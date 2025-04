Podívejte se do naší galerie na významné světové osobnosti, které se rozhodly kopírovat šaty slavných VIP krásek, nebo dokonce obléct ty samé historické šaty. Komu ikonické róby sluší víc, posuďte...

Začarovaný kruh obezity. Jak stres a geny ovlivňují hubnutí

Je to obrovský problém dnešní doby – lidstvo zkrátka tloustne. Do jaké míry je to ještě únosné? Jak poznat, že už jsme překročili nebezpečnou hranici a je potřeba povolat na pomoc odborníky?