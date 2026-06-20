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Extra krátké šortky a crop topy. Sexy móda hvězdných krásek do horkých dní
Lesk, šňůrky i vykrojené kalhotky. Jaké jsou plavkové trendy na léto 2026
Balíte kufr na dovolenou k moři nebo se chystáte v nadcházejících horkých dnech vyložit na terasu? Máme pro vás ty nejaktuálnější plavkové trendy, jak byly k vidění na prestižních módních přehlídkách...
Tyto šaty nic neskrývají. Čím překvapily sexy krásky na červeném koberci
Předvést hluboký dekolt už je na červeném koberci celkem běžné, na odhalení zad si ale troufne málokterá slavná kráska. Ne každá má totiž tak výstavní záda, že je může ukazovat. Podívejte se do naší...
Lži a výmluvy. Jaro vážil 265 kilo, Extrémní proměny mu měly zachránit život
Nadměrná hmotnost u Jaroslava nebyla otázkou estetiky, nýbrž života a smrti. V pouhých 22 letech se projedl a prozahálel k neuvěřitelným 265 kilogramům. Po naléhání svých blízkých nakonec prozřel a...
Tyto slavné ženy po 60 vypadají fantasticky. Jaké je jejich tajemství?
Je jim přes šedesát let, ale jsou ve skvělé kondici, starají se o sebe a ukazují světu, že po šedesátce rozhodně život nekončí. Řeč je o slavných ženách z Česka i zahraničí, které si svůj věk...
Za slávou se skrývala bolest. Osudy hvězd, které neměly jednoduchý život
Osud si s hvězdami občas pohrál. Některé boj o život prohrály, jiné nad osudem zvítězily. V každém případě to hvězdy v naší galerii v životě jednoduché neměly. Podívejte se, o které české, ale i...
Nemá ani sedmdesát centimetrů, přesto je žena hvězdou modelingu
Třiadvacetiletá haitsko-americká modelka Wildine Aumoithe nemá sice život, jaký má většina lidí na světě, ale přesto si splnila obrovský sen a má práci svých snů. Měří jen něco málo přes šedesát...
Domácí bělení zubů vs. ordinace: Co funguje na skvrny od kávy, vína i kouření?
Bělení zubů není univerzální disciplína a stejná metoda nemusí fungovat u každého stejně. Záleží na genetice, stavu skloviny, typu zabarvení i životním stylu. Pouhé omezení kávy většinou nepomůže a...
Nemohla otěhotnět, lékaři jí doporučili zhubnout. Pomohly jí injekce na hubnutí
Čtyřiačtyřicetiletá Danielle Spinková vážila osmaosmdesát kilo a nosila velikost 48, když se rozhodla mít dítě. Nedařilo se jí ale otěhotnět a po všech vyšetřeních u lékaře jí bylo doporučeno, aby...
Příběh nejslavnějších parfémů: jak vznikly Chanel N° 5 nebo Opium
Za nejslavnějšími francouzskými parfémy se neskrývá jen luxus a elegance, ale i silné lidské příběhy. Některé vznikly z lásky, jiné z bolesti a vzpomínek.
Extra krátké šortky a crop topy. Sexy móda hvězdných krásek do horkých dní
Vlna veder ve městě nemusí být nesnesitelná, pokud zvolíte správný a navíc stylový outfit. Co oblékají v horkých letních dnech do velkoměsta slavné krásky? Milují denim, bílou, ale i tmavé odstíny. A...
Manželku našel mrtvou. Pitva odhalila tajemství její smrti
Dvacet let manželství, žádné podezření. Když však policista Jan přišel o svou ženu, začalo vycházet najevo, že vedla i život, o kterém neměl tušení.
Horoskop pro každé znamení na 26. týden roku 2026
Rok se půlí a máme tu prázdniny! Jak se bude dařit jednotlivým znamením v následujícím týdnu podle hvězd? Býci, prožijete restart některých vztahů. Dejte tomu chvíli, ne vždy platí: dvakrát...
KVÍZ: Znáte slavné tatínky ze světových pohádek a filmů?
Otcové, tátové a tatínci slaví 21. června svůj svátek! Jak dobře je znáte? Otestujte si své znalosti v našem kvízu. Tentokrát vás potrápíme otázkami ze zahraničních pohádek a filmů.
Lepší být single než nespokojená. Ženy jsou náročnější, preferují mladší partnery
Je mi padesát a hledám mladšího muže. Dřív by takový inzerát vzbudil rozruch, možná i pohoršení. Dneska je běžný. Problém je v tom, že většina mužů rovněž preferuje mladší partnerky. Nabídka je jiná...
Letní slunovrat přináší zlom roku. Rituály, jak jeho energii využít
Letní slunovrat je výjimečným okamžikem, kdy se den prodlouží na své maximum a noc je nejkratší v roce. Tento magický zlomový bod s sebou přináší obrovský příval světla a hluboké transformační síly....
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...
Žena vážila 140 kilo a nenáviděla své tělo. Co stálo za radikálním zhubnutím?
Dvaadvacetiletá Lara Jade z USA měla sto čtyřicet kilo a měla pocit, že její život za nic nestojí. Roky se prala s obezitou a neměla se ráda. Nakonec se jí podařilo shodit přes šedesát kilo a zvládla...
Kvůli rozmazanému vidění jsem šel k lékaři. Skončilo to transplantací ledviny
Léta jsem nechodil k lékaři – proč taky, když mě nic nebolelo? Nevím, co mě osvítilo, že jsem se k němu odhodlal zajít prakticky s banalitou. A to bylo štěstí! Zachránilo mi to život. Čtenář Otakar...