Známé krásky milují pohodlí. Inspirujte se jejich osobitou pyžamovou módou
KVÍZ: Prověřte si pravopis. Napsali byste diktát na jedničku?
Jak dobře se vyznáte v českém pravopisu, slovotvorbě, skloňování, psaní velkých písmen a významu slov? Otestujte se ve velkém kvízu plném jazykových perliček. Soutěžit o voucher na Chytrý Kvíz můžete...
Přísná Melania a pohádková Kate. Móda z návštěvy Trumpových u britského dvora
Prezident USA Donald Trump s manželkou ve středu přiletěli do Velké Británie. Jejich přijetí u královského dvora bylo vskutku velkolepé. Stejně jako modely, které se během návštěvy objevily. Jak...
Jablko nepadlo daleko od stromu. Slavné matky a jejich sexy dcery
Podívejte se do naší galerie, které světově známé dámy se mohou pyšnit krásnými dcerami. V těchto případech dcery zdědily po slavných maminkách krásu, a mnohdy i talent. Většina z nich se totiž vrhla...
Muž odletěl do Mexika a po zákroku se vrátil jako nový člověk
Šestapadesátiletý David Dickson z USA má za sebou neskutečnou proměnu. Z dříve oplácaného muže je dnes štíhlý „mladík“. A to jen díky plastice a pevné vůli. Jeho staří známí ho nepoznávají a musel si...
Proměny sexy krásky Demi Lovato: Z divošky v depresích opět na vrcholu
Zpěvačka a herečka Demi Lovato má za sebou těžká období, která se jí podařilo překonat i přes psychické obtíže, a dnes je na vrcholu kariéry. Daří se jí i v osobním životě a už pár měsíců je vdanou...
Jak předejít nachlazení. Tipy pro silný imunitní systém na podzim
Nechcete s prvními podzimními plískanicemi skončit v posteli s nachlazením nebo chřipkou? Je nejvyšší čas něco pro to udělat. Vyzkoušejte tyto ověřené tipy, které vám pomohou.
Jak s dětmi mluvit o rozvodu: neodbývejte otázky a ujistěte je o lásce
Není to jednoduché ani pro dospělého. Jak ale vysvětlit rozpad rodiny těm nejmenším, kterým úplně změní život?
Dopřejte si odpočinek od lidí. Chtít být sám je normální a prospívá
Přátelé a známí jsou pro lidský život opravdu velmi důležití. Někdy je ale potřeba být sám a dobít si sociální baterky. Proč? Má to spoustu benefitů.
Mořská panna, želé i skleněné nehty. Trendy z TikToku, které nesmíte minout
Na rozdíl od módních přehlídek ukazuje TikTok nejnovější kosmetické a módní trendy v nositelné podobě. Kromě nejnovějších inspirací navíc sledující zahrne i jednoduchými návody a triky. Je libo...
Voňavé a šťavnaté švestky. Jak s nimi v kuchyni kouzlí známí foodblogeři?
Švestky patří mezi nejoblíbenější plody českého podzimu – jejich sladká chuť i široké možnosti zpracování z nich dělají surovinu, která si zaslouží zvláštní pozornost. A protože nás zajímalo, co...
Clafoutis s meruňkami
Střední
30 min
Vyzkoušejte výborný francouzský moučník.
Skoncujme s nadávkami plnoštíhlým, říká iniciátorka petice proti fatfobii
Harmony Albertini se živí jako plus size modelka a influencerka. Ještě do nedávné doby byla vcelku spokojená a narážky na svou postavu si tolik nepouštěla k tělu. Pohár její trpělivosti však přetekl,...
Známé krásky milují pohodlí. Inspirujte se jejich osobitou pyžamovou módou
Nechce se vám někdy převlékat z pyžama a nejraději byste ve svém spacím „úboru“ trávili celý den? Nejste v tom sami. I světové celebrity milují pohodlí. Podívejte se do naší galerie, kdo bez okolků...
Artróza a artritida nejsou totéž. Hlavní rozdíly, které musíte znát
Jde o nemoci kloubů, ale každá je jiná a jinak bolí. Artróza po námaze, artritida může probudit i ve spánku. Na každou také zabírá něco jiného. Jaké jsou příčiny těchto onemocnění a jaká léčba na ně...
Prodej stavebního pozemku se zahradou, 3693 m2, Radějov
Radějov, okres Hodonín
3 725 000 Kč
Malými krůčky k velkým změnám. Nové návyky mají hlavně bavit
Nejste ve svém životě spokojení a rozhodli jste se to změnit? Jenže odhodlání někdy brzy vyprchá. Zkuste na to jít pomaličku, doslova po atomech…
Dostaňte pleť znovu do formy. Teď potřebuje hlavně hydratovat
Dopřejte pokožce pořádnou regeneraci. Po horkém létě si ji zaslouží. Poradíme vám, čím se natřít, abyste nebyla vyschlá jako Sahara a zůstala hebká a zářivá i dlouho po prázdninách.