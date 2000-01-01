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Na sport, k sukni, k šatům nebo šortkám. Podkolenky a nadkolenky se dají nosit mnoha způsoby a navíc jsou teď opět po letech v kurzu. Podívejte se do naší galerie, jak je vynesly slavné krásky. Fantazii se při vybírání outfitů meze nekladou a podkolenky můžete obléknout kdykoli.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Bethany Mota je americká video blogerka, módní návrhářka a podnikatelka, která se stala jednou z prvních a největších globálních celebrit éry YouTube. A díky tomu tak byla pod drobnohledem módních guru, kteří sledovali každý její krok. Ne vždy se jí outfit podařilo sladit, ale v tomto případě nešlápla vedle.
Autor: Profimedia.cz
Claudia Romani je známá italsko-americká modelka, influencerka a mediální osobnost. Proslavila se především svými odvážnými snímky, focením pro prestižní pánské časopisy a svým nadšením pro fotbal. A protože ráda provokuje, nasadila si i na in-line brusle sexy černé podkolenky.
Autor: Profimedia.cz
Rina Sawayama je uznávaná japonsko-britská zpěvačka, skladatelka, modelka a herečka, která žije v Londýně. Patří k nejvýraznějším tvářím moderního popu a je známá svou hudební všestranností, kdy kombinuje pop, nu-metal, rock, R&B a elektronickou hudbu. A ráda experimentuje i v módě. K teniskám na platformě oblékla bílé podkolenky.
Autor: Profimedia.cz
Cindy Kimberly je světoznámá nizozemsko-španělská modelka, influencerka a podnikatelka. A jako stále sledovaná hvězda ladí outfity i v případě, že by šla jen ven s odpadky. V ulicích New Yorku vynesla bílé podkolenky.
Autor: Profimedia.cz
Halsey je úspěšná americká zpěvačka, textařka a aktivistka. Do povědomí veřejnosti se dostala v roce 2014 poté, co začala vydávat vlastní hudbu na sociálních sítích. Proslavila se svým jedinečným hlasem, upřímnými texty a propojováním popu s alternativní hudbou. A mimo jiné i svými modely. Do společnosti často vychází v outfitech, na které by si troufl málokdo.
Autor: ČTK
Addison Rae je americká zpěvačka, herečka, tanečnice a jedna z historicky nejúspěšnějších influencerek na světě. I ona si oblíbila podkolenky.
Autor: Profimedia.cz
Hudson Williams je kanadský herec, scenárista a režisér a je znám svým kontroverzním oblékáním. I on tak do společnosti vynesl podkolenky.
Autor: Profimedia.cz
Sarah Silvermanová je populární americká komička, herečka, scenáristka a producentka. Patří k nejvýraznějším osobnostem současné americké stand-up comedy. Módu miluje a v podkolenkách vyrazila do města.
Autor: Profimedia.cz
Regina Kingová je úspěšná americká herečka a režisérka, která patří k nejuznávanějším osobnostem současného Hollywoodu. Během své kariéry získala celou řadu prestižních ocenění, včetně Oscara a čtyř cen Emmy. A i taková hvězda si oblíbila sportovní nadkolenky.
Autor: Profimedia.cz
Lea Michele je americká herečka, zpěvačka a spisovatelka. Celosvětově se proslavila především rolí Rachel Berry v populárním hudebním seriálu Glee (2009–2015), za kterou získala nominace na ceny Emmy a Zlatý glóbus. A ráda na své ladné nožky obléká nadkolenky.
Autor: Profimedia.cz
Caylee Cowanová je americká filmová a divadelní herečka, která představuje jednu z mladých tváří současného Hollywoodu. A ráda se obléká jako typická americká teenagerka. I ona si navlékla podkolenky.
Autor: Profimedia.cz
Holly Madisonová je americká televizní osobnost, modelka, spisovatelka a moderátorka. I na běžné pochůzky vyrazila v podkolenkách s červenými proužky.
Autor: Profimedia.cz
Kendra Wilkinsonová je americká televizní osobnost, modelka a realitní makléřka. Podkolenky nasadila, když šla trénovat na ovál.
Autor: Profimedia.cz
Mckenna Grace je úspěšná americká herečka a zpěvačka a influencerka. A ráda si pohrává se všemi outfity, které vynáší do společnosti.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka Rita Ora navlékla podkolenky k černým lodičkám a jinak sportovnímu outfitu.
Autor: Profimedia.cz
Nikki Glaserová je populární americká stand-up komička, herečka, rozhlasová a televizní moderátorka. A potrpí si na módu.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Bella Thorne už toho světu ukázala mnoho, v poslední době ale s outfity přibržďuje a chce být elegantní.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Delilah Belle Hamlinová a její tyrkysové podkolenky dokonce doplněné o kopačky.
Autor: Profimedia.cz