit neumím,“ smála se.
Autor: Profimedia.cz
Své popularity mimo jiné využívá i k podpoře dobročinných projektů – například přes platformu Charitybuzz dražila sledování na Instagramu či osobní setkání, přičemž výtěžek putoval na charitu.
Autor: Instagram/ Jenselter, Profimedia.cz