Podívejte se do naší galerie na sexy a mnohdy až příliš odhalené modely, které v průběhu let vynesly slavné ženy na červený koberec na filmový festival v Karlových Varech. Někdy nedodržely dress code, jindy se mohly VIP krásky „rozšoupnout“ a náležitě si to užívaly. Přesvědčte se sami.
Autor: koláž iDNES.cz
Modelka Andrea Verešová letos na karlovarské BigBoard party na v pořadí již šedesátém filmovém festivalu v Karlových Varech vynesla fialové šaty s proklatě hlubokým dekoltem. Byla nepřehlédnutelná a sexy.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Zpěvačka Annet X oblékla na zahájení 60. ročníku filmového festivalu v Karlových Varech nepřehlédnutelné růžové šaty na míru z dílny českého návrháře Tomáše Němce. Podle módních expertů byla až příliš odhalená, ale podle fanoušků rozhodně velmi neodolatelná.
Autor: HerminaPress
Moderátorka Zorka Hejdová vynesla na šedesátý ročník filmového festivalu v Karlových Varech róbu od Marchesa. Model byl elegantní, na první pohled zapamatovatelný a také sexy.
Autor: HerminaPress
Herečka Dakota Johnsonová vynesla při přebírání Ceny prezidenta MFF Karlovy Vary černé sametové šaty bez ramínek z kolekce značky Mugler. Byla neodolatelná a sexy.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Sexy byla v šatech i herečka Martha Issová na MFF Karlovy Vary v roce 2025. Zvolila elegantní róbu, která byla ale také neodolatelná.
Autor: HerminaPress
Zpěvačka Kateřina Mátlová v roce na UniCredit party v Karlových Varech překvapila přítomné v červených šatech s výraznými rukávy od značky Gianni Dileo. Byla neodolatelná jako světové osobnosti na červeném koberci.
Autor: Herminapress
Herečka Jitka Schneiderová oslnila na letošním 60. filmovém festivalu v Karlových Varech róbou, kterou pro ni připravila návrhářka Zuzana Kubíčková. Na celkovém vzhledu se podílel stylista Honza Králíček. Herečka byla sexy jako hollywoodská filmová hvězda.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
V roce 2022 vynesla herečka Zuzana Stivínová na závěrečný ceremoniál MFF Karlovy Vary temně vínové sametové šaty. Róba byla ušitá z luxusního sametu s korzetovým vrškem, který doplňoval výrazný rozparek. Šaty pocházely z dílny slovenské návrhářky Zuzany Kubíčkové. Pod šaty zvolila herečka korzet od stejné návrhářky pro zdůraznění siluety. Model doplnila luxusními šperky značky Cartier, jejíž je dlouholetou ambasadorkou. A vypadala, jako by se vrátila přímo z Hollywoodu. Oslnivě krásná a sexy.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Herečka Hana Vagnerová pravidelně zdobí karlovarský festival těmi nejvkusnějšími róbami. Nezklamala ani v roce 2022, kdy červený koberec pokořila v lososových šatech a ukázala Hollywood vibes. Byla nepřehlédnutelná a sexy.
Autor: Herminapress
Herečka Jitka Čvančarová vzbudila největší rozruch na zahájení festivalu v Karlových Varech v roce 2021. Tehdy oblékla nepřehlédnutelnou, objemnou mohutnou modrou róbu. Tyto šaty s dlouhou vlečkou navrhl slovenský návrhář Boris Hanečka. Vzbudily tehdy velkou pozornost a rozdělily veřejnost na dva tábory. My se hlásíme k táboru, který má za to, že byla Jitka sexy.
Autor: Václav Šlauf, MAFRA
Moderátorka Lucie Šlégrová má krásné ženské tvary a v roce 2023 zvolila na zahájení filmového festivalu v Karlových Varech dokonalé elegantní šaty, které v sobě ale měly i jistou neodolatelnost a vypadala v nich sexy.
Autor: Herminapress
Herečka Marika Šoposká oblékla na zahájení Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary v roce 2022 elegantní hedvábné šaty s odhalenými zády české značky Chatty. Model vyrobený přímo na míru doplňovala otevřená záda a štíhlá silueta. Celý styling navíc podtrhly šperky od značky Antipearle a účes ve stylu mokrých vlasů. Ačkoli neukázala vpředu výstřih, přesto bylo náležitě sexy.
Autor: Herminapress
Velký rozruch vzbudil model spisovatelka Radky Třeštíkové v roce 2022. Přestože nesplnila dress code, ukázala svou dokonalou postavu a vytřela tak zrak všem hejtrům. Víc sexy už být nemohla.
Autor: Herminapress
Herečka Sara Sandeva zářila na zahájení karlovarského festivalu v roce 2023 v elegantní černé róbě s hlubokým výstřihem a odhalenými zády. Tento minimalistický a přitom výrazný model doplnila o profesionální make-up od Armani Beauty. Byla jednou z nejpřitažlivějších osobností tohoto večera.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Eliška Křenková na zahájení Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary v roce 2023 oblékla velmi odvážné černé šaty, které na první pohled působily jako cudná róba s rolákem a dlouhými rukávy, ale ve skutečnosti odhalovaly velký průstřih. Tento model od módního návrháře Lukáše Macháčka se skládal z černého přiléhavého body a průsvitného třpytivého kaftanu. Byla neodolatelná!
Autor: Profimedia.cz
Influencerka Dominika Myslivcová v roce 2024 na jednu z party na filmovém festivalu v Karlových Varech oblékla dokonalé sexy třpytivé koktejlové šaty s odhalenými rameny, které připomínají luxusní modely od návrhářů jako je Roberto Cavalli nebo Alexandre Vauthier.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Adéla Štroffeková na Campari party v roce 2024 vynesla rafinovanou rudou róbu, která podtrhla její křivky. Ukázala štíhlé bříško i naditý dekolt.
Autor: Profimedia.cz
Modelka a influencerka Lela Vémola se v roce 2024 do Karlových Varů vypravila ve smaragdově zelených upnutých šatech, které zvýraznily její větší ňadra i dokonale kulatý zadeček.
Autor: Profimedia.cz
Anna-Marie Kánská na filmový festival v roce 2024 oblékla nádhernou černou róbu, která odhalila pupík i ramena a doplnila ji o kabelku posetou kamínky. Její look působil luxusním a zároveň provokativním dojmem.
Autor: Profimedia.cz
Na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary v roce 2024 modelka Iveta Maurerová vynesla výrazný overal s flitry a „mokrým“ efektem, který vytvořilo sourozenecké návrhářské duo Poner.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka Žofie Dařbujánová vynikla v roce 2024 na MFF KV v bronzových šatech s dramatickým řasením a odvážným výřezem v pase.
Autor: Profimedia.cz
Manželka miliardáře Karla Komárka Štěpánka Komárková vynesla v roce 2025 na UniCredit Bank party luxusná model, který odhaloval její naditý dekolt.
Autor: Profimedia.cz
Modelka a Miss Simona Procházková vyrazila v roce 2025 na párty v Karlových Varech v jemně žluté róbě, která podtrhla její krásně štíhlý pas i dmoucí se ňadra.
Autor: Profimedia.cz
Moderátorka Veronika Farářová se v roce 2025 na party UniCredit Bank odvázala a vynesla model s velkým výstřihem a flitry.
Autor: Profimedia.cz
Marketingová specialistka Sarah Vu vynesla na 60. ročník festivalu KVIFF šaty od značky Jamie Collection. Vypadala opravdu krásně.
Autor: Profimedia.cz
Sexy byla na Moet Party v Karlových Varech v roce 2018 i modelka Simona Krainová, který oblékla černou róbu se zdobnými aplikacemi.
Autor: Profimedia.cz
Odvážnější model na UniCredt Bank party v roce 2018 vynesla spisovatelka Bára Nesvadbová.
Autor: Profimedia.cz
Podnikatelka Lenka Dragounová ráda svými outfity šokuje a nebojí se i více odhalit. Tyto šaty na sobě měla na zahájení 59. rodníčku MFF KV.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Džana Valjevacová na zahájení 56. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary v roce 2022 oblékla velmi odvážné průhledné šaty. Měly extrémní výstřih vpředu sahající až k rozkroku a hluboký výstřih vzadu, přičemž pod nimi měla pouze černá tanga. Tímto modelem na červeném koberci vzbudila obrovský rozruch.
Autor: Profimedia.cz
Influencerka Tatiana Žideková v roce 2022 na červený koberec na filmovém festivalu v Karlových Varech vynesla šaty, které odhalovaly více, než by se na takovou akci hodilo. Nutno ale uznat, že jí to velmi slušelo a byla neodolatelná.
Autor: Profimedia.cz
Eliška Dospivová vynesla na zahájení 56. ročníku MFF KV v roce 2022 velmi odvážný a odhalený model, který si sama navrhla. Šaty byly tvořeny pouze tenkými proplétanými pruhy látky, které daly vyniknout její vysportované postavě, ale zároveň kvůli minimu látky působily velmi provokativně.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Kristýna Schicková měla na UniCredit party v roce 2022 na sobě velmi odvážné těhotenské šaty. Model byl navržen tak, aby odhaloval rostoucí bříško. Šaty měly průstřihy, které zvýraznily její postavu a pro svůj styl bývala tehdy přirovnávána ke slavné zpěvačce Rihanně.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Gabriella Jiráčková měla na přehlídce návrhářky Debbie Brown na festivalu v Karlových Varech 2022 odvážné zlaté šaty. Tento model měl velmi hluboký výstřih a vysoký rozparek. Pro svou odvážnost se šaty staly terčem velké pozornosti médií.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka Zea letos na jubilejní 60. ročník MFF KV vynesla bílou róbu s velkým výstřihem. Byla neodolatelná.
Autor: Profimedia.cz
Na slavnostním zahájení 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary oblékla modelka Krystyna Pyszková třpytivé mořské šaty od návrhářského dua Poner. Tento elegantní tzv. „mermaid look“ jí pomohla doladit vizážistka a stylistka ze studia OMG Beauty By Dana. Její look byl dokonalý a zároveň sexy.
Autor: Profimedia.cz
Sexy a zároveň elegantní byly šaty, které letos vynesla na zahájení filmového festivalu v Karlových Varech modelka Taťána Makarenko.
Autor: Profimedia.cz
Lékárnice a modelka Jana Doleželová vždy sází hlavně na eleganci, ale nezapomíná ani na to, že může být i ve večerní róbě žena patřičně svůdná. Třeba jako právě v případě zahájení filmového festivalu v roce 2017.
Autor: Profimedia.cz
Moderátorka Inna Puhajková na Moet & Chandon Party v roce 2019 vyrazila ve zlatavých šatech, které rafinovaně odhalovaly její dekolt.
Autor: Profimedia.cz
Modelka a podnikatelka Nela Slováková rozhodně ví, jak své fanoušky rozpálit do ruda. Nemusí odhalovat bradavky ani ukazovat zadek, aby byla sexy. Třeba jako v roce 2016 na hotel Imperial Alianz party.
Autor: Profimedia.cz
Naditý dekolt v černých večerních šatech v roce 2021 ukázala na filmovém festivalu i bývalá modelka Gabriela Dvořáková.
Autor: Profimedia.cz
Velmi odvážný model vynesla v roce 2022 modelka Denisa Spergerová na přehlídce Zuzany Lešák Černé.
Autor: Profimedia.cz
Sexy mohou být i šaty s odhalenými zády. Důkazem je herečka Iva Pazderková, která tento model na MFF KV oblékla v roce 2022.
Autor: Profimedia.cz
V roce 2022 na červený koberec oblékla průhlednější róbu dcera herečky Veroniky Žilkové půvabná Kordula Stropnická.
Autor: Profimedia.cz
Na slavnostní zakončení 56. ročníku MFF KV zvolila modelka a herečka Elen Kejdová zajímavě řešený sexy overal.
Autor: Profimedia.cz
Velmi odvážný model vynesla na 52. ročník MFF KV modelka a herečka Barbora Mottlová. Se svou postavou si ale rozhodně tak odvážný model mohla dovolit.
Autor: Profimedia.cz
Dokonalá a neodolatelná byla na červeném koberci na 52. ročníku MFF KV ve večerní róbě herečka Kateřina Brožová.
Autor: Profimedia.cz