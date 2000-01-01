Podívejte se na známé ženy, které si užívají léto po svém a vystavují dokonalá těla slunečním paprskům jen v plavkách nebo bikinách. Brázdí na jachtách Karibik, ale v oblibě mají i Evropu a především oblast Středozemního moře. Patří sem krásky jako Kim Kardashianová, Rita Ora, Dua Lipa a další.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Sofía Vergara je slavná kolumbijsko-americká herečka, která se do povědomí diváků zapsala především rolí Glorie Delgado-Pritchettové v sitcomu Taková moderní rodinka, za kterou získala čtyři nominace na Emmy. Ačkoli už jí táhne na šedesátku, stále má co ukazovat a nebojí se na sociálních sítích své tělo v bikinách.
Autor: Profimedia.cz
Alessandra Ambrosio je celosvětově proslulá brazilská supermodelka, která se proslavila mimo jiné i úzkou spoluprací se značkou Victoria’s Secret, pro kterou působila jako hlavní „andílek“. Dokonalou postavu přední modelky si udržuje i po několika těhotenstvích a málokdo by hádal, že je několikanásobnou mámou.
Autor: Profimedia.cz
Salma Hayeková je uznávaná mexicko-americká herečka, režisérka a producentka. Průlom v její kariéře odstartoval v roce 2002 kritikou oceňovaným filmem Frida, „Když jsem začala natáčet, nenapadlo mě, že by to mohlo mít takový úspěch. Myslím tím, že jsme si to užívali, ale slávu jsme nečekali. A přesto přišla. To byla příjemná třešnička na dortu,“ uvedla herečka. Diváky zaujala nejen svým hereckým umem. Mnohé oslnila i její krása.
Autor: Profimedia.cz
Kate Uptonová je americká topmodelka a příležitostná herečka. Globální slávu získala díky svým pravidelným vystoupením v plavkovém speciálu Sports Illustrated Swimsuit Issue. Její dokonalé přírodní křivky uhranuli nejednoho muže.
Autor: Profimedia.cz
Maya Indea Jama je známá britská televizní a rozhlasová moderátorka. Globální popularitu získala zejména jako tvář populární reality show Love Island UK. „Až když jsem začala být víc vidět, došlo mi, jak moc lidi zajímá moje tělo. Do té doby jsem nad tím tolik nepřemýšlela,“ sdělila
Autor: Profimedia.cz
Charlotte McKinney je americká modelka a herečka. Proslavila se především jako průlomová modelka na Instagramu díky svým přirozeným křivkám a virální reklamou na hamburgery pro Super Bowl v roce 2015. „Těžko se smiřuje s tím, že když mluvím s muži, stále očima těkají na můj dekolt. Někdy jsem si říkala, že už svá ňadra nechci, nebo budu do konce života nosit rolák,“ podotkla.
Autor: Profimedia.cz
Megan Foxová je americká herečka a modelka, která se okolo roku 2000 proslavila jako celosvětový sexsymbol. Její kariéra nabrala raketový vzestup díky filmům a v současnosti se kromě herectví věnuje mateřství. Má čtyři děti - tři syny a jednu dceru.
Autor: Profimedia.cz
Anna Kay Farisová je americká herečka, producentka a zpěvačka. Celosvětové proslula především svým komediálním talentem a hlavní rolí v parodické sérii Scary Movie. Kromě toho také zaujala svět svou posedlostí pro plastické operace. „Koukáte se do zrcadla. A pak se zaměříte na rty. Říkáte si, že jsou moc úzké. Pak se zas kouknete na prsa a přijdou vám moc malé. Vždy na sobě něco najdete, protože vám lidé stále předhazují, jak důležitá je dokonalost,“ postěžovala si.
Autor: Profimedia.cz
Kelly Rowlandová je americká zpěvačka, která největší věhlas získala jako členka celosvětově úspěšné dívčí skupiny Destiny’s Child. Vzhled je pro ni velmi důležitý, takže posiluje s trenérem. V bikinách na dovolené pak vypadá jako bohyně.
Autor: Profimedia.cz
Eva Longoria je americká herečka, režisérka a producentka, která se celosvětově proslavila rolí Gabrielle Solisová v seriálu Zoufalé manželky. Kromě herectví se aktivně věnuje charitativní činnosti a podnikání. Díky tomu je tak stále jednou nohou v Evropě a léto tráví na jachtě u Středozemního moře.
Autor: Profimedia.cz
Celosvětově známá modelka Hailey Bieberová v posledních letech zajímá média především díky manželství se zpěvákem Justinem Bieberem. Je v hledáčku paparazzi a málokdy jim na dovolené unikne. Na tomto snímku je ale zvěčněna právě díky svému manželovi.
Autor: Profimedia.cz
Emily Ratajkowski je americká modelka, která se proslavila v roce 2013 díky účinkování v provokativním videoklipu Blurred Lines zpěváka Robina Thicka a následně díky prestižnímu magazínu Sports Illustrated Swimsuit Issue. Od té doby její kariéra strmě stoupala a i dnes je jednou z nejžádanějších modelek světa.
Autor: Profimedia.cz
Paraguayská plavkyně Luana Alonsová se na dovolené ukázala ve sportovních bikinách. Zpravidla se na soutěžích ukazuje v jednodílných plavkách. Pohled na odhalenější atletku je tak výjimečný.
Autor: Instagram @luanalonsom
Olivia Culpo je americká modelka, která celosvětově proslula v roce 2012, kdy se stala první reprezentantkou USA od roku 1997, která získala korunku Miss Universe. Je také známá svým manželstvím s hvězdou NFL Christianem McCaffreyem. Dává si záležet na tom, jak vypadá a dokonalost je pro ni nutností.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka Britney Spearsová byla v období milénia jednou z největších popových hvězd. Dnes o ni mají fanoušci strach a bojí se, že se vydala špatnou cestou. Často se na Instagramu ukazuje jen v bikinách.
Autor: Profimedia.cz
Kendall Jennerová je americká supermodelka, podnikatelka a televizní osobnost. Celosvětovou slávu získala díky účinkování v reality show Keeping Up with the Kardashians. Dnes patří k nejlépe placeným modelkám na světě a úspěšně buduje vlastní podnikatelské aktivity. A každé léto fanoušky zásobuje fotografiemi z luxusním dovolených, které tráví s přáteli. Letos je jejím parťákem pohledný partner herec Jacob Elordi.
Autor: Profimedia.cz
Chelsea Zara McDermottová je známá britská televizní osobnost, modelka a dokumentaristka. Proslavila se především účinkováním v reality show a tvorbou dokumentárních filmů pro BBC Three. I po dětech má co ukazovat a dovolenou tráví v létě vždy u moře.
Autor: Profimedia.cz
Influencerka a žádaná modelka Tao Wickrathová si užívá léto na plážích poblíž Los Angeles.
Autor: Profimedia.cz
Nina Dobrevová je známá bulharsko-kanadská herečka a modelka. Nejvíce se proslavila jako Elena Gilbertová v populárním seriálu Upíří deníky. Její život a kariéra nabízí skvělý příběh o tom, jak se dostat z východní Evropy až na vrchol Hollywoodu. A ačkoli bydlí v Los Angeles, často se vrací do Evropy, kde si užívá dovolené.
Autor: Profimedia.cz
Zoe Saldana je americká herečka, která se proslavila jako královna sci-fi a akčních trháků. Je jedinou herečkou v historii, která hrála ve čtyřech filmech s tržbami přesahujícími 2 miliardy dolarů. Její ikonické role zahrnují Neytiri v Avatarovi, Gamoru ve Strážcích Galaxie a Nyotu Uhuru ve Star Treku. Svůj čas ale dokáže perfektně rozdělit mezi práci a osobní život a dovolené tráví po boku partnera a dětí.
Autor: Profimedia.cz
Vanessa Morganová je kanadská herečka a zpěvačka, která se celosvětově proslavila rolí Toni Topazové v populárním seriálu stanice CW Riverdale. Na dovolené ukázala v plavkách dokonalou postavu.
Autor: Profimedia.cz
Byla jednou z největších popových hvězd, dnes si užívá především své tři děti a podnikání. Na dovolené už nenosí tak často bikiny, ale užívá si pohodlí v jednodílných plavkách.
Autor: Profimedia.cz
Penélope Cruzová je slavná španělská herečka. Jako první Španělka v historii získala prestižního Oscara za vedlejší roli ve filmu Vicky Cristina Barcelona. Je známá pro svou dlouholetou spolupráci s režisérem Pedrem Almodóvarem a svou přirozenou krásu, kterou hrdě ukazuje.
Autor: Profimedia.cz
Kara Del Toro je americká modelka a influencerka, která se proslavila svým působením v módním průmyslu a na sociálních sítích. Cokoli na sebe oblékne, je hitem. A stejně to bylo i s bikinami z fotografie, ve kterých se nechala zvěčnit na dovolené.
Autor: Profimedia.cz
Jordana Brewsterová je americká herečka a modelka a proslavila se hlavně rolí Mii Toretto v akční filmové sérii Rychle a zběsile. Má skvělou postavu a vypadá dokonale i v titěrných bikinách.
Autor: Profimedia.cz
Saweetie je populární americká rapperka, zpěvačka a textařka a pyšní se dokonalými křivkami.
Autor: Profimedia.cz
Bývalá modelka Katie Price uvedla, že už měla přes dvě stovky plastik a své tělo tak vystavuje u bazénu i moře. A to i přes fakt, že se na její osobu snáší stále víc kritiky a lidé nad jejími křivkami a počtem plastik kroutí hlavou. Nejvíc času tráví v Dubaji po boku svého manžela, který byl nedávno na kauci propuštěn z vězení.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka Demi Lovato si jako dovolenkovou destinaci oblíbila Bali a Thajsko. A ráda si tam užívá v absolutní anonymitě. Má za to, že u Středozemního moře by byla ihned středem pozornosti stejně jako na pláži v Los Angeles. „Poletím i přes půlku světa, abych se cítila dobře,“ míní.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka Lily Allenová si užívá volnosti poté, co pustila k vodě otce svých dětí. Říká, že se cítí jako znovuzrozená a opět má chuť žít.
Autor: Profimedia.cz
Nicole Scherzingerová je slavná americká zpěvačka, tanečnice a herečka. Světovou slávu získala jako hlavní tvář a hlas populární dívčí skupiny The Pussycat Dolls. Vzhled je pro ni prioritou, v minulosti si nechala zvětšit ňadra silikonovými implantáty.
Autor: Profimedia.cz
Doja Cat je slavná americká zpěvačka, raperka a skladatelka. Je známá tím, že míchá rap s popem a chytlavými melodiemi a její fanoušci ji milují. „Jsem ráda, když mi někdo napíše, jak jsem jim zlepšila den. Je to jako požehnání,“ uvedla ke své tvorbě.
Autor: Profimedia.cz
Indy Clintonová je populární australská influencerka a tvůrkyně obsahu na sociálních sítích. Na svých profilech na Instagramu a TikToku sdílí svůj život mladé matky a to včetně dovolených.
Autor: Profimedia.cz
Dua Lipa je britská zpěvačka a skladatelka s kosovsko-albánskými kořeny. Narodila se ale v Londýně, kde také začala její hudební kariéra. Dnes patří mezi největší popové hvězdy světa a léto ráda tráví na jachtě ve Středozemním moři.
Autor: Profimedia.cz
Málokdo si umí užívat života plnými doušky tak jako modelka Heidi Klumová. Ačkoli o sobě tvrdí, že už je v modelkovském důchodu, stále má tělo bohyně a ráda ho ukazuje na dovolené u moře.
Autor: Profimedia.cz
Americká herečka a komička Amy Schumerová už má dávno za sebou období, kdy se nechtěla na veřejnosti ukazovat. Dnes na sebe s hrdostí obleče saténové šaty a vyrazí na jachtu.
Autor: Profimedia.cz
Podnikatelka a dcera amerického prezidenta Donalda Trumpa Ivanka Trumpová u moře tráví s rodinou poměrně hodně času.
Autor: Profimedia.cz
Rachel Zeglerová je mladá americká herečka a zpěvačka. Proslavila se především rolí Maríi ve filmu West Side Story. Dále zářila ve snímcích Hunger Games: Balada o ptácích a hadech nebo jako Sněhurka ve filmu Sněhurka. A pokud na sebe chce upoutat pozornost, stačí oblíknout bikiny a vyfotit se v nich.
Autor: Profimedia.cz
Lindsey Pelasová e známá americká modelka, herečka a influencerka. Její sledující se nemohou nabažit jejích vnad.
Autor: Profimedia.cz
Camila Mendesová je známá americká herečka brazilského původu. Proslavila se hlavně jako Veronica Lodge v populárním seriálu Riverdale. A ačkoli žije v USA, nejvíc miluje dovolené v Evropě.
Autor: Profimedia.cz