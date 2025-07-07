Vlna veder ve městě nemusí být nepříjemná, pokud zvolíte správný a navíc stylový oděv. Podívejte se do naší galerie, co oblékají v letních dnech do velkoměsta slavné krásky. Milují denim, bílou, ale i černou. A za každou cenu se snaží být stylové. Sportovní styl je opět v sedle.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Gigi Hadidová si tentokrát s outfitem hlavu příliš nelámala. V jejím případě stačilo zkrátit staré džíny. Krátké tílko odhaluje vysportované tělo.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Georgia May Jaggerová zvolila ležérní outfit a doplnila ho o béžovou kabelku přes rameno.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Bella Hadidová ukázala v černých šortkách nožky. Rameno ležérně odkryla a stylový outfit byl na světě.
Autor: Profimedia.cz
Brazilská modelka Gizele Oliveira (na fotografii vpravo) kombinuje černé kousky s denimem.
Autor: Profimedia.cz
Málokteré sestry jsou tak sexy. Mary Holland Naderová, Brooks Naderová, Grace Ann Naderová a Sarah Jane Naderová jsou opravdu dokonalou „hříčkou“ přírody. Do města vyrazily v pohodlných outfitech. Brooks v superkrátkých šortečkách odhalila dokonalé nohy.
Autor: Profimedia.cz
Americká drag queen Gigi Goode miluje velmi extravagantní styl a nevynechává ho ani v případě obyčejné vycházky po městě.
Autor: Profimedia.cz
Americká modelka Aleali May kombinuje masivní výrazné šperky s jednoduchým stylem, jako je bílé tílko a kalhoty s kováním. Zároveň ale nechala rafinovaně vykouknout krajkovou podprsenku.
Autor: Profimedia.cz
Influencerka a rapperka Kitty Cash se toho nebojí. Ultra krátké kraťasy zkombinovala s delší mikinou, kterou nechala ležérně vykukovat.
Autor: Profimedia.cz
Kamarádky na život a na smrt modelky Hailey Baldwinová, Gigi Hadidová a Kendall Jnnerová vyrazily do víru velkoměsta sladěné. Volily kombinaci denimu a černé barvy. Kendall dokonce odhalila pod prosvítajícím topem ňadra.
Autor: Profimedia.cz
Moderátorka a modelka Peaches Geldofová (na fotografii vpravo) zvolila v minulosti ležérní krajkové šaty, které ledabyle ustřihla, aby si z nich vytvořila mini. V současnosti už je bohužel po smrti.
Autor: Profimedia.cz
Influencerky Anna McGannová, Kathy Bakerová, Eve Higginsová a Claire Bolesová zvolily do města v horký letní den pohodlné kraťasy.
Autor: ČTK
Modelka Lottie Mossová v háčkovaném topu a sexy černých kraťáskách spojila romantiku a rock dohromady.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Kristen Stewartová svým outfitem dokázala, že lze kombinovat sportovní styl a eleganci. Značkový outfit podtrhla černou kabelkou.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Lila Grace Mossová odhalila bříško a oblékla dlouhou bílou vzdušnou sukni. Její kamarádka sáhla po ležérních džínových kraťasech a asymetrickém topu, který je letos in.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Bella Hadidová v oversized bílé košili, sportovní lambadě a denimových kraťasech na procházce po městě. Outfit doplnila trendy minikabelkou.
Autor: Profimedia.cz
Dánská modelka Nina Agdalová si může směle dovolit krátký top a džínové kraťasy.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Rumer Willisová se svou kamarádkou v ulicích Los Angeles v outfitech ve sportovním stylu
Autor: Profimedia.cz
Americká modelka Amelia Gray Hamlinová vzbudila rozruch v ulicích Los Angeles, když si vyrazila v sexy sportovním kompletu.
Autor: IPA / Sipa Press / Profimedia, Profimedia.cz
Také běžné obyvatelky měst a turistky se dovedou obléci stylově. Letos k létu patří všechny odstíny hnědé a komplety, zde vidíte povedený outfit doplněný trendy kabelkou.
Autor: IPA / Sipa Press / Profimedia, Profimedia.cz
Krátké délky a módní pantoflíčky jsou letos nezbytnou součástí výbavy nejedné cestovatelky po evropských metropolích.
Autor: Luca Ponti / Zuma Press / Profimedia, Profimedia.cz
Šortky se zkracují, co to jde, a v módě jsou opět roztřepané okraje.
Autor: Luca Ponti / Zuma Press / Profimedia, Profimedia.cz
Kdo si netroufne na superkrátké džínové kraťásky, může se vyřádit na krátkém topu a nohy zahalit do lehoučkých volných kalhot.
Autor: Luca Ponti / Zuma Press / Profimedia, Profimedia.cz
Denimové kraťasy v mikrodélce jsou k vidění čím dál častěji, mnohdy právě v kombinaci s crop topy.
Autor: Profimedia.cz
Některé dívky to občas se zkracováním trochu přeženou...
Autor: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / ProfimediaVyfoceno: 07.07.25Přidáno: 07.07.25Fotograf:, Profimedia.cz
Když móda velí, tak musí z krátkých kraťasů vykouknout i příliš dlouhé kapsy.
Autor: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / ProfimediaVyfoceno: 07.07.25Přidáno: 07.07.25Fotograf:, Profimedia.cz
Léto a pohodlná móda k sobě patří. Při objevování krás starobylých měst jsou džínové kraťasy málem uniformou.
Autor: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia, Profimedia.cz
Bavlněné triko a kraťasy, to je dokonalá dvojka na letní výlety.
Autor: F&F