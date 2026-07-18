|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
KVÍZ: Jak dobře znáte legendární československé seriály? Otestujte se v 50 otázkách
Seriály v socialistickém Československu sledovaly miliony diváků a jejich kouzlo u některých nezmizelo ani po desetiletích. Pořád je vídáme v televizních reprízách, některé hlášky zlidověly a postavy...
Módní ozvěny Varů. Celebrity mají vkus, na jejich modely ale brzy zapomeneme. Až na jeden
Jubilejní šedesátý ročník filmového festivalu v Karlových Varech je u konce. Nešlo jen o přehlídku filmů, ale také zajímavých módních počinů. Nyní můžu směle vynést konečný ortel: české hvězdy si...
Hvězdy, které zvolily místo přepychu skromný život a radost z maličkostí
Mohly by žít jako králové, ale raději volí skromný život, protože jim stačí málo. Řeč je o slavných hvězdách, které peníze nerozhazují a radují se z maličkostí. Podívejte se do naší galerie, o koho...
Tyto slavné ženy vystřídaly nejvíce partnerů. Některé se vdávaly opakovaně
Podívejte se do galerie na slavné ženy, které vystřídaly za svůj život větší počet partnerů. Některé se s nim dostaly až před oltář a se svatbami rozhodně nešetřily. Jiné si užívaly a žádný papír k...
Nejkrásnější páry světa? Tito slavní fešáci okouzlili stejně půvabné ženy
Jsou slavní, krásní, úspěšní a obdivovaní. A vybrali si k sobě ženy, které na tom jsou stejně. Řeč je o slavných fešácích, kteří tvoří pár s krásnými slavnými ženami. Podívejte se do galerie, o jaké...
Krásná učitelka trpí vzácnou nemocí. Kvůli otokům ji nepoznávají ani blízcí
Claire Titteringtonová byla ještě před pár lety úspěšnou a oblíbenou učitelkou a žila život, o kterém snila. Pak přišla krutá rána v podobě diagnózy, která její život převrátila na ruby. Kvůli...
Pět šatů, obřad v Itálii a nikomu ani muk. Slavné nevěsty mění svatební trendy
Svatební sezona je v plném proudu a kromě soukromých obřadů našich blízkých má letos veselku i množství známých žen. Přístup populárních hudebnic a topmodelek k bílé garderobě je ovšem velmi...
Šaty stvořené pro Wimbledon. Tak se Kate obléká na kurty už od roku 2011
Zelená k tenisu neodmyslitelně patří. Princezna z Walesu tuto barvu volí pravidelně, ani v roce 2026 neudělala výjimku. Na finále žen ji navíc doplnila jasně červenou, a vzácně se tak sladila s...
Slunce je náš spojenec. Dodává nám déčko, řídí náš cyklus
Stačí, aby nám poslalo do oken pár hřejivých paprsků, a hned se člověku lépe vstává. Sluneční aktivita má na nás mnohem větší vliv, než se na první pohled zdá. Věděli jste, co všechno umí?
Když rozhodují minuty. Základy první pomoci, které mohou zachránit život
Ocitnout se v situaci, kdy bude potřeba ochránit zdraví, nebo dokonce život, může každý z nás. Je dobré být na to připraven. Poradíme vám, jak zvládnout první pomoc.
Celulitidu ani strie neřeší. Slavné krásky hrdě ukazují nohy v šortkách
Podívejte se do naší galerie na slavné ženy, které neřeší celulitidu, strie ani jiné zdánlivé nedokonalosti a hrdě ukazují nohy a zadeček v krátkých šortkách. Inspirujte se módou VIP krásek na horké...
Co dávali do zmrzliny staří Řekové? 15 faktů o zmrzlině, které vás překvapí
V sobotu 18. července slavíme mezinárodní den zmrzliny. Která příchuť vznikla dřív? Kde vzali američtí námořníci v roce 1945 svou oblíbenou ledovou pochoutku? A proč vás po snědení pár kopečků bolí...
Horoskop pro každé znamení na 30. týden roku
Nový týden přináší příležitosti, nečekané zvraty i chvíle, kdy se vyplatí zpomalit a naslouchat vlastní intuici. Jak to vidí hvězdy? Panny, zpomalte, bude vám lépe. Ryby, všichni si myslí, že...
Podprsenka skryje asymetrie i prázdná prsa. A střídejte tvary, radí odbornice
Šárka Křivánková pracuje jako brafitterka. Už dvanáct let pomáhá ženám s výběrem dobře padnoucího prádla. „Nejčastější chybou bývá, že si ženy kupují podprsenku s příliš velkým obvodem, aby je...
Hvězdy, které zvolily místo přepychu skromný život a radost z maličkostí
Mohly by žít jako králové, ale raději volí skromný život, protože jim stačí málo. Řeč je o slavných hvězdách, které peníze nerozhazují a radují se z maličkostí. Podívejte se do naší galerie, o koho...
Prodej, Byt 3+1, Mariánské Lázně, ul. Karlovarska
Karlovarská, Mariánské Lázně, okres Cheb
3 800 000 Kč
Jak zhubnout 20 kg: kalorický deficit, jídelníček a diety, které fungují
Rozhodnutí hubnout 20 kg často přichází ve chvíli, kdy se rozvine obezita a stoupající hodnota BMI začne signalizovat zdravotní potíže. Výrazná nadváha není jen estetickým problémem. Správně...
Hrdí Střelci i nedůtklivé Panny. U kterých znamení s láskou nepochodíte
Neskutečně vás přitahují, jenže ani za mák se jim nedostanete pod kůži. Jako by vůbec nebyli stvořeni pro lásku. Některá znamení mají kolem sebe auru nedotknutelnosti. Obecně takové nastavení vzniká,...