Londýn, Paříž, Milán, New York. Módní metropole se staly v únoru a březnu dějištěm týdnů módy, na kterých byly k vidění kolekce předních světových návrhářů. A ti se opět rozhodně nedrželi při zemi. Podívejte se do galerie na zajímavé i bizarní modely, které nás nejvíc zaujaly.
Návrhář LaQuan Smith ukázal na newyorském fashion weeku velmi minimalistické outfity.
Tanner Fletcher vyvolal dojem, že se tady na něco zapomnělo. Nebo se snad jedná o letní outfit pro televizního moderátora zpráv, který při vysílání sedí za stolem?
Dámská kolekce této značky ovšem okouzlila kombinací romantického a sportovního stylu.
Mnoho návrhářů poslalo své modely a modelky na molo bez kalhot. Na tom newyorském se takto uvedla značka Zalda.
Na přelomu února a března se týdny módy přesunuly do Milána. Značka Diesel tentokrát vsadila především na ležérnost...
Oblíbená rozevlátá vesta známá z dámských šatníků ve zlatém provedení může slušet i pánům, co říkáte?
FILA se zaměřuje na městskou módu. Na přehlídce v Miláně značka představila kousky vhodné pro každodenní nošení.
„No pants“ trend je evidentně opět in. Představila jej i značka GCDS, která se v Miláně nebála provokovat.
Hravé a žádoucí. To jsou modely GCDS, které značka představila na týdnu módy v Miláně.
Módní přehlídka N°21 a průhledné modely, které na přehlídkách v Miláně nemohou chybět.
Módní přehlídka N°21 a modelka, která přišla ve stylu chytré horákyně – oblečená neoblečená.
Natáhnete si někdy na pyžamo kabát a vyběhnete třeba vyzvednout balík od kurýra? Pak máte model, který se nápadně podobá tomu, co v Miláně představila značka N°21.
Britská luxusní módní značka Aadnevik nabídla v Londýně odvážnou ženskost v historizujícím stylu.
Provokativní přehlídka značky Vivienne Westwood na Paris Fashion Week dostála odkazu slavné návrhářky.
Tajemná přehlídka Enfants Riches Déprimés v Paříži potvrdila návrat no pants trendu.
Na přehlídce Louis Vuitton nechyběl ani plastový klacek, na kterém modelky nosily ikonické kabelky této značky.
Budoucnost módy, nebo sci-fi? Akris na týdnu módy v Paříži ukázal modely jako vystřižené z futuristických snímků.
