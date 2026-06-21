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Barvičky, lesk a odvaz. Retro outfity hvězd, ve kterých zářily v devadesátkách
Lesk, šňůrky i vykrojené kalhotky. Jaké jsou plavkové trendy na léto 2026
Balíte kufr na dovolenou k moři nebo se chystáte v nadcházejících horkých dnech vyložit na terasu? Máme pro vás ty nejaktuálnější plavkové trendy, jak byly k vidění na prestižních módních přehlídkách...
Tyto šaty nic neskrývají. Čím překvapily sexy krásky na červeném koberci
Předvést hluboký dekolt už je na červeném koberci celkem běžné, na odhalení zad si ale troufne málokterá slavná kráska. Ne každá má totiž tak výstavní záda, že je může ukazovat. Podívejte se do naší...
Lži a výmluvy. Jaro vážil 265 kilo, Extrémní proměny mu měly zachránit život
Nadměrná hmotnost u Jaroslava nebyla otázkou estetiky, nýbrž života a smrti. V pouhých 22 letech se projedl a prozahálel k neuvěřitelným 265 kilogramům. Po naléhání svých blízkých nakonec prozřel a...
KVÍZ: Znáte slavné tatínky ze světových pohádek a filmů?
Otcové, tátové a tatínci slaví 21. června svůj svátek! Jak dobře je znáte? Otestujte si své znalosti v našem kvízu. Tentokrát vás potrápíme otázkami ze zahraničních pohádek a filmů.
Za slávou se skrývala bolest. Osudy hvězd, které neměly jednoduchý život
Osud si s hvězdami občas pohrál. Některé boj o život prohrály, jiné nad osudem zvítězily. V každém případě to hvězdy v naší galerii v životě jednoduché neměly. Podívejte se, o které české, ale i...
Obětaví Raci, pečující Býci, jízliví Lvi. Jací jsou otcové podle horoskopu
Každé znamení horoskopu má své silné stránky, ale samozřejmě i slabiny. V rolích otců se tyto rozpory mohou ukazovat velmi výrazně. Zatímco mateřská láska mnohé skryje a donutí i nemateřské typy...
Zpomalené myšlení a poruchy spánku. Mozková mlha je hrozba, varuje androlog
Pomalé myšlení, nedostatek duševní jasnosti, výpadky paměti, problémy se soustředěním trápí stále více lidí. Podle sexuologa a androloga Marka Broula nejde o samostatnou diagnózu, ale o příznak, za...
Zachovejte zenový klid. Tato cvičení vám k pohodě snadno pomůžou
Podle Asiatů přináší „vnitřní mír“ nejen pevnější zdraví, ale i štěstí a lepší vztahy. Jak ho můžete docílit?
Proč praskají klouby na prstech? Vysvětlení, které zná málokdo
Praskání kloubů na prstech má pověst protivného zlozvyku, který ničí ruce. Zároveň jde ovšem o zajímavý fyzikální jev, kolem kterého jen vznikla řada mýtů.
Barvičky, lesk a odvaz. Retro outfity hvězd, ve kterých zářily v devadesátkách
Móda devadesátých let v USA byla divokou směsicí optimismu, futurismu a vlivu popkultury. Vyznačovala se odvážnými střihy, výraznými barvami a kombinací luxusu s pouliční módou. A slavné hvězdy si...
Chtěla dítě vychovávat sama. Setkání v nemocnici jí změnilo život
Zuzana byla přesvědčená, že své dítě vychová sama a jeho otci o těhotenství nikdy neřekne. Nečekaný pád ji ale přivedl do nemocnice, kde vyslechla příběh, který obrátil její pohled na rodinu i...
Napětí, humor i laskavé poučení. Tohle jsou naše tipy na letní čtení
Je tady čas prázdnin a dovolených, který nám umožní konečně přečíst tu hromadu knížek, na které si brousíme zuby. Pokud ještě nemáte plán, jaké čtení si přibalit do kufru, zde jsou naše redakční tipy.
Nemá ani sedmdesát centimetrů, přesto je žena hvězdou modelingu
Třiadvacetiletá haitsko-americká modelka Wildine Aumoithe nemá sice život, jaký má většina lidí na světě, ale přesto si splnila obrovský sen a má práci svých snů. Měří jen něco málo přes šedesát...
Domácí bělení zubů vs. ordinace: Co funguje na skvrny od kávy, vína i kouření?
Bělení zubů není univerzální disciplína a stejná metoda nemusí fungovat u každého stejně. Záleží na genetice, stavu skloviny, typu zabarvení i životním stylu. Pouhé omezení kávy většinou nepomůže a...
Nemohla otěhotnět, lékaři jí doporučili zhubnout. Pomohly jí injekce na hubnutí
Čtyřiačtyřicetiletá Danielle Spinková vážila osmaosmdesát kilo a nosila velikost 48, když se rozhodla mít dítě. Nedařilo se jí ale otěhotnět a po všech vyšetřeních u lékaře jí bylo doporučeno, aby...
Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu
V redakci eMimina si s přibývajícím věkem stále více uvědomujeme, že zdraví a dostatek energie nejsou samozřejmost. Proto jsme se rozhodly na...
Příběh nejslavnějších parfémů: jak vznikly Chanel N° 5 nebo Opium
Za nejslavnějšími francouzskými parfémy se neskrývá jen luxus a elegance, ale i silné lidské příběhy. Některé vznikly z lásky, jiné z bolesti a vzpomínek.
Extra krátké šortky a crop topy. Sexy móda hvězdných krásek do horkých dní
Vlna veder ve městě nemusí být nesnesitelná, pokud zvolíte správný a navíc stylový outfit. Co oblékají v horkých letních dnech do velkoměsta slavné krásky? Milují denim, bílou, ale i tmavé odstíny. A...