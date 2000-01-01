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Podívejte se do naší galerie na slavné ženy, které neřeší celulitidu, strie ani jiné zdánlivé nedokonalosti a hrdě ukazují nohy a zadeček v krátkých šortkách. Inspirujte se módou VIP krásek na horké letní dny. Fantazii v oblékání se meze nekladou a tyto ženy se rozhodně nestydí ukázat pravé já.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Herečka Selena Gomezová je známá tím, že neřeší, co si o ní myslí ostatní. Nebojí se tak ukázat v outfitu, na který by si jiné její slavné kolegyně zřejmě netroufli. V tomto případě odhalila zadeček v krátkých džínových šortkách.
Autor: Profimedia.cz
Hudebnice a herečka Ariel Winterová vynesla šortky, které dělaly dojem, že každou chvíli z této VIP krásky musí spadnout. A rozepnuté je měla navíc proklatě nízko.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka Lady Gaga k džínovým šortkám vynesla dokonce i vysoké džínové kozačky. Na letišti byla okamžitě středem pozornosti.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka a herečka Bella Thorne miluje výstřední oblékání a v jejím případě je tento model ještě vcelku cudný. Pod kalhoty oblékla síťované punčochy. Z jejího outfitu by módní experti asi radost neměli, ale nutno uznat, že Bella zkrátka umí být svá a nic si z negativních komentářů nedělá.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Vanessa Hudgensová také bez okolků oblékne krátké kraťasy a ukáže zadeček. Ještě aby ne, když má postavu jako lusk.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Ana Braga sice vynesla hodně provokativní kraťasy, ale aby zabránila případnému obřímu faux pas, navlékla na sebe pod šortky navíc ještě silonky.
Autor: Profimedia.cz
Když se pak ohýbala kvůli spadlým klíčům, neodhalila tak rozhodně víc, než původně zamýšlela.
Autor: Profimedia.cz
Kráska Alessandra Ambrosio jako modelka na své postavě ustavičně dře, takže může vystavit nožky a nemusí řešit jakékoli nedokonalosti. V krátkých džínových šortkách vynikly její svaly.
Autor: Profimedia.cz
Modelka a influencerka Jasmine Sandersová volí na cestování pohodlnost. Do exotické destinace tak zvolila na cesty krátké džínové šortky.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Lottie Mossová vynesla rafinovaný model. Na sobě měla plavky, které doplnila o rozepnuté šortky.
Autor: Profimedia.cz
Herečka a modelka Jessica Hartová ukázala zadeček v ultra krátkých šortkách z džínoviny.
Autor: Profimedia.cz
Influencerka a televizní osobnost Emma Hernanová v džínových šortkách vyrazila v Los Angeles na nákupy.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Emily Ratajkowski byla neodolatelná v šortkách z imitace kůže, které doplnila o košili ze stejného materiálu.
Autor: Profimedia.cz
Americká raperka Coi Leray vynesla krátké šortky i ultra krátký top a ukázala namakané tělo.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Gia Skova si vykračovala ulicemi Hollywoodu v krátkých džínových šortkách.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Bella Hadidová vypadala, jako by vylítla v rychlosti z bytu ve spodním prádle. Ve skutečnosti se ale jednalo o model SKIMS od Kim Kardashianové a v žádném případě nešlo o prádlo.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Joy Corriganová si zahrála na sexy kovbojku v modelu, který na první pohled též připomínal spíš spodní prádlo.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Eva Longoria ukázala prádlo i zadeček v průhledných šortkách na pláži, kde vybírala hračky do vody pro svého syna.
Autor: Profimedia.cz