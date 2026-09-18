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KVÍZ: 50× Harry Potter! Znáte kouzelnický svět i v těch nejmenších detailech?
Jste milovníky kouzelnického světa Harryho Pottera? Pojďte to dokázat. Připravili jsme 50 otázek pro fanoušky, kteří už dávno vědí, co je to Expelliarmus, a chtějí zjistit, jestli je nezaskočí něco...
Kdo vládne Instagramu v Evropě? Podívejte se na hvězdy jednotlivých zemí
Kdo má nejvíc sledujících na Instagramu v jednotlivých evropských zemích? S přehledem kralují sportovci v čele s fotbalisty. Některé země ale překvapily a sportovci se rozhodně na nejvyšších příčkách...
Houbaření, chalupa i letadýlka. Co jsme za socialismu dělali ve volném čase
Z dnešního pohledu to vypadá, že život v socialistickém Československu plynul tak nějak pomaleji a méně hekticky. A asi tomu tak i bylo. Strana a vláda se sice snažila propagandisticky využívat i...
Sláva, zpackané operace i mateřství. Jak dnes žijí slavné supermodelky
Byly krásné, bohaté a tak slavné, že jejich jména znali i lidé, kteří nikdy neotevřeli Harper’s Bazaar ani Vogue. V devadesátých letech se z nich staly celebrity, které chodily po molech, objevovaly...
Mohla plakat do polštáře, ale všem vytřela zrak. Diana a její šaty pomsty
Tři roky ležely ve skříni, než si je princezna Diana konečně oblékla. Černé minišaty se jí zdály příliš odvážné. V létě 1994 se však chtěla ukázat. Její manžel, princ Charles totiž veřejně přiznal,...
Outdooroví pomocníci pro túru i na kolo. S těmito kousky vás nic nepřekvapí
Naplánujte si trasu a vyrazte. Mobil vezměte do ruky až večer, kdy si s potěšením v aplikaci přečtěte, kolik jste zdolali kilometrů. Je to krásný pocit!
Poznáte fešáky z kriminálek? Tito vyšetřovatelé pobláznili celé generace
Podívejte se do galerie na desítky fešáků, kteří zazářili jako vyšetřovatelé v seriálech a filmech a diváci si je zamilovali. Hlavně dámy na nich mohly oči nechat. Nutno ale uznat, že obdivuhodné...
Mohla plakat do polštáře, ale všem vytřela zrak. Diana a její šaty pomsty
Tři roky ležely ve skříni, než si je princezna Diana konečně oblékla. Černé minišaty se jí zdály příliš odvážné. V létě 1994 se však chtěla ukázat. Její manžel, princ Charles totiž veřejně přiznal,...
Srdce dnes opravíme i bez otevření hrudníku, říká kardiolog Miroslav Hudec
Dříve se léčba závažných srdečních vad často neobešla bez velké operace. Dnes je však lékaři dokážou vyřešit mnohem méně invazivním způsobem. O současných možnostech jsme si povídali s Miroslavem...
Horoskop pro každé znamení na 39. týden roku 2026
Září nemilosrdně finišuje - náš čeká jeho poslední týden a také příchod astronomického podzimu. Jak se nám v těchto dnech bude dařit podle hvězd? Blíženci, vám se ozvou staré potíže, možná si...
Pokud jste ve stresu, tělo vám to pod vodou okamžitě vrátí, líčí freediverka
Blanka Hašková se už dvanáct let věnuje freedivingu, tedy potápění na jeden nádech. Největší hloubka, do níž se dostala, byla téměř padesát metrů. „Na začátku musíme překonat velký tlak vody, zhruba...
Kdy už rakovina v rodině není náhoda? Genetička popsala varovné signály
Rakovina v rodině nemusí postihnout řadu příbuzných, aby měli lékaři důvod zbystřit. Někdy stačí jediný případ v rodině, upozornila v online rozhovoru se čtenáři iDNES.cz klinická genetička Monika...
Jordan Roth: Módní ikona, která inspiruje muže i ženy
Jordan Roth je jedna z nejvýraznějších, nejvlivnějších a nepřehlédnutelných osobností současné americké kultury. Působí jako sedminásobný držitel ceny Tony, divadelní producent, kreativní ředitel,...
Jak rychle jde zhubnout po 50? Pět kilogramů zabere 10 týdnů
Po padesátce už není cílem shazovat kilogramy co nejrychleji. Snaha o drastický úbytek totiž často nepálí především tuk, ale vzácnou svalovou hmotu a kostní denzitu. Rozumné tempo kolem půl kilogramu...
Ať v září zazáříte. Péči věnujte celému tělu, po létě to potřebuje
Během přechodu mezi dvěma ročními obdobími se nemění jenom šatník – vyplatí se lehce upravit i kosmetickou rutinu. Stačí pár jednoduchých kroků a svěží letní vzhled vám vydrží ještě dlouhé týdny.
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Vlasy po létě volají po záchraně. Dopřejte jim hydrataci a správnou péči
Péče o vlasy, to je vlastně kolotoč, který se nikdy nezastaví, chcete-li mít kadeře silné, lesklé, vyživené, prostě v dobré kondici. Nyní, na konci léta, potřebují vlasy hlavně hloubkově hydratovat....
České ženy jako by v historii neexistovaly, míní Bláznivá dějepisářka
Historie není jen o tupém memorování letopočtů, ale naopak nabízí spoustu zajímavých lidských příběhů, ukazuje na svém instagramovém profilu Bláznivá dějepisářka Jana Kudrnová. V podcastu NA KAFI...