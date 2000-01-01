náhledy
Konstantinos Vasalos z Řecka se do povědomí veřejnosti dostal díky účinkování v televizní reality show Survivor, což bleskově nastartovalo jeho kariéru v modelingu a na sociálních sítích. A není divu. Jeho tělo upoutá na první pohled. Má svaly jako vyrobené ve Photoshopu. Posuďte sami.
Autor: koláž iDNES.cz
Konstantinos je populární řecká televizní osobnost, fitness model, osobní trenér a digitální tvůrce. Patří mezi nejvýraznější tváře řeckého šoubyznysu.
Autor: Profimedia.cz
Na svém účtu na Instagramu světu ukazuje, že si dokáže užívat života plnými doušky.
Autor: Profimedia.cz
Původně začínal jako profesionální kulturista a osobní fitness trenér. Zlom v jeho životě však přišel s televizní obrazovkou.
Autor: Profimedia.cz
Zúčastnil se extrémně populární reality show Survivor. V roce 2017 se probojoval až do finálové čtyřky, což z něj přes noc udělalo národního miláčka. V roce 2023 se vrátil v edici Survivor All-Star.
Autor: Profimedia.cz
Dlouhodobě působí jako spolumoderátor v populární ranní a víkendové talk show Hamogela kai pali!.
Autor: Profimedia.cz
Provozuje vlastní YouTube kanál Konstantinos Vasalos, kde ho sledují desítky tisíc lidí. Velký úspěch má jeho autorská zábavná show „ΘΕΛΕΙ ΛΑΔΙ“ (Thelei Ladi), kam si zve známé řecké hosty.
Autor: Profimedia.cz
Je tváří mnoha prestižních značek, propaguje například kosmetiku Ultrex a Remington, Eurobank, Red Bull nebo prémiovou tequilu Patron.
Autor: Profimedia.cz
Jeho profil na Instagramu je plný estetických fotek z luxusních destinací. Často fotí na řeckých ostrovech jako je Mykonos, Paros, Kréta nebo Korfu. A velmi rád cestuje po celém světě. Pochlubil se, že navštívil například New York, Mexiko, Island, Kubu či Portugalsko.
Autor: Profimedia.cz
V Řecku jsou jeho vztahy pod drobnohledem bulváru. Několik let chodil s televizní kolegyní Evridiki Valavani, se kterou se seznámil v Survivoru. Po jejich rozchodu byl spojován s dalšími řeckými influencerkami a modelkami jako je Jo Maridaki či Stavroula Chrysaeidi.
Autor: Profimedia.cz
Konstantinos nemá skvělou postavu náhodou. Pochází z rodiny, která je v Řecku úzce spjata se sportem. Jeho otec, Giannis Vasalos, a dokonce i jeho teta, Maria Vasalou, jsou v Řecku velmi uznávanými osobnostmi a průkopníky v oblasti profesionální kulturistiky a fitness. Konstantinos tak v posilovně doslova vyrostl a než vstoupil do showbyznysu, živil se výhradně jako osobní trenér a soutěžní kulturista.
Autor: Profimedia.cz
Na svém YouTube kanálu Konstantinos Vasalos zažívá obrovský úspěch s novým formátem videí. Vydal sérii s názvem „ΠΑΤΕΡΑ, ΤΙ ΚΑΝΩ ΤΩΡΑ;“ (Tati, co mám teď dělat?), kde vystupuje právě se svým otcem. Tato videa, kombinující rodinný humor, životní rady a sport, okamžitě nasbírala stovky tisíc zhlédnutí a stala se v Řecku virálními.
Autor: Profimedia.cz
Konstantinos je v Řecku známý svým smyslem pro humor a zdravým sebevědomím. Velkou pozornost vzbudil, když veřejně přiznal, že na Instagramu poslal přímou zprávu zpěvačce Dua Lipě. Napsal jí jednoduše: „Ahoj. Jsem Konstantinos z Řecka. Jsi velmi krásná.“ Zpráva se stala v řeckém internetovém prostoru hitem, přestože zpěvačka na jeho kompliment nikdy neodpověděla.
Autor: Profimedia.cz
Jeho vliv jako influencera roste i na mezinárodním poli. Stal se například jednou z hlavních tváří značky šamponů Ultrex, která je oficiálním sponzorem FIFA World Cup. Díky těmto spolupracím pravidelně létá na exkluzivní eventy po celém světě, včetně New Yorku nebo sportovních akcí typu 3x3 Street Basketball na ostrově Rhodos.
Autor: Profimedia.cz
V televizních rozhovorech a podcastech se Konstantinos nebojí mluvit velmi otevřeně. Přiznal například, že než vstoupil do světa šoubyznysu, byl v osobním životě spíše nesmělý, plachý a plný nejistot. Právě práce v televizi z něj udělala extroverta. V jednom z nedávných rozhovorů na YouTube také otevřeně promluvil o svých minulých vztazích a přiznal, že v životě udělal chyby, mezi které patřila i nevěra.
Autor: Profimedia.cz
Vedle velkých televizních show si vybudoval obrovské publikum na TikToku, kde se profiluje jako fitness kuchař. Pravidelně tam natáčí recepty s vysokým obsahem bílkovin. Sám si počítá kalorie a ukazuje lidem, jak si připravovat jídlo do krabiček, aby si udrželi perfektní postavu, aniž by jedli nudnou stravu.
Autor: Profimedia.cz
Jeho kariéra influencera není řízena náhodou. Konstantina exkluzivně zastupuje jedna z předních řeckých PR a talentových agentur Ginger Communications. Ta pro něj vyjednává obří kontrakty s globálními značkami (jako je právě G-Star, Red Bull nebo Eurobank) a pomáhá mu držet se na vrcholu řeckého šoubyznysu už téměř dekádu.
Autor: Profimedia.cz
Kromě příjmů z televize a sociálních sítí se Konstantinos začal prosazovat i v byznysu. Využil své celoživotní vášně pro auta a sport a investoval do několika projektů v Athénách. Patří mezi ně spolupráce s exkluzivními automobilovými službami (jako je Madara Exclusive Cars) a prémiovými fitness centry (Madelion Exclusive Fitness Center), kde občas sám působí jako odborný konzultant pro byznys strategii a tréninkové programy.
Autor: Profimedia.cz
Je také velkým milovníkem zvířat a díky tomu u fanynek ještě víc stoupl na popularitě.
Autor: Profimedia.cz
Ačkoliv je zvyklý na luxusní destinace, obrovský rozruch na jeho sociálních sítích vyvolala jeho nedávná nečekaná cesta do Moldavska. Natočil odtud sérii velmi úspěšných vlogů, z nichž nejpopulárnější nesl provokativní název „Našel jsem lásku v Moldavsku“. Video plné humoru, kulturních nedorozumění a objevování netradičních míst okamžitě nasbíralo statisíce zhlédnutí a fanoušci ocenili, že se nebojí vystoupit ze své komfortní zóny luxusních letovisek.
Autor: Profimedia.cz
Neskromně prohlásil, že by ho bavila i kariéra v oblasti herectví a že udělá vše, aby se jednou na obrazovky jako herec dostal.
Autor: Profimedia.cz