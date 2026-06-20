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Extra krátké šortky a crop topy. Sexy móda hvězdných krásek do horkých dní

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Vlna veder ve městě nemusí být nesnesitelná, pokud zvolíte správný a navíc stylový outfit. Co oblékají v horkých letních dnech do velkoměsta slavné krásky? Milují denim, bílou, ale i tmavé odstíny. A za každou cenu se snaží být stylové. Sportovní styl je opět v sedle a návrat hlásí superkrátké šortky.
Co vynést ve městě v horkých letních dnech? Tyto slavné krásky v tom mají jasno. Gigi Hadidová Taylor Swiftová Georgia May Jaggerová Bella Hadidová Brazilská modelka Gizele Oliveira Brooks Nader was joined by her sisters Mary Holland Nader, Grace Ann Nader, and... Gigi Goode Aleali May Kitty Cash Hailey Baldwinová, Gigi Hadidová, Kendall Jnnerová Peaches Geldofová

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