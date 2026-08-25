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Zpravodajský portál iDNES.cz rozšiřuje svůj obsah o novou sekci iDNES Spotřebitel. Reaguje tak na rostoucí poptávku čtenářů po praktických informacích, které mají přímý dopad na rodinný rozpočet....
KVÍZ: Národní poklady i gastro podivnosti. Poznáte stát podle jídla?
Patříte k těm, kdo na cestách rádi ochutnávají místní speciality? V tom případě pro vás bude tento kvíz hračkou. Vyzkoušejte si, jak dobře se vyznáte ve světové kuchyni, a zjistěte, jaký máte přehled.
Od koupacích šatů po titěrné bikiny. Plavky, které se zapsaly do historie
Plavky, pro nás věc zcela samozřejmá, existují ve své moderní formě teprve asi 150 let. Za tu dobu toho, obrazně řečeno, hodně stihly. Rozdělit se na dva díly a zmenšit tak, že sotva cokoliv zakryjí....
Když přišla výplata, běžela do fastfoodu. Dominika zhubla 65 kilogramů
Teprve devatenáctiletá Dominika vyrůstala bez rodičů, od třinácti let se navíc musela starat o ochrnutou babičku. Smutek ventilovala emočním přejídáním. Postupně se dostala do začarovaného kruhu...
České hvězdy v plavkách. Letos bodují bikiny, barvy i sexy střihy
Léto se pomalu chýlí ke konci, ale ještě je čas nachytat bronz s pár posledními slunečními paprsky. Podívejte se do naší galerie na české hvězdné krásky, které se letos ukázaly v plavkách. Můžete se...
Neodolatelná kráska Michelle Hunzikerová je sexy i před padesátkou
Za pár měsíců oslaví padesátku, ale stále vypadá jako holčička. Podívejte se do naší galerie na známou švýcarsko-italskou televizní moderátorku Michelle Hunzikerovou a její super tělo. Dříve se...
Mikrobioložka: Klíště je malý obrněný transportér, přežilo evoluci. Kývejte s nimi
Jsou velmi úspěšnou evoluční skupinou, přežívají už sto milionů let. „A když se na klíšťata podíváme pod lupou, částečně pochopíme proč,“ říká mikrobioložka Hana Bílková Fránková. Přisátého parazita...
Po dvaceti kolech umělého oplodnění přišel zázrak. Zpěvačka porodila dceru
Sedmatřicetiletá australská zpěvačka a modelka Erin Hollandová podstoupila dvacet kol umělého oplodnění. Už s manželem ani nedoufali, že by se mohli dočkat vytouženého potomka, ale jedno z embryí se...
Neodolatelná kráska Michelle Hunzikerová je sexy i před padesátkou
Za pár měsíců oslaví padesátku, ale stále vypadá jako holčička. Podívejte se do naší galerie na známou švýcarsko-italskou televizní moderátorku Michelle Hunzikerovou a její super tělo. Dříve se...
Proč nehubnete po 40? Pomalý metabolismus za to nemůže, příčiny jsou jiné
Čtyřicátými narozeninami se metabolismus náhle nezastaví. Energetický výdej ale může nenápadně klesat s menším množstvím pohybu a změnami svalové hmoty, zatímco porce zůstávají stejné. Do hry se...
Přepněte střeva na štíhlost. Mikrobiom je důležitější, než tušíte
Chtěla byste sundat nějaké to kilo? Klíčem k úspěchu jsou potraviny, které figurují ve vašem běžném jídelníčku. Pokud se budete soustředit na pestrou stravu bohatou na vlákninu, začnete automaticky...
Konec dovolené bolí. Rychle si vybalte, dejte si čas na změnu
Zná to snad každý. Ještě včera jste seděli na terase s výhledem na moře, ráno jste snídali bez spěchu a největším problémem dne bylo rozhodnutí, zda půjdete k bazénu, nebo na pláž. O pár hodin...
Mobil není problém. Důležité je, proč po něm děti sahají, říká terapeutka
Zákaz telefonů ve školách? Data z Minisčítání 2025 Českého statistického úřadu ukazují, že pětina českých dětí tráví online více než pět hodin denně. U patnáctiletých je to dokonce každý třetí....
Po padesátce potřebuje tělo víc bílkovin. Kolik jich denně opravdu sníst
S přibývajícím věkem se mění chuť k jídlu. Mnoho lidí proto postupně omezuje maso a další zdroje bílkovin, přestože právě tehdy je organismus potřebuje více než kdy dřív.
Od koupacích šatů po titěrné bikiny. Plavky, které se zapsaly do historie
Plavky, pro nás věc zcela samozřejmá, existují ve své moderní formě teprve asi 150 let. Za tu dobu toho, obrazně řečeno, hodně stihly. Rozdělit se na dva díly a zmenšit tak, že sotva cokoliv zakryjí....
Španělský model dobývá svět. Emilio Alcaraz okouzluje svaly i úsměvem
Šestadvacetiletý Emilio Alcaraz je model, který se narodil ve Španělsku, ale už nyní je světovou hvězdou. Na Instagramu má téměř sedm set tisíc sledujících a jeho sláva stoupá. Za vše vděčí dokonalým...
Babí léto se blíží! Jaké letní a podzimní šaty sluší dámám i po šedesátce?
Konec září zpravidla provází mírné slunce a teplé počasí, které prodlužuje naši víru, že podzim je stále daleko. Přichází pravý čas na elegantní letní šaty v romantické bílé barvě nebo teplých...
Cítil jsem se zdravý. Pak mi při běžné prohlídce odhalili rakovinu
Celý život jsem sportoval, nic mě nebolelo a na svůj věk jsem se cítil zdravý. Pak mi ale při běžné preventivní prohlídce odhalili krev ve stolici a následné vyšetření ukázalo rakovinu. Kvůli nádoru...