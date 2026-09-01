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Potraviny, které vás nadopují bílkovinami. Těchto 30 vás možná překvapí
Chcete do jídelníčku dostat více bílkovin? Nemusíte hned sahat po proteinových tyčinkách a prášcích. Skvělé zdroje najdete mezi běžnými potravinami a některé vás množstvím proteinu možná překvapí....
Jejich přátelství bylo jen naoko. Slavné hvězdy, které se v soukromí nesnášely
Nic není tak růžové, jak se mnohdy na první pohled může zdát. A stejně jako sociální sítě, klamou i herecké výkony mezi kolegy na televizních obrazovkách. Podívejte se, kdo před kamerou musel hrát...
Ve škole ji šikanovali, dnes je z Demi Rose úspěšná modelka s božskými křivkami
Demi Rose dnes žije život snů, cestuje po světě a užívá si extrémní pozornost. Dříve ji ve škole šikanovali a myslela si, že už ji nic dobrého nečeká. Vyrostla z ní ovšem nádherná žena, kterou...
KVÍZ: Jak vypadaly známé osobnosti v době, kdy chodily do školy? Poznejte, kdo je kdo
Je tu zase začátek školního roku a my jsme pro vás připravili zábavný kvíz, který s touto institucí souvisí. Víte, které známé světové i české osobnosti jsou na fotkách? Některé se během let příliš...
Neodolatelná kráska Michelle Hunzikerová je sexy i před padesátkou
Za pár měsíců oslaví padesátku, ale stále vypadá jako holčička. Podívejte se do naší galerie na známou švýcarsko-italskou televizní moderátorku Michelle Hunzikerovou a její super tělo. Dříve se...
42 % dětí má vadné držení těla už na základní škole. Jak jim odlehčit tašku?
Pravidelný pohyb a zdravý životní styl jsou pro správný vývoj dětské páteře základ. Dnešní školáci však čelí kombinaci několika rizikových faktorů – od těžkých tašek přes hodiny statického sezení až...
Pětiminutový test může odhalit demenci. Pozor na nenápadné příznaky
Zapomínání jmen, opakování otázek nebo chyby při běžných činnostech. Jde jen o nesoustředěnost, nebo o příznaky demence? Napovědět může jednoduchý test.
Ovoce, které má šťávu. Vyneste citrony do ulic citrony i na zářijový stůl
Přeneste se do slunného Středomoří a nechte se okouzlit ikonickým motivem citronků, který v sobě nese optimismus a atmosféru bezstarostných dnů.
Kosmetické tipy, triky, vychytávky pro konec léta. Pleť vám poděkuje
My jsme si užívali dlouhé letní dny, dovolenou, slunce a zábavu, zatímco naše pokožka i vlasy čelily zvýšené zátěži. Pomozte jim nyní vhodnou kosmetikou a péčí.
Takto zaručeně nezhubnete. Kterých návyků se zbavit co nejdřív
Září je pro mnohé impulzem ke změně životního stylu a shazování nadbytečných kilogramů. A vůbec to není špatný nápad! Proč se nerestartovat po měsících, kdy jsme si dopřávali nadmíru. A přestože máme...
Zapomeňte na leden. Proč je právě září ideální čas pro nový životní restart
Zatímco kalendářní rok začíná uprostřed mrazivého ledna, naše vnitřní nastavení často funguje úplně jinak. Pro mnoho z nás je skutečným začátkem nového cyklu právě září. Vzduch se ochladí, končí...
Za výzkumem na Antarktidu. Vědkyně odhaluje, proč antibiotikům dochází dech
Za dobu své existence zachránila miliony životů. Dnes se však antibiotika pomalu stávají obětí vlastního úspěchu. Díky jejich širokému rozšíření si na ně bakterie rychle zvykají. Rychleji, než se...
Chtěla zhubnout, místo toho jí začala extrémně růst prsa. Teď se bojí usnout
Třicetiletá Tianna Moonová má obří ňadra, která jí extrémně rostou jen posledních pár let. Většinu života měla poprsí, které jí neobtěžovalo. Až nyní má problémy, které ji ohrožují na životě, a...
Příběh Blanky: „Mami, já tam nechci.“ Prvňáček odmítl jít do školy
Na první školní den jsme se připravovali celé měsíce a Matěj se do školy nemohl dočkat. Jenže před dveřmi třídy se všechno během několika minut změnilo. Z nadšeného prvňáčka se stal uplakaný kluk,...
Jak zhubnout břicho za týden? Tuk nezmizí, ale těchto 7 změn pas zmenší
Za sedm dní nelze rozhodnout, odkud tělo spálí tuk, ani si odcvičit několik centimetrů z pasu. Břicho ale může během týdne vypadat znatelně plošší, pokud ustoupí nadýmání, omezíte přebytek soli i...
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...
Adam Vopička částečně přišel o sluch, ale hudby se nevzdává. Jaké má plány?
Šestatřicetiletý hudebník Adam Vopička má za sebou dlouholetou kariéru v kapelách, je úspěšný i jako režisér, ale v současnosti si užívá svou hudební sólovou dráhu. Kromě toho má také osmiletého...
Co jíst a nejíst společně? Tyto kombinace jídla vás asi nepříjemně překvapí
Některé kombinace potravin k sobě neladí, ať už chuťově nebo ze zdravotního hlediska. Kterého párování byste se měli vyvarovat, i když by vás to ani nenapadlo?