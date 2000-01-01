náhledy
Nechce se vám někdy převlékat z pyžama a nejraději byste ve svém spacím „úboru“ trávili celý den? Nejste v tom sami. I světové celebrity milují pohodlí. Podívejte se do naší galerie, kdo bez okolků chodí v pyžamu na ulici i na večírky.
Americká herečka Jurnee Smollettová v luxusním pyžamu opouštěla hotel v New Yorku.
Dřív by takový saténový komplet patřil pouze do postele. Dnes v nich ženy stejně jako tanečnice Ashley Robertsová chodí po ulici i na společenské akce.
V USA opravdu málokdo řeší, že vyjde ven v pyžamu. Jinak na tom není ani herečka Millie Bobby Brownová.
Pyžamové kalhoty, vytahané triko i plus size košili oblékla do ulic Los Angeles herečka Megan Foxová.
Anglická zpěvačka Perrie Edwardsová oblékla „pyžamo“ s peříčky a k tomu nazula luxusní lodičky. V takovém outfitu vyrazila na setkání s fanoušky.
Americká televizní osobnost Teddi Mellencampová po snídani v pyžamu vyrazila na nákup potravin do blízkého obchodu.
