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Šestadvacetiletý Emilio Alcaraz je model, který se narodil ve Španělsku, ale už nyní je světovou hvězdou. Na Instagramu má téměř sedm set tisíc sledujících a jeho sláva stoupá. Za vše vděčí dokonalým svalům i úsměvu a milé povaze, která mu otevírá dveře do světa šoubyznysu. Přesvědčte se v naší galerii.
Autor: koláž iDNES.cz
Emilio je vášnivým sportovcem už od dětství. Jezdí závodně na kole, běhá a v posilovně je jako doma. Není tedy divu, že má svaly jako leckterý kulturista.
Autor: Profimedia.cz
Působí hlavně v Barceloně a spolupracuje s předními mezinárodními agenturami. Ve světě je jako doma.
Autor: Profimedia.cz
Měří 185 centimetrů a jeho hnědé vlasy i oříškově hnědé oči jeho jižanské kořeny opravdu nezapřou.
Autor: Profimedia.cz
Objevil se v mnoha módních editorialech a na obálkách magazínů. Například The Perfect Man Magazine.
Autor: Profimedia.cz
Fanynky ho milují a u každé fotografie přidané na Instagram ho zahrnují pozitivními komplimenty.
Autor: Profimedia.cz
Jeho srdce patří už nějaký ten čas jedné ženě, kterou si brzy i vezme. Fanynky tedy mají smůlu.
Autor: Instagram/ Emilio Alcaraz, Profimedia.cz
V jednom z rozhovorů Emilio vzpomínal na svůj úplně první casting, který absolvoval zhruba v roce 2019. Byl tehdy velmi nervózní a překvapilo ho, jak profesionálně a rychle dokázaly ostatní modelky střídat pózy. Sám měl tehdy připravené jen dvě pózy a zakázku sice nedostal, ale byla to pro něj zásadní zkušenost. „Uvědomil jsem si, co musím změnit, pokud chci uspět. Zpočátku jsem měl pocit, že je to hračka, ale není,“ podotkl.
Autor: Instagram/ Emilio Alcaraz, Profimedia.cz
V minulosti fotil exkluzivní editoriály pro MMScene Magazine s fotografem Alejandro Britem, především v letech 2024 a 2026. A objevil se na obálce The Perfect Man Magazine v sérii „Vacationist“, kterou fotil Pat Supsiri.
Autor: Profimedia.cz
Účinkoval v kampani a lookbooku pro italskou luxusní značku pleteného oblečení Falconeri (kolekce SS21) nebo pro Akala Studio.
Autor: Profimedia.cz
Na svém účtu na sociální síti TikTok tvoří také placený partnerský obsah pro značky jako Huawei (propagace hodinek Huawei Watch Fit) nebo parfémy Burberry Hero.
Autor: Instagram/ Emilio Alcaraz, Profimedia.cz
Na TikToku mají jeho videa obrovský úspěch. Jedním z jeho vůbec nejúspěšnějších příspěvků se stalo video z pláže ve východní Austrálii, které nasbíralo přes 3,2 milionu zhlédnutí.
Autor: Instagram/ Emilio Alcaraz
Vzhledem k jeho mezinárodnímu úspěchu ho kromě evropských agentur zastupuje také Soul Artist Management v New Yorku nebo Priscilla’s Model Management v Sydney.
Autor: Instagram/ Emilio Alcaraz, Profimedia.cz
Přestože cestuje po celém světě, jeho hlavní španělskou základnou a mateřským managementem je prestižní barcelonská agentura LOVEK Management (prostřednictvím které řeší veškeré své globální zakázky).
Autor: Instagram/ Emilio Alcaraz, Profimedia.cz
Aby mohl plynule pracovat na různých trzích, je zapsán v lokálních seznamech špičkových agentur. Patří mezi ně Nevs v Londýně, Dominique Models v Bruselu, Scout Model Agency v Curychu nebo DAMAN v Istanbulu.
Autor: Instagram/ Emilio Alcaraz, Profimedia.cz
Podle údajů skandinávské pobočky Kult Models a nizozemské Euromodel Amsterdam se Emilio řadí mezi tzv. „atletické typy“ modelů s obvodem hrudníku 104 cm a pasu kolem 78–80 cm. Tento typ postavy je velmi žádaný jak pro high-fashion editoriály, tak pro komerční kampaně na spodní prádlo či plavky.
Autor: Instagram/ Emilio Alcaraz, Profimedia.cz
Mezi jeho klíčové profesní partnery patří fotografové Alejandro Brito (se kterým pravidelně fotí portrétní série a testovací sety) a Jesus Isnard, který s ním nafotil rozsáhlý katalog pro značku Akala Studio.
Autor: Instagram/ Emilio Alcaraz, Profimedia.cz
Emilio si založil Instagram už v březnu 2013, ale status oficiálně ověřeného profilu (tzv. modrou fajfku) získal až v květnu 2024, což reflektovalo prudký nárůst jeho popularity jako globálního influencera.
Autor: Instagram/ Emilio Alcaraz, Profimedia.cz