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Jordan Roth je jedna z nejvýraznějších, nejvlivnějších a nepřehlédnutelných osobností současné americké kultury. Působí jako sedminásobný držitel ceny Tony, divadelní producent, kreativní ředitel, módní ikona, performativní umělec a nyní i jako herec. Podívejte se na jeho jedinečný styl.
Autor: koláž iDNES.cz
Narodil se do vlivné newyorské rodiny. Jeho matkou je realitní magnátka a divadelní producentka Daryl Rothová. Vystudoval filozofii a divadlo na Princetonské univerzitě a později získal titul MBA na Columbia Business School.
Autor: AP
Patnáct let působil jako prezident a většinový vlastník Jujamcyn Theaters, jedné z největších sítí divadel na Broadwayi. V současnosti působí jako kreativní ředitel společnosti ATG Entertainment.
Autor: AP
Jako producent stojí za některými z nejúspěšnějších a nejprogresivnějších muzikálů a her moderní Broadwaye. Mezi jeho sedm ocenění Tony Award patří produkce titulů jako Hadestown, Moulin Rouge! nebo Kinky Boots.
Autor: Reuters
Na prosinec roku 2026 nyní například připravuje premiéru ambiciózního nového muzikálu Galileo v broadwayském Shubert Theatre.
Autor: Reuters
Jordan Roth je vnímám jako obhájce radikálního sebevyjádření. Módu nebere jen jako oblečení, ale jako narativní médium a politicko-umělecký manifest.
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Pravidelně se umisťuje na seznamech nejlépe oblékaných lidí světa v časopisech jako Vogue, GQ či WWD. Je pověstný svými dramatickými róbami genderově fluidního charakteru, které boří tradiční hranice pánské módy.
Autor: Reuters
Stal se legendou červeného koberce na prestižním Met Gala, kterého se zúčastnil již osmkrát za sebou.
Autor: Reuters
Láska k módě je u Jordana znát na první pohled. „Móda nemá hranice. Dává možnost vyjádřit osobnost každého z nás,“ rozplýval se Roth.
Autor: Reuters
V současnosti ho můžete vidět v seriálu Střepy, který je aktuálně v Česku k vidění na streamovací stanici Disney+. A právě ve své nové roli si může plně užívat svou vášeň pro módu. Hraje zde například po boku herce Homera Gerea, jehož otcem je Richard Gere. Roth v seriálu ztvárnil temnou a výraznou vedlejší roli Stevena Reinhardta. Pro tuto roli si Roth sám navrhoval vizuální identitu inspirovanou Davidem Bowiem, britskou novoromantickou scénou 80. let a pařížskými přehlídkovými moly. Kritici i diváci jeho výkon označili za magnetický a pro druhou sérii (plánovanou na rok 2027) se s ním opět počítá.
Autor: AP
Největší Jordanovou oporou je jeho partner, který ho doprovází na všechny společenské akce a je jeho pravou rukou. Společně vychovávají dvě děti.
Autor: Profimedia.cz
V paměti utkvěl jeho model od Iris van Herpenové, který po rozpažení rukou vytvořil iluzi celého divadelního sálu.
Autor: Profimedia.cz
V posledních letech se etabloval jako uznávaný performativní umělec v rámci žánru, který sám nazývá Narrative Fashion Performance (příběhová módní performance).
Autor: Profimedia.cz
Během pařížského týdne Haute Couture v roce 2025 debutoval v muzeu v Louvru s představením Radical Acts of Unrelenting Beauty, kde za pomoci módy a pohybu transformoval statické ikony muzea v živé umění.
Autor: Profimedia.cz
V květnu 2026 představil v Benátkách (v Palazzo dei Fiori) performanci, při níž za doprovodu diváků dekonstruoval a znovu sestavoval velkoformátové vinylové tisky renesanční malířky Irene di Spilimbergo.
Autor: Profimedia.cz
Jordan Roth žije otevřeně jako člen LGBTQ+ komunity. Jeho manželem je známý literární a producentský agent Richie Jackson. Společně žijí v New Yorku.
Autor: Profimedia.cz
Ačkoliv je dnes Jordan Roth vnímám spíše jako umělec, jeho mocenská základna leží v divadelním byznysu. Dlouhá léta vlastnil a vedl společnost Jujamcyn Theaters, která spravovala pět klíčových broadwayských domů (St. James, Al Hirschfeld, August Wilson, Eugene O’Neill a Walter Kerr Theater).
Autor: Profimedia.cz
V rámci expanze a strategického posílení došlo k obří fúzi Jujamcyn Theaters s mezinárodním gigantem ATG Entertainment (Ambassador Theatre Group). Roth se díky tomu stal jedním z největších akcionářů spojené skupiny a převzal prestižní roli kreativního ředitele (Creative Director) celé globální sítě. Tento krok mu uvolnil ruce k tomu, aby se mohl více věnovat herectví a vizuálnímu umění, zatímco si udržel obrovský vliv na to, jaká představení na Broadwayi dostanou prostor.
Autor: Profimedia.cz
V srpnu 2026 přinesl magazín Vanity Fair rozsáhlý profil o Rothovi, který poodhalil zákulisí tvorby jeho extrémních módních kreací, zejména té z květnového Met Gala 2026 od Roberta Wuna.
Autor: Profimedia.cz
Model inspirovaný malbou Pygmalion a Galatea od Jeana-Léona Gérôma byl mistrovským dílem inženýrství. Roth na sobě musel celou noc nosit skulpturu vážící bezmála 16 kilogramů (35 liber), která mu vyrůstala ze zad a objímala ho kolem ramen. Roth v rozhovoru přiznal, že testování konstrukce bylo fyzicky extrémně náročné, protože se designéři snažili vyhnout tomu, aby konstrukce vypadala „příliš mimozemsky jako ze Star Treku“, a cílili na čistou renesanční poezii. Šaty nakonec neoficiálně pojmenovali „Sisyfos“
Autor: Reuters
Roth propojuje svět vrcholového broadwayského byznysu s avantgardní vysokou módou a vizuálním uměním. Každý jeho módní výstřelek je okamžitě středem zájmu všech módních guru.
Autor: Profimedia.cz
Nejvíc na světě je pro něj však důležitá rodina. Staršího syna Jacksona má manžel Rotha z původního manželství. Mladšího Leviho si pak pořídili společně a odnosila jim ho náhradní matka.
Autor: Profimedia.cz
Roth do postavy Stevena Reinhardta v seriálu Střepy promítl svou lásku k módě. Ve spolupráci s oceňovanou kostýmní výtvarnicí Ryan Murphyho, Lou Eyrich, navrhl pro Stevena vizuální styl definovaný jako „camp estetika 80. let“ plný prvků z přehlídek v Paříži.
Autor: Profimedia.cz
Jeho debutové představení se odehrálo přímo na nádvoří Cour Marly během pařížského týdne Haute Couture. Šlo o cyklus tří živých vystoupení před publikem, ve kterém seděly špičky módního průmyslu jako Zac Posen nebo Thom Browne.
Autor: Profimedia.cz
Jordan se přátelí s mnoha hvězdami současnosti. Je v kolektivu velmi oblíbený a jeho kolegové ho považují za ikonu.
Autor: Profimedia.cz
Často rád volí oblečení, které nosí především ženy. Dříve míval krátce střižené vlasy, nyní si je nechává dorůst, nosí boty na podpatku a nevyhýbá se žádnému ženskému kousku oblečení.
Autor: Profimedia.cz
Kromě produkování a hraní se Jordan Roth dlouhodobě věnuje také kultivaci divadelní komunity. V New Yorku moderuje populární sérii hloubkových rozhovorů pod názvem Broadway Talks v kulturním centru 92NY (dříve 92nd Street Y), kde zpovídá největší herecké a pěvecké hvězdy současnosti o jejich tvůrčím procesu a psychologii herectví.
Autor: Profimedia.cz
I díky této práci navázal mnohá hluboká přátelství. Jako například s herečkou Lisou Rinnou.
Autor: Profimedia.cz
Divadelní producent Jordan Roth a jeho manžel, hledač talentů a producent Richie Jackson, se seznámili v červnu 2003 během předávání divadelních cen Tony Awards. Richie Jackson během jedné z reklamních přestávek v přímém přenosu přišel za Jordanem Rothem a sám se mu představil. Po krátkém seznámení se Richie vrátil na své místo vedle svého přítele a klienta Harveyho Fiersteina. Později přiznal, že po zbytek večera Jordana fascinovaně pozoroval, zatímco Jordan si toho tehdy vůbec nevšiml. O několik týdnů později si naplánovali první společnou schůzku. Richie pozval Jordana do kina na dokument Capturing the Friedmans (Vše o Friedmanových). Přestože šlo o těžké rodinné drama, které by většinu lidí spíše od romantiky odradilo, pro ně to byl moment, kdy si uvědomili, že si mají co říct.
Autor: Profimedia.cz