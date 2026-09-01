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Sexy bez hlubokého výstřihu. Slavné krásky ukazují kouzlo holých ramen

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Odhalená ramena jsou sexy. Demi Moore v Cannes na promítání filmu La Vie d’une Femme (13. května 2026) Švédská popová hvězda Zara Larssonová si zahrála na mořskou pannu ve flitrované... Lily Collinsová/ Emily in Paris Nathalie Emmanuelová na SAG Awards (Los Angeles, 19. ledna 2020) Zoey Deutchová na Tony Awards v New Yorku (8. června 2025) Sydney Sweeney na cenách Emmy v Los Angeles (14. září 2025) Halle Berry v Cannes (14. května 2025) Ariana Grande v Los Angeles na Zlatých glóbech (11. ledna 2026) Katy Perry na Vanity Fair Oscar Party v Los Angeles (2. března 2025) Margot Robbie na Met Gala v New Yorku (4. května 2026) Munroe Bergdorfová na Fashion Awards (Londýn, 29. listopadu 2021)
Podívejte se do naší galerie na slavné krásky, které se nebojí odhalit ramena. Díky tomu mohou být sexy a neodolatelné, ale zároveň vkusně oblečené a ne příliš vyzývavé. Nemusí být extrémně štíhlé, a přesto s odhalenými rameny vypadají na společenských akcích božsky. Přesvědčte se sami.

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