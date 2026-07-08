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Odvážné výstřihy i odhalená těla. Tohle jsou nejvíc sexy modely z Varů
Podívejte se do naší galerie na sexy a mnohdy až příliš odhalené modely, které v průběhu let vynesly slavné ženy na červený koberec na filmový festival v Karlových Varech. Někdy nedodržely dress...
Nostalgie s vůní táboráku. Zavzpomínejte na letní tábory v Československu
Ať už na vodě, nebo na louce u lesa, letní tábory byly v dobách Československa pro kluky a holky synonymem prázdnin. Zatímco jejich rodiče a prarodiče budovali socialismus, oni si užívali...
Slavné ženy, které stárnou s grácií. Plastiky odmítly a vypadají skvěle
Mohly by si dovolit plastiky, facelifty a jiné invazivní zákroky. Raději si však vybraly stárnutí s grácií a dobře udělaly. Řeč je o slavných ženách, které si každou vrásku hýčkají a vypadají...
Utratil miliony za dlouhověkost. Teď miliardář přiznal vážnou nemoc
Americký podnikatel Bryan Johnson investuje každoročně miliony dolarů do zpomalování stárnutí a jeho organismus patří k nejpečlivěji sledovaným na světě. Přesto oznámil, že trpí autoimunitní...
Plakala a jedla. Kamila v Extrémních proměnách zhubla polovinu své váhy
Kamila žila život ovládaný závislostí na jídle. V průběhu posledních osmnácti let si sice mnohokrát řekla: „Začnu hubnout v pondělí…“, ale pokaždé selhala. Chyběla jí pevná vůle dotáhnout věci do...
Cukrovka i infarkt. S tím vším nám pomůže vypadlý mléčný zub, popisuje lékař
Můžeme ze zubu vypěstovat svoje zdravé náhradní díly? Po kostní dřeni, tukové tkáni a pupečníku začínají lékařští výzkumníci odebírat kmenové buňky i z mléčných zubů. Jedna taková biobanka s tkáněmi...
Sedy lehy jsou škodlivý mýtus, říká v Rozstřelu fyzioterapeut olympioniků
Sedy lehy jako cesta k pevnému břichu? Podle fyzioterapeuta olympioniků Davida Vrbického jde o přežitý mýtus, který může lidem spíše uškodit. V Rozstřelu na iDNES.cz mluvil také o bolestech zad,...
Plus size a sexy. Slavné krásky, které si i s kily navíc svět zamiloval
Velké množství osobností se přiklání k hubnutí a používají k tomu injekce typu Ozempic. Některé osobnosti však stále hrdě ukazují kila navíc a odmítají hubnout tak, aby ve finále úplně ztratily samy...
Vyzrajte na bradavice dřív, než vám znepříjemní pobyt na koupališti
Ať už si je přinesete z bazénu, koupaliště, nebo tělocvičny, bradavice jsou nepříjemným společníkem, kterého se chceme zbavit co nejdříve. Často zkoušíme babské rady, které však bývají neúčinné. Jak...
Hladké a bez podráždění. Holení nohou není věda, ale zapomeňte na mýdlo
Stále více žen se snaží o „osvětu“ v tom, že mít chloupky je v pořádku. Úspěch ale nesklízejí. Až 90 procent dam dává přednost holení. Jak na něj bez začervenání, abychom si užily hladké a bezchlupé...
Co obléknout na západ slunce? Zlaté hodince ladí přírodní barvy a vzdušnost
Užijte si zlatou hodinku, ten magický okamžik, kdy letní slunce hladí krajinu nejkrásnějším světlem. Vzdušné šaty, zajímavé materiály a přírodní barvy jako by byly stvořeny právě pro takové chvíle...
Proč byste měli jíst více vlákniny každý den. Tyto důvody vás přesvědčí
S přibývajícím věkem se zpomaluje metabolismus, častěji trápí zácpa, kolísání cukru v krvi i přibývání na váze. Jednou z nejjednodušších změn, která může výrazně prospět trávení i celkovému zdraví,...
Plakala a jedla. Kamila v Extrémních proměnách zhubla polovinu své váhy
Kamila žila život ovládaný závislostí na jídle. V průběhu posledních osmnácti let si sice mnohokrát řekla: „Začnu hubnout v pondělí…“, ale pokaždé selhala. Chyběla jí pevná vůle dotáhnout věci do...
Terapie online vyvolá větší pocit bezpečí a jít jen pro prášky nic neřeší, líčí psycholožka
Čekací lhůty na sezení s psychoterapeuty mohou být v řádu týdnů, ale i rok. I proto někteří nabízejí možnost probrat své potíže on-line. „Pro některé typy lidí to může vzbuzovat větší nedůvěru, ale...
Odvážné výstřihy i odhalená těla. Tohle jsou nejvíc sexy modely z Varů
Podívejte se do naší galerie na sexy a mnohdy až příliš odhalené modely, které v průběhu let vynesly slavné ženy na červený koberec na filmový festival v Karlových Varech. Někdy nedodržely dress...
Otestujte ekologické čistící prostředky od značky Ukliď si a budete mít domov jako ze škatulky
Úklid s čistým svědomím a maximálním účinkem? Hledáme 40 testerek, které se svými rodinami vyzkouší šetrné a vysoce funkční čistící prostředky od...
Jak zhubnout 10 kg: kalorický deficit, jídelníček a trénink podle vědy
Snaha zhubnout 10 kg bývá pro lidi s nadváhou zlomovým krokem. Aby byl výsledek trvalý a nehrozil drastický jojo efekt, je nutné správně nastavit kalorický deficit i nový jídelníček. Zapomeňte na...
Květinová magie: léto voní po omamné růži i romantické pivoňce
V květinách oděná, květy hýčkaná, není to snad něco, o čem sní každá romantická ženská duše? Zahalte se do těchto vůní, léto a jeho květiny nám dávají spoustu možností