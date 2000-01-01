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Podívejte se do naší galerie na slavné krásky, které se nebojí odhalit ramena. Díky tomu mohou být sexy a neodolatelné, ale zároveň vkusně oblečené a ne příliš vyzývavé. Nemusí být extrémně štíhlé, a přesto s odhalenými rameny vypadají na společenských akcích božsky. Přesvědčte se sami.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Herečka Demi Moore v Cannes na promítání filmu La Vie d’une Femme vynesla v roce 2026 dokonalé večerní šaty fialkové barvy, které zakryly dekolt, ale ukázaly krásná ramena.
Autor: Profimedia.cz
Švédská popová hvězda Zara Larssonová si zahrála na mořskou pannu ve flitrované sukni a topu od Kevina Germaniera. I ona ukázala štíhlá ramena a vypadala božsky.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Lily Collinsová je velmi štíhlá a ramena ukazuje velmi ráda. Outfity, která právě tuto část těla odhalují, si velmi oblíbila,
Autor: Profimedia.cz
Herečka Nathalie Emmanuelová na SAG Awards vynesla velmi originálně řešenou róbu s obrovskou mašlí, která odhalila sexy ramena.
Autor: Reuters
Herečka Sydney Sweeney na cenách Emmy v Los Angeles odhalila, co mohla. Ukázala naditý dekolt i odhalená ramena.
Autor: AP
Herečka Ariana Grande v Los Angeles na Zlatých glóbech v roce 2026 vynesla černou róbu odhalující ramena.
Autor: AP
Zpěvačka Katy Perry na Vanity Fair Oscar Party v Los Angeles v roce 2025 poněkud vyděsila fanoušky svou velmi štíhlou postavou.
Autor: AP
Herečka Margot Robbie na Met Gala v New Yorku decentních elegantních šatech odhalila též ramena,
Autor: AP
Modelka a herečka Sophie Habboo na udílení cen Glamour Women Of The Year v Londýně upozornila na horní partie díky zajímavě řešeném střihu černých šatů.
Autor: AP
Herečka Megan Foxová v šatech, které zvýraznily hned několik partií. Dekolt, ramena i štíhlý pas.
Autor: Profimedia.cz
Italská televizní osobnost Fiammetta Cicogna na červeném koberci v Cannes v něžných elegantních šatech, které ovšem podtrhly naditý dekolt.
Autor: Profimedia.cz
Influencerka a modelka Marissa Machado oblékla na společenskou akci elegantní černý overal odhalující ramena.
Autor: Profimedia.cz
Herečka a choreografka Carlye Tamarenová odhalila ramena v zajímavě řešeném korzetu.
Autor: Profimedia.cz
Tuniku s květovaným vzorem vynesla do ulic u modelka Joanna Krupa a ukázala sexy ramena.
Autor: Profimedia.cz
V letních šatech odhalujících ramena vyšla do společnosti i modelka Alexa Chungová.
Autor: Profimedia.cz
Influencerka a příležitostná herečka Gabby Allenová vynesla top odhalující ramena k džínám.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Katie Holmesová zvolila dokonalý černý model na společenskou akci v New Yorku.
Autor: Profimedia.cz
Modelka a herečka Rosie Huntington-Whiteley v černé róbě ukázala Hollywoodu, co je opravdová elegance.
Autor: Profimedia.cz
Modelka a herečka Myleene Klassová vynesla model s odhalenými rameny do ulic Los Angeles.
Autor: Profimedia.cz
Něžná a sexy zároveň byla v krásných červených šatech s odhalenými rameny i herečka Sara Sandeva.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Lottie Mossová v krátké sukýnce i košili, na kterou by si troufl málokdo.
Autor: Profimedia.cz