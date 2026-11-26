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Černý pátek přináší jednu z nejvýhodnějších nabídek roku pro čtenáře iDNES.cz. Roční předplatné iDNES Premium klesá z běžných 989 korun na pouhých 590 korun, což vychází na necelou padesátikorunu...
Záměr, nebo zpackané plastiky? Maga obličejů v Trumpově okolí přibývá
Okolí prezidenta Trumpa se v poslední době hemží lidmi, jejichž lidská podoba se ztratila kdesi hluboko pod výplněmi. Mnozí si utahují ze zdánlivě zfušovaných plastických operací. Ve hře jsou ale dvě...
Svíčky na stromku, kapr ve vaně i kolekce. Vzpomínky na socialistické Vánoce
Možná bývaly skromnější než dnes, ale i v dobách socialistického Československa patřily Vánoce především dětem, tradicím a rodinnému setkávání. Ač se režim pod taktovkou Sovětského svazu snažil,...
I pánové se chtějí líbit. Slavní muži utrácejí tisíce za estetické úpravy
Slavné ženy přiznávají plastiky a jiné úpravy vzhledu mnohem častěji a otevřeněji než slavní muži. Ti se i v dnešní době stále stydí přiznat, že si vzhled nechali vylepšit. Přesto se najdou tací,...
Karolína z Extrémních proměn přibrala 12 kilo. Dva roky navíc tajila rozchod
Pětatřicetiletá Karolína Venturová zhubla v Extrémních proměnách 51 kilogramů, dnes má ale 12 kilo zpátky. Přiznává, že se stále nedokáže smířit se svým tělem a do budoucna plánuje plastické operace....
Dokonalým pozadím pobláznila svět. Fitness kráska dokázala uspět i bez plastik
Třiatřicetiletá Jen Selterová je americká fitness modelka, podnikatelka a jedna z průkopnic fitness vlivu na sociálních sítích. Proslula především díky provokativním fotografiím, kde bez okolků...
KVÍZ: Jak dobře znáte lidské tělo? 50 otázek, na kterých pohoří i znalci
Myslíte si, že své tělo znáte dokonale? Víte, kolik kostí má dospělý člověk, který sval je největší nebo jak dlouho žije červená krvinka? Lidské tělo skrývá řadu fascinujících tajemství. Otestujte...
Ve 25 letech ještě žádný sex, méně randění. Co se to děje s generací Z?
Třetina mladých Britek a Britů do 25 let ještě nikdy neměla pohlavní styk. A zdaleka nejde o izolovaný fenomén. Podobný vývoj zaznamenávají výzkumníci v Německu, Francii i Nizozemí. Také v Česku nemá...
Cizí jazyk vám přidá další vaši osobnost, míní lektor Václav Bolech
Někdo je v cizích jazycích věčný začátečník a jiný se cizí řeč naučí lusknutím prstu, čím to je? „Schopnost naučit se cizí jazyk máme všichni stejnou, není žádná omezená kapacita, za kterou to...
Podzimní elegance. Kabát ve správném střihu vám nesmí chybět
Bundy jsou praktické a módní, ale elegantní kabát nikdy nahradit nemohou. Alespoň jeden by měla mít každá žena. Ideálně v nadčasové barvě i střihu a z kvalitního materiálu, aby se stal nedílnou...
Život uložený v tekutém dusíku. Odbornice o tom, co vše obnáší zmrazení vajíček
Zhruba pětina párů má problém s otěhotněním a pět procent dětí v Česku zahájilo svůj život ve zkumavce. Odkládání mateřství do vyššího věku i absence vhodného partnera vedou některé ženy ke zmrazení...
Dokonalým pozadím pobláznila svět. Fitness kráska dokázala uspět i bez plastik
Třiatřicetiletá Jen Selterová je americká fitness modelka, podnikatelka a jedna z průkopnic fitness vlivu na sociálních sítích. Proslula především díky provokativním fotografiím, kde bez okolků...
Pohlazení pro zralou pleť. Přinášíme vám manuál péče od A do Z
Chlad, vítr i suchý vzduch ve vytápěných prostorech umějí potrápit pokožku v každém věku. Ovšem zralá pleť často potřebuje ještě o něco víc pozornosti, hydratace a ochrany. Jak se její potřeby s...
Jde to i bez masa? Veganská strava má své zásady, doplňujte bílkoviny
Bez masa to jde, ale občas je to složitější. Na co se zaměřit, pokud se vy nebo vaše dítě chcete stravovat vegansky? Na naše dotazy odpovídá nutriční terapeutka Nikola Klásková.
Tlak na výkon vzniká i beze slov. Děti se bojí neúspěchu i zklamání rodičů
Přijímací zkoušky na střední školu jsou velmi náročné období pro celou rodinu. I když rodiče chtějí děti hlavně povzbudit a pomoct jim k úspěchu, často v nich probouzejí i strach z prohry i zklamání...
Svíčky na stromku, kapr ve vaně i kolekce. Vzpomínky na socialistické Vánoce
Možná bývaly skromnější než dnes, ale i v dobách socialistického Československa patřily Vánoce především dětem, tradicím a rodinnému setkávání. Ač se režim pod taktovkou Sovětského svazu snažil,...
Přečtěte si s dětmi roztomilé knížky Muchláčci od Ella & Max
Komiksy jsou skvělým způsobem, jak děti přivést ke čtení a ukázat jim, že knížky mohou být plné zábavy, dobrodružství a napínavých příběhů....
Porazíme někdy rakovinu? Profesor Šedo o pokrocích i hranicích léčby
Vědci udělali v posledních letech velký pokrok v boji s rakovinou, některé nádory však stále představují velkou výzvu. O tom, proč rakovinu nelze porazit jediným lékem a co přinese budoucnost, mluví...
Nechcete ztratit svého puberťáka? Zaměřte se na těchto 10 důležitých věcí
Nemusíte se za každou cenu snažit být „cool“ rodičem ani dělat úplně všechno správně. Záleží především na drobnostech – na tom, co říkáte, co děláte a někdy také na tom, co se rozhodnete neudělat....