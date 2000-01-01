náhledy
Móda devadesátých let v USA byla divokou směsicí optimismu, futurismu a vlivu popkultury. Vyznačovala se odvážnými střihy, výraznými barvami a kombinací luxusu s pouliční módou. A slavné hvězdy si módu v tomto období nesmírně užívaly.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Zpěvačka Mel B určovala módní trendy především v druhé polovině devadesátých let jako členka skupiny Spice Girls. Její styl definoval odvážný a dravý vzhled její přezdívky Scary Spice.
Autor: Profimedia.cz
V 90. letech zářila herečka Geena Davisová v mnoha ikonických filmech, z nichž nejznámější jsou road-movie Thelma a Louise a sportovní komedie Velké vítězství. Mezi její další významné devadesátkové snímky patří například komedie Rychlá změna. Geena byla v módě odvážná a užívala si extravagantní modely.
Autor: Profimedia.cz
Chlapecká skupina Nsync v devadesátkách sázela na uvolněný styl v kombinaci s džínovinou.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Tyra Banksová byla módní ikonou. V devadesátých letech patřila mezi přední světové topmodelky a její móda byla inspirativní.
Autor: Profimedia.cz
Raperka Lil’ Kim se dokázala v módě velmi odvázat. Její fialkový model by byl skvělým kouskem i v dnešní době.
Autor: Profimedia.cz
Herečka se Jennifer Anistonová v devadesátých letech proslavila rolí Rachel Greenové v kultovním seriálu Přátelé. Na filmovém plátně zazářila například jako servírka ve filmu Kancelářské prostory nebo ve snímku Objekt mé touhy. V oblékání byla mnohým inspirací tehdy, stejně jako v současnosti.
Autor: Profimedia.cz
Americký zpěvák a skladatel Brian Littrell miloval košile a kravaty, které uměl hravě kombinovat.
Autor: Profimedia.cz
Devadesátá léta byla pro herečku Whoopi Goldbergovou nejúspěšnější érou kariéry. Získala Oscara za film Duch a celosvětově zazářila v komedii Sestra v akci. Ráda se oblékala pohodlně a zároveň extravagantně. Na červený koberec vynášela modely, které zaujaly na první pohled.
Autor: Profimedia.cz
Raper Eminem aktivně formoval a ovlivňoval módní trendy především v devadesátkách a na přelomu tisíciletí. Jeho styl se stal globálním fenoménem, který si oblíbila tehdejší mladá generace.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Carmen Electra byla v devadesátých letech obrovskou hvězdou. Její styl se stal definicí tehdejší popkultury, zejména díky její ikonické roli v seriálu Pobřežní hlídka a častému pózování v časopisech.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Drew Barrymore udávala hlavní módní trendy v devadesátých letech, kdy se stala ikonou tzv. grunge stylu a jednou z nejvýraznějších tváří tehdejší popkultury. Tehdy zazářila ve filmech jako Vřískot nebo Nepolíbená.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka Britney Spearsová byla v devadesátkách obdivovanou ikonou, náctileté dívky toužily mít stejné outfity jako ona a po jejím vzoru nosily bokové kalhoty a topy nad pupík.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka Mariah Carey milovala krátké skládané kárované sukně, krátké topy i džíny do zvonu.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvák Elton John bořil společenské konvence a definoval éru glam rocku. Stal se průkopníkem extravagantní módy, která se stala symbolem hudební scény.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Sarah Jessica Parkerová určovala módní trendy v devadesátkách díky své nejslavnější roli Carrie Bradshawové v seriálu Sex ve městě. Její osobitý styl a vliv na módu se udržely i v následujících dekádách.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Julia Robertsová v devadesátých letech patřila mezi přední světové hvězdy. Její styl se stal natolik ikonickým, že se k němu návrháři a hvězdy pouliční módy jako například modelka Bella Hadidová dodnes pravidelně vracejí. V devadesátkách se blýskla ve filmech jako Pretty Woman nebo Svatba mého nejlepšího přítele.
Autor: Profimedia.cz
Herečka a modelka Pamela Andersonová byla v devadesátých letech jednou z nejvýraznějších osobností. Milovala korzety, bokové kalhoty a cokoli, co mělo obří výstřih.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Nicole Kidmanová na předávání Oscarů vynesla průkopnické šaty od Johna Galliana pro módní dům Dior. Tento model je považován za jeden z přelomových momentů, který navždy změnil styl oscarových rób a zavedl haute couture na červený koberec. V devadesátých letech byla považována za absolutní módní ikonu. V té době hrála ve filmech jako Bouřlivé dny nebo Navždy daleko.
Autor: Profimedia.cz
Všechny členky dívčí kapely Spice Girls byly obdivovány, kamkoli v devadesátých letech vešly. Jejich modely byly ikonické a inspirativní.
Autor: Profimedia.cz
Trey Parker (vlevo) společně s Mattem Stonem (vpravo) dorazil v devadesátkách na červený koberec v šatech, aby parodoval tehdejší outfity hvězd. Parker měl na sobě repliku slavných šatů od Versace, které vynesla Jennifer Lopezová, a Stone napodobil růžové šaty Gwyneth Paltrowové. Další muži se jimi pak inspirovali.
Autor: ČTK
Herečka Jennifer Lopezová určovala trendy v devadesátkách stejně jako dnes. Její vliv na módu je stále velmi patrný. V devadesátkách se blýskla ve filmech jako Selena nebo Zakázané ovoce.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka Geri Halliwellová v devadesátých letech „ujížděla“ na extravagantních modelech, které zářily barvami.
Autor: Profimedia.cz