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Zářily před dvaceti lety a září dodnes. Jak se proměnilo 35 českých krásek
Podívejte se do naší galerie na pětatřicet krásek z oblasti filmu, televize, modelingu i hudby. Kralovaly v době milénia a kralují i dnes. A navíc jsou stále krásné a žádané. Přesvědčte se sami, jak...
KVÍZ: Znáte české hity? Zkuste, co vám v hlavě zůstalo kromě refrénů
Česká hudba nabízí desítky písní, které známe z rádií, filmů i večírků. Jejich původ nebo příběhy nás ale dokážou pořádně potrápit. Otestujte si v kvízu, jak dobře znáte interprety největších hitů. O...
Hlavně aby šla vidět rýha. Ikonické kalhoty McQueen byly nižší než bokovky
Naditý dekolt, oblé boky, dlouhá šíje – některé části ženského těla móda oslavuje často a ráda. Jen málokdy se však model točí kolem zadnice. Návrhář Alexander McQueen hýždě miloval. Stvořil proto...
Svalnatý model zaujal v reality show Survivor. Dnes boří sítě tělem bohů
Konstantinos Vasalos z Řecka se do povědomí veřejnosti dostal díky účinkování v televizní reality show Survivor, což bleskově nastartovalo jeho kariéru v modelingu a na sociálních sítích. A není...
Krásky z telenovel, které jsme milovali. Jak vypadají dnes?
Divoký anděl, Manuela, Jsi můj život, Esmeralda, Rosalinda. To je jen malý výčet telenovel, které běžely na televizních obrazovkách a lidé se těšili na každý nový díl, kde se odhalí novinky z životů...
Polévka z pečeného patizonu: S rajčaty, rozmarýnem a parmazánovým chipsem
Lehké
60 min
Pečený patizon má jemnou chuť, kterou zvýrazní česnek, rozmarýn a rajčata. Polévku doplňuje...
Česká žena vstává a obléká se po svém. Zuzana Kubíčková představila novou kolekci
Návrhářka Zuzana Kubíčková proměnila svůj pražský ateliér nejen v přehlídkové molo, ale také v lekci filozofie a sociologie. Svou novou kolekcí Poetica totiž otevřela otázku, kolik podob ženy během...
Bývala silně věřící mormonkou, dnes se influencerka chlubí obřím poprsím
Osmapadesátiletá Allegra Cole dnes těžko lidem vysvětluje, že byla v minulosti silně věřící a žila v mormonské komunitě. A přesto tomu tak je. Právě tato zkušenost změnila její pohled na svět a...
Laserová operace se vrátí dřív, než čekáte. Kdy nákupy čoček překonají její cenu?
Sport bez překážejících obrouček, cestování bez zásoby čoček a rána bez hledání brýlí. Laserová operace očí může přinést dlouhé roky většího pohodlí a zároveň ušetřit výdaje za korekční pomůcky....
Krásná, pevná, ale hlavně zdravá. Jaká je prevence rakoviny prsu?
Říjen je už tradičně věnován prevenci rakoviny prsu. To nejdůležitější - pravidelné samovyšetření - nechme výjimečně stranou. Protentokrát jsme požádali odbornici, doktorku Kateřinu Šédovou, aby nám...
Pokud chceme vážně bojovat proti misogynii, nestačí jen démonizovat chlapce
O epidemii mužské osamělosti, krizi mužství i identity dnešních chlapců se mluví už nějakou dobu. Ukazuje se, že na vině nejsou jen sociální sítě a nedostatek pozitivních vzorů, ale také výchova. Co...
Shatavari: Ájurvédská bylina pro hormonální rovnováhu žen
Tradiční indická medicína zná celou řadu rostlin, které se používají již po mnoho generací. Jednou z nejznámějších je shatavari (Asparagus racemosus), divoce rostoucí druh chřestu pocházející z...
Krejčík o sebevědomí a těžkém období: Zhroutil jsem se, dnes mám své hranice
Herec Daniel Krejčík se poprvé v životě nervově zhroutil. Těžké období ho přimělo pochybovat o sobě i o vlastních kvalitách. V podcastu NA DUŠI popisuje, jak se učil znovu přijmout sám sebe....
Podzim po anglicku. Vsaďte na tvíd, huňatý svetr a holínky ve stylu aristokratek
Sychravé počasí patří k Anglii stejně neodmyslitelně jako monarchie a špatná kuchyně. Zvláště obyvatelé venkova moc dobře vědí, jak se vypořádat s podzimními klesajícími teplotami, vytrvalým deštěm a...
Doplňky módu pozvednou. Nemusíte hned obměnit šatník, někdy stačí málo
Nástup nové sezony nemusí vždycky znamenat horečné nakupování nového oblečení. Je to čas, kdy je třeba dobře prohlédnout svou skříň a také zásobu doplňků.
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Vítkov - Klokočov, okres Opava
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Nevolnost a potíže s trávením. Co pomáhá doma a kdy vyhledat lékaře
Bolest břicha, nevolnost, zvracení nebo průjem čas od času potrápí téměř každého. Většinou stačí klid, dostatek tekutin a šetrná strava, někdy ale mohou být příznakem vážnějšího problému. Poradíme,...
Genetický test není rozsudek. Lékař o tom, kdy vám může vyšetření zachránit život
Vyšší pravděpodobnost srdečních či nádorových onemocnění, Crohnovy choroby nebo třeba trombózy. Genetický test může odhalit mnohé. Podstatné je, jak s tím naložíte. Někdy pomůže změna životního...